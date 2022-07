I. Žuolytė atskleidė, kiek uždirba iš „Instagram“: „7 tūkst. eurų buvo per maža suma, kad reklamuočiau prezervatyvus“

Šį šeštadienį Lietuvos ryto TV žiūrovus šiltą vasaros rytą pasitikti kartu kvies gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“, kurioje kaskart širdis ir sielas atviram pašnekesiui atveria žinomi šalies pramogų, mados ir verslo pasaulio žmonės. Laidos vedėja, aktorė, moteriškos filosofijos „Pasimatuok jūrą“ įkūrėja Justė Zinkevičiūtė žada, jog ir šią vasarą netrūks intriguojančių bei atvirų pokalbių apie gyvenimą, darbus ir poilsį kartu su žinomais pramogų, mados ir verslo pasaulio žmonėmis, o atostogų ritmo akiračiui praplėsti, laidoje vien kurortais prie jūros nebus apsiribota, aplankant ir kitas Lietuvos vietas, kur atostogauja šalies garsenybės.

Ketvirtoji sezono laida kelsis į jūros nubučiuotą Šventąją, kur atostogas su šeima leidžia influencerė, komunikacijos specialistė Inga Žuolytė.

Moteris atviravo, kad nesvarbu koks įtemptas bebūtų kasdienybės ritmas, atrasti laiko poilsiui yra be galo svarbu.

„Suplanuoti atostogas yra net gi labai įmanoma misija. Iš tiesų, nesuprantu šito šiandieninio trendo, kai žmonės sako, jog neturi laiko sirgti, neturi laiko kada ilsėtis, jiems svarbus vien tik darbas, darbas ir darbas. Man tai neatrodo žavu, labiau primena nemokėjimą planuoti savo laiko. Galų gale, kaip tu gali būti kokybiškas savo darbe, jeigu nerandi laiko pailsėti.

Žinoma, kai ilsiesi su vaikais, po jų norisi dar poilsio ir be vaikų, tačiau kai išvyksti be vaikų, tą pačią dieną apima kažkoks kaltės jausmas ir ilgesys. Tarp šių abiejų atostogų tipų vis dar nesugebu atrasti balanso, tad tobulos turėtų būti, kai keliauji su vaikais, bet turi pagalbines rankas: taip ir vaikai šalia, ir yra laiko pabūti tik dviese su vyru“, – laidoje pasakojo žinoma moteris.

Atostogų ritmui pajusti Inga su šeima neretai lekia prie jūros, mat vien šis žodis pats iš savęs siejasi su poilsiu ir gamtos ramybe. Būtent todėl nuomonės formuotoja dienas Šventojoje leidžia keturių žvaigždučių viešbutyje, kur banguojantis paplūdimys pasiekiamas vos už 50 metrų.

„Visoms mamoms, atostogaujančioms su vaikais, galiu patarti tik vieną: pasiimkite vaistų visiems gyvenimo atvejams. Nežinau, ar įmanoma taip suplanuoti, kad viskas būtų maksimaliai sklandu. Su vaikais nuolat kas nors nutinka, tai mažų mažiausiai vaistai gali pagelbėti“, – naudingu patarimu dalinosi I.Žuolytė.

Du sūnus auginanti moteris savo kasdieninio gyvenimo akimirkomis jau kone dešimtmetį atvirai dalinasi socialiniuose tinkluose, kur subūrė tūkstantinį ištikimų gerbėjų ratą. Inga prisimena, jog keliu link žinomumo visad ėjo tikslingai ir siekė to, ką turi šiandien.

„Mano gyvenime instagramas atsirado prieš kokį dešimtmetį, kai dar net nebuvo tokio termino, kaip uždarbis iš jo. Kai kūriausi paskyrą, norėjau turėti daug sekėjų. Tuomet dar nežinojau, kur mane tai gali nuvesti, galbūt tai tebuvo paaugliškas noras būti pripažintai, tačiau to siekiau tikslingai ir kryptingai. Pradžioje turinys sukosi apie sportą, motyvaciją, sveiką gyvenimo būdą, tik šiandien mano profilis yra kardinaliai pasikeitęs nuo to, nuo ko pradėjau“, – atviravo I.Žuolytė.

Ne paslaptis, kad turinio kūrimas socialiniuose tinkluose šiai dienai yra iš tiesų pelninga veikla. Reklamuodami produktus bei paslaugas