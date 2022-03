„Lietuvos balsas. Kartos“ organizatoriai pravėrė užkulisių duris: pamatykite, kaip dalyviai ruošiasi finalui

Pašėlę rokeriai „Still Runners“

Atėjusi į projektą laužyti stereotipų apie akademinį dainavimą, projekto mokytoja Ieva Prudnikovaitė tai padarė nuo pat aklųjų perklausų: ji atsisuko pašėlusiai roko grupei „Still Runners“, kuri, pačios Ievos nuostabai, ją ryžtingai pasirinko savo mokytoja. Vėliau Ieva prisipažino, kad roko muzikai ji jaučia slaptą simpatiją, o ši simpatija nė karto neužgeso iki pat finalo, į kurį Ievą nedvejodama ir išsiuntė linksmuosius „Still Runners“ vaikinus.

„Jie yra kokybiški, jie yra ypač charizmatiški, todėl juos privalo pamatyti daugiau žmonių. Be to – mus iš karto sujungė kažkokia chemija“, – atviravo Ieva.

Koncertų metu dėvimas kriketo šalmas, traukomos stygos, valgomos būgnų lazdelės – „Still Runners“ neabejotinai yra vieni drąsiausių projekto dalyvių, kurių staigmenos tikrai nesibaigė.

Mylintys ir mylimi operistai Eglė bei Erikas

Nepaisant slaptos simpatijos rokui, Ievos pagrindine meile išlieka opera. Operistai, įsimylėję vienas kitą scenoje ir gyvenime – tokie yra žavieji Eglė ir Erikas, kurie susipažino bei susibičiuliavo studijuodami operos meną, o šiandien jau yra vyras bei žmona bei puikiai derantis duetas. Tačiau šios šiltos emocijos tikrai nėra skirtos tik vienas kitam – Eglė ir Erikas pasižymi išskirtiniu talentu ištransliuoti visus jausmus publikai taip, kad įsimylėję pasijunta visi iki vieno. O kur dar nuostabūs balsai, iš karto ištirpdę Ievos ir publikos širdis.

Net trylika talentų vienoje vietoje – ansamblis „Fresko“

Benas Aleksandravičius – „ba“ nuo pat pradžių ieškojo originalių ir kokybiškų pasirodymų. Būtent toks yra ansamblis „Fresko“ iš Šiaulių, kuriame – net 13 atlikėjų ir dar aklosiose perklausose jie įrodė, kad pasiekti nuostabių rezultatų jų balsams net nėra būtinas akompanavimas.

„Aš manau, kad tai yra nuostabus „Lietuvos balsas. Kartos“ formato pavyzdys, nes kolektyve kartu kuria net keliolika skirtingo amžiaus talentų su skirtingomis istorijomis. Taip pat aš manau, kad jūs galite keliauti iki pat finalo ir gal net tapti projekto nugalėtojais“, – jau aklosiose perklausose susižavėjimo neslėpė Benas.

Milėja ir Jessica – Lietuvos ateities žvaigždės

Septyniolikmetės Milėja ir Jessica susidraugavo projekte „Lietuvos balsas. Vaikai“, kur abi pasirodė puikiai jau tada: Jessica nukeliavo iki trikovų, o Milėja tapo viso projekto nugalėtoja. Praėjus trims metams kaunietės atlikėjos dar labiau patobulėjo: sudalyvavo begalėje konkursų, koncertų ir susibūrė į duetą, kad dar kartą nustebintų Lietuvą. Mokytojai vieningai sutaria – tai yra vieni stipriausių balsų visame projekte ir deda į merginų talentus dideles viltis.

„Jos privalėjo būti finale, nes tai yra tokia kokybės kartelė, kokia ir norėjau jame matyti“, – savo pasirinkimu buvo užtikrintas Benas.

