Didžiausios šalies bilietų platinimo bendrovės stabdo rusiškų renginių bilietų prekybą

Šios bilietų platinimo bendrovės kviečia į išskirtinius renginius, kurių metu visos surinktos lėšos atiteks nevyriausybinėms organizacijoms, padedančioms ukrainiečiams kovoti su okupantų agresija.

Rytoj (kovo 3 d., ketvirtadienis) kultūros centre „Žvejų rūmai“ Klaipėdoje vyks Paramos koncertas Ukrainai, kuriame neatlygintinai koncertuos: „Royce“, „Man-Go“, „Pikaso“, „69 Danguje“, Steponas Januška ir grupė „Studija“, Deivis, Žilvinas Žvagulis, Ingaja, Clara Giambino, Karolis Rupkus, kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, Klaipėdos violončelių kvartetas kartu su „Šeiko šokio teatru“, „Voiceless“ ir „Perk-unija“. Visos surinktos lėšos atiteks nevyriausybinei organizacijai VšĮ „Mėlyna ir geltona“.

Kovo 6 d., sekmadienį, į dienos šokius „Dance For Ukraine“ kviečia muzikos renginių erdvė „Gallery 1986“ Vilniuje, kur visą dieną gros mylimiausi didžėjai, susirinks draugų ir lauks daugybė emocijų. Visos surinktos lėšos atiteks nevyriausybinei organizacijai VšĮ „Mėlyna ir geltona“.

Kovo 9 d., trečiadienį, vyks neeilinis susivienijusių Lietuvos komikų vakaras „Stand-Up For Ukraine“. Populiarių komikų rinktinė pirmąkart susitiks „Kablys + Kultūra“ klubo scenoje Vilniuje. Per vieną dieną bus surengti net trys iš eilės „Stand-Up For Ukraine“ pasirodymai (18 val., 20 val. ir 22 val.), kuriuose pasirodys Mantas Bartuševičius, Olegas Šurajevas, Mantas Stonkus, Rolandas Mackevičius, Paulius Ambrazevičius, Vaidotas Šiožinis, Henry Match, Vanilla Killa B, Mantas Grimalis, Airidas Jankus, Viktoras Balykov, Markas Žukauskas, Emilis Jokūbas, Antanas Sadauskas, Mantas Patarakas, Domas Raibys, Vita Žiba ir kt.

„Rusijos karas Ukrainoje toliau krečia visą pasaulį: žūna senjorai, moterys ir vaikai, bombarduojami gyvenamieji namai šalies miestuose, kenčia pabėgėliai. Kviečiame palaikyti Ukrainą ir apsilankyti renginiuose, kuriuose surinktos lėšos atiteks nevyriausybinei organizacijai VšĮ „Mėlyna ir geltona“, padedančiai ukrainiečiams kovoti su okupantų agresija. Taip pat, stabdome bilietų platinimą į Rusijos kultūros atstovų renginius“, – sako „Bilietai.lt“ ir „Tiketa“ prekės ženklus valdančių įmonių direktorius Ramūnas Šaučikovas.

