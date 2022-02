Į jį dažniau visi kreipiasi sceniniu vardu, o išvydę pasidabinusį moteriškais drabužiais nebesistebi niekas.

Save „Drag queen“ kultūros dalimi pristatantis atlikėjas prisipažįsta, kad kai pirmą kartą klube jam pasakė – tu būsi „Drag“ jis iš karto sutiko, nors neturėjo jokio supratimo, kas tai yra.

Tačiau jau po pirmojo karto suprato, kad ši kultūros dalis jam labai artima.

Vis dėlto tėvams apie savo pomėgį neskubėjo pranešti.

„Mano tėvai pirmą kartą mane persirengusį pamatė per televizorių ir nors daugeliui galbūt pasirodys keistai, bet jie manęs nesmerkė ir to nesureikšmino. Aš visada buvau artistiška asmenybė. Jie tik pasakė – jis artistas, daro ką nori!“ – apie pirmą tėvų reakciją sako Alen Chicco.

Nors dėl sūnaus pomėgio ir aistros šeima didelio šoko nepatyrė visgi priekaištų nepavyko išvengti.

„Mano šeima nėra meniška. Todėl mano pomėgis į menus jiems atrodė keistas. Esu iš brolio ir iš močiutės sulaukęs pasakymo – užteks tau rėkti, eik normaliai mokytis! Bet aš visada jaučiau, kad turiu būti scenoje ir negalėjau nuo savęs pabėgti“, – sako jis.

Tai, kad Alen Chicco buvo pakviestas dalyvauti BTV projekte „Muzikinė kaukė“, atrodo, neturėtų stebinti nė vieno.

Maža to, matant, kaip scenoje jam sekasi įkūnyti skirtingus personažus, atrodo, kad pasiūlymą atlikėjas turėjo priimti nė nedvejojęs. Vis dėlto jis atvirai sako, ilgai svarstęs: „Aš galvojau, kad galiu nespėti, nes žinojau, kiek čia reikia įdėti darbo. Be to, aš nemėgstu įsikūnyti į personažus, kuriuos man lemia burtai. Aš pats mėgstu juos išsirinkti ir tuomet kurti. Galvojau, kad čia dalyvaudamas aš prarasiu dalelę savęs. Bet ilgiau pagalvojęs nusprendžiau, kad ši patirtis pastūmės mane išeiti iš savo komforto zonos. Todėl ir sutikau.“

Atlikėjas prisipažįsta, kad ruošdamasis kiekvienam pasirodymui labai daug laiko skiria įkūnijamų personažų pažinimui.

Žiūri įvairius dokumentinius filmus, skaito knygas ir stebi jų pasirodymus scenoje.

Šį šeštadienį mygtukas lėmė jam įkūnyti pop scenos karalių Michaelą Jacksoną.

„Kai pamačiau, kad reikės tapti Michaeliu, labai apsidžiaugiau, nes šis atlikėjas yra mano ikona. Tačiau kai pradėjau repetuoti ir ruoštis galvojau, kad patirsiu visišką fiasko scenoje. Michaelis turi labai specifinę dainavimo manierą ir be galo sunku ją atkartoti, aš jau nekalbu, kad vienu metu reikia dar ir šokti. Galiu pasakyti, kad tai ką išvys žiūrovai šeštadienį iš manęs pareikalavo nesuskaičiuojamų darbo valandų ir labai daug fizinių jėgų“, – neslepia Alen Chicco.

Kaip seksis dešimčiai projekto dalyvių įkūnyti garsiausius pasaulio ir Lietuvos atlikėjus? Viską pamatysite šį šeštadienį, 19 val. 30 min., tik per BTV televiziją.