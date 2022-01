„TV pagalboje“ Agnė praeityje dirbo 5 metus. Anot žinomos moters, tie laikai – išties įspūdingi. Ko tik nėra buvę – ir juokingų situacijų, ir tokių, kai nėra aišku, kuriam iš laidos herojų padėti, mat visų istorijos atrodydavo to vertos.

„Aš kartais ilgiuosi „TV pagalbos“. Ten būdavo įdomių dalykų… Aišku, po to jų gyvenime pamačiau ir pati (juokiasi). Tu paprastai viską turi žinoti iš visų pusių. Savo darbe – nors stiliste jau nebedirbu – bent kartą per metus darau didžiulę fotosesiją tam, kad „palaikyčiau raumenį“ ir darbuotojai nepradėtų meluoti, kad čia labai sunku ir reikia labai daug pinigų“, – atviravo A. Jagelavičiūtė.

Ko iš tų laikų, kai filmavosi laidoje, Agnė pasiilgsta labiausiai?

„Pasakysiu vieną iš geriausių bajerių – ir kaip to nepasiilgti? Važiuojame per kažkokį kaimą, nuvažiuota jau 300 kilometrų, yra visiška naktis, žiema, ir nėra jokių navigacijų, nes čia dar ne tie laikai. Mes su Gedu išlendame iš mašinos ir beldžiame į kažkokį namelį, nes mums – jau šakės, pasimetėme. Žmonės atidaro duris, paaiškina, kur mums važiuoti ir tada sako: „O kada rodysit?“ Bet, kad mes buvome be kamerų…“ – juokėsi laidoje įvykius, patirtus kartu su tuometiniu kolega Gediminu Jauniumi, prisiminusi ji.

Negana to, „TV pagalba“ neretai priversdavo išlipti ir iš komforto zonos – pavyzdžiui, kas žino, kad dėl laidos A. Jagelavičiūtei teko išsilaikyti vandens motociklo teises? O kur dar tas kartas, kai vasarą teko vaidinti pavasarį…

„TV pagalba“ turėjo sezonus Palangoje. Tačiau tada, kai viską filmavome, buvo balandžio 1 diena – nes juk niekada tiems, kurie dirba už kadro, nėra gailų tų, kurie dirba kadre. Balandžio 1-ąją tu ateini su maudymosi kostiumėliu ir atsisėdi į vandenį. O vandens temperatūra – gal tik 8 laipsniai… Vanduo tau kala, bet tu vis tiek turi būti seksuali. O finale dar yra toks kadras, kai Gedas per tą vandenį besitaškant neša mane ant rankų“, – pasakojo ji.

Tačiau dabar visa tai jau yra praeityje. Neseniai A. Jagelavičiūtė save atrado dar vienoje srityjAgne – moteris savo „YouTube“ kanale ėmė dalintis tuo, kas jos gyvenime užima didžiausią vietą – būsto statybomis.

Tačiau ir statybos, pasirodo, nėra vien malonus reikalas…

„Viskas, buvo labai smagu, ačiū, nebenoriu nieko (juokiasi). Esu toje būsenoje, kai realiai nesu tikra, ar finansiškai ir morališkai išgyvensiu šią žiemą, nes yra statybos...

Aš „YouTube“ esu visai neseniai ir ten darau laidą apie remontą. Svarbiausia, kad aš visą laiką būnu atvira ir viską pasakau taip, kaip yra, nieko nemeluoju. Tai ir šiame buto remonte, jei liksiu be bapkių, tą ir pasakysiu – kad likau be bapkių“ – sakė ji.

Neįtikėti A. Jagelavičiūtės prisiminimai, archyviniai kadrai iš „TV pagalbos“ laikų, patarimai, ką apsirengti ir priežastis, kodėl socialiniuose tinkluose neleidžia savęs sekti vaikams, jau šį vakarą.