DIAmanti – kai griūna visi stereotipai apie kankles ir operą

D – Dovilė. I – Ilona. A – Aistė. Sudėjus tris deimantus į vieną gaunasi „Diamanti“. Dovilė ir Ilona – profesionalios, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje žinomos operos atlikėjos, o Aistė – viena žinomiausių Lietuvos kanklininkių. Per karantiną šios trys žavios jaunos damos susibūrė į trio, kad pradžiugintų savo klausytojus virtualiai, o projekte „Lietuvos balsas. Kartos“ nudžiugino jau ir visą Lietuvą.

Originalus požiūris į operą ar visiškai kitaip, netgi roko versijoje nuskambėjusios kanklės – trys merginos laužo visus standartus ir scenoje trykšta kūrybine energija. Nors dvikovose Ieva buvo priversta rinktis tarp dviejų operos pasirodymų ir damas prarado, netrukus jas išgelbėjo „69 danguje“ merginos, kurios „DIAmanti“ trijulei įžiebė dar daugiau kibirkšties.

Kai skamba Dzūkijos girios – grupė „The Mooniers“

Iš Varėnos kilusi jaunimo grupė „The Mooniers“ pirmą kartą susibūrė per joje vykusią grybų šventę. Smagus sutapimas – per tą pačią šventę koncertavo ir grupės „69 danguje“ merginos, kurios vėliau tapo grupės mokytojomis. Nors „The Mooniers“ į savo galimybes projekte kaip tikri dzūkai pradžioje žiūrėjo kukliai, rezultatai netrukus pranoko juos pačius – jie tapo viena ryškiausių ir smarkiausiai progresuojančių projekto grupių, kurioje mokytojai įžvelgia labai didelį potencialą. Jauni, be galo mieli ir pasiryžę įgyvendinti bet kokią muzikinę užduotį – tokie yra „The Mooniers“.

„Hey! Mix!“ – lietuviškosios „Spice girls“

Šešių merginų grupė iš Vilniaus „Hey! Mix!“ iš karto buvo praminta „69 danguje“ įpėdine arba lietuviškosiomis „Spice girls“. Tačiau mokytoju jos pasirinko Vaidą Baumilą, kuris joms išpranašavo dar didesnę sėkmę: „Jūs esat pasaulinei šlovei jau beveik sukurtas produktas: galėtumėt ir tikrai sugebėtumėt profesionaliai daryti kažką panašaus, ką daro „BTS“ ar kitos ant bangos esančios grupės ir visi eitų iš proto“, – labai didelę perspektyvą įžvelgė merginų mokytojas Vaidas. Ir jis buvo beveik teisus – merginų pasirodymas papuolė tarp geriausių „The Voice“ pasirodymų „Voice Global“ apžvalgoje, o šiandien jos tikrai ne veltui drąsiai spindi jau ir finale.

Eglė ir Raigardas – jauniausi projekto dalyviai

Vos aštuonerių Eglė ir septynerių Raigardas į projektą atėjo rimtai nusiteikę. Jau pačią pirmąją laidą Raigardas žinojo, kur išleistų finale laimėtus pinigus (kelionei į Indiją), o interviu dalino kaip patyrusi žvaigždė.

Vos prieš metus dainuoti pradėjęs mažųjų duetas muzikos paslapčių semiasi iš savo mokytojos Donatos Virbilaitės, kuri rimtą požiūrį į muziką savo auklėtiniams matyt diegia nuo pat šaknų: tiek Eglė, tiek Raigardas į repeticijas ir pasirodymus žiūri itin atsakingai ir savo rezultatais nenusileidžia net gerokai vyresniems dalyviams. Ar pelnę begalinę Vaido meilę jie įrodys, ko yra verti ir visai Lietuvai?

Pirmajame finalo etape visi dalyviai atliks vien lietuviškus kūrinius, o išskirtinė finalo dalis – ukrainietės, „Eurovizijos“ laimėtojos, „Ukrainos balso“ mokytojos Jamalos pasirodymas. Visi balsavimo metu už finalistus surinkti pinigai bus skirti Ukrainos paramai.

„Lietuvos balsas. Kartos“ superfinalas – jau šį vakarą, 19 val. 30 min., tiesiogiai per LNK.