Prie milijono sekėjų armijos artėjanti Aistė Dringelytė populiariausia visai ne Lietuvoje: „Jau galėčiau iš to gyventi“

Televizijos laidoje „Šeškinės 20“ svečiavosi du šios srities atstovai, kurie pasidalins savo patirtimi bei atskleidė, kokius tikslus turėjo pradžioje.

Vos per kelis mėnesius 2018 metais jaunuolis Andrius Talžūnas pateko į populiariausių Lietuvos youtuberių gretas.

Vaikinas tikina, kad šioje platformoje galima išmokti visko ir atskleidė, kodėl šioje srityje negalima ilgai poilsiauti.

„Kai buvau vaikas, stebėjau daug turinio kūrėjų „Youtube“. Tada supratau, kad ten gali išmokti visko. Užtenka anglų kalba į paiešką parašyti „How to...“ ir atsiveria visos paslaptys. Kadangi pats kuriu turinį, privalau kelti, kelti ir kelti. Nors būna atsibosta ir norėtum padaryti mėnesio pertrauką. Tačiau tada ne tik žmonės tave gali pamiršti, bet ir visi algoritmai sutrinka. Dar visai neseniai Lietuvoje buvo gandas, kad jau čia iš „Youtube“ neįmanoma užsidirbti“, – apie interneto subtilybes pasakojo A.Talžūnas.

Beveik 800 tūkstančių sekėjų armiją „TikTok“ platformoje turinti ir 7 milijonus patiktukų jau surinkusi lietuvė Aistė Dringelytė teigia, kad populiarumas išaugo netikėtai.

Ir nors savo turinį ji kuria Lietuvoje, pagrindinis žiūrovas – kitos šalys.

„Mano populiarumo lūžis įvyko prieš keturis metus. Tuo metu keldavau rūbų derinius, makiažo pamokas, dar bandžiau vaidybinius siužetus daryti. Ir vienas po kito mano vaizdo įrašai pradėdavo kilti. Tuo metu viską dariau savo malonumui ir neturėjau tikslo užsidirbti iš to pinigų. Yra statistika, kad labiausiai mane žiūri Rumunijoje, po to – Filipinuose, Irake, Lietuvoje ir Indijoje. Jau galėčiau gyventi vien iš to, tačiau tai dar vis tik papildomos pajamos“, – pasakojo interneto žvaigždė.

Nuo ko pradėti, kokia sėkmės paslaptis ir ko reikia žiūrovui – jau šį trečiadienio vakarą, 20 val., laidoje „Šeškinės 20“ kartu su vedėjais D.Siaurusaičiu bei G.Savicku tik per LNK.