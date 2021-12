Dešimtimis kalėdinių eglių, daugiau nei kilometru šviečiančų girliandų ir šimtais žėrinčių žaisliukų Kristinos Kaikarienės įspūdingai dekoruotoje studijoje prie tradiciniais patiekalais nukrauto Kūčių stalo kartu su televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūte sėdo socialinių tinklų žvaigždė, moterims skirtų iniciatyvų autorė ir laidų vedėja Indrė Stonkuvienė. Ji prisipažino, kad pastarasis laikotarpis buvo didelių išbandymų metas, tačiau atnešęs itin vertingas pamokas. Kartą išsiskyrusi moteris prabilo ir apie patirtą psichologinį smurtą, po kurio atsigauti reikėjo didelių pastangų bei mylimojo Vido Bareikio meilės.

„Toliau nuolatos mokausi bendrauti su žmonėmis, valdyti ir kontroliuoti savo emocijas, žodžius, bet tai nereiškia, kad stengiuosi save užgožti – priešingai, išreikšti neužgaunant kito. To ir norisi palinkėti: kad kiekvienas jaustume atsakomybę už savo žodžius, veiksmus ir emocijas. Kad siektume ir patirtume pilnatvę, tuomet galime sukurti visai kitą vertę. Sveiki, stabilūs, auginantys santykiai, be abejonės, yra dalis to mano virsmo ir balanso – kai nereikia kažko įrodinėti, gali skirti energiją ten, kur ji reikalinga. Žinau, kad namuose aš turiu visokeriopą palaikymą. Tada versti kalnus tampa kur kas lengviau“, – pasakojo I. Stonkuvienė.

Laidoje televizijos žiūrovai išvydo ir ką magiški Kūčių nakties burtai žada vienam garsiausių pasaulio akordeonistų Martynui Levickiui, kuris jau metus romantiškus jausmus puoselėja smuikininkei Klementinai Venciūtei.

Žinoma stilistė ir nuomonės formuotoja Austėja Jablonskytė neslėpdama emocijų prabilo apie šiemet užklupusį didžiausią gyvenimo išbandymą – erkinį encefalitą, kuris moterį prikaustė prie ligoninės lovos.

„Erkiniu encefalitu susirgau balandžio vidury, per patį koronaviruso piką, todėl tikslios ligos man ilgą laiką nenustatė, kol galiausiai šeimos daktarė padarė erkės testą. Mane vargino labai aukšta temperatūra, kaulų laužymas, beprotiškas galvos skausmas, jėgos vis silpo... Galiausiai atsidūriau ligoninėje, kur praleidau mėnesį laiko, o vėliau sekė ilga reabilitacija. Tai buvo siaubingas laikas – savaitę gulėjau ir negalėjau pajudinti kūno, teko būti su sauskelnėmis ir net pasakyti kaip jaučiuosi negalėjau – galite tik pabandyti įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus tokioje būklėje“, – braukdama ašaras dėl to kokius išbandymus ir pamokas atnešė netikėta liga atviravo A. Jablonskytė. Klausydama Austėjos istorijos, ašarų nesulaikė ir Indrė Stonkuvienė.

Aktorius, režisierius ir knygų autorius Juozas Gaižauskas džiaugėsi pagaliau darantis tai, ko iš tiesų nori – prieš metus save atradęs rašytojo amplua, gerbėjams netrukus menininkas pristatys jau trečiąją knygą.

„Svarbiausias žiemos švenčių elementas, juk visi suprantame, ne visi materialūs dalykai, o bendrumas, sujautrėjimas, atlaidumas, dalinimasis ir dovanojimas. Tas dovanojimas irgi ne daiktai. Norisi, kad tokiu metu bent per plauką, per vieną pagalvojimą visi atsisuktų į tai apie ką aš kalbu. Kviečiu patikėti žmonių gerumu ir savo galimybe šviesti patiems tokiu tamsiu metu. Viskas yra labai paprasta. Mes, vakariečiai pametėme tikrąsias gyvenimo pėdas, nors, lyginant su kitais pasaulio kraštais, turime viską arba beveik viską. Todėl tiek laimingu metu, tiek sunkiomis dienomis reikia pagalvoti ko moko Dievas“, – laidoje „Kūčios su Rūta“ ragino J. Gaižauskas.

Nė vienos Kūčios neapsieina ir be visos Lietuvos mylimo kunigo Ričardo Doveikos žodžių apie tai, kas ne tik Kūčių vakarą, bet ir, apskritai, gyvenime yra svarbiausia. Šiemet kunigas ragino susivienyti dėl visko pykstančią ir susipriešinusią tautą bei pagaliau atrasti meilę vieni kitiems.

Šventinės laidos kūrybinė komanda aplankė ir žinomų Lietuvos žmonių namus: kam šie metai atnešė džiaugsmo, o kam skausmo? Kieno eglutė įspūdingiausia ir gražiausia? Kokios tradicijos puoselėjamos šalies garsenybių namuose? Filmavimo kameras džiugiai pasitiko šiemet dvynukių susilaukę Elena ir Tadas Bruzguliai, pirmagimį sūnų Oskarą sūpuojantys Liucina ir Tadas Rimgailos, Erika ir Merūnas Vitulskiai su sūnumis televizijos žiūrovų laukė prie visos šeimos drauge dekoruotos eglutės, o Katažina ir Deividas Zvonkai pakvietė pasidairyti po naujus ir erdvius namus.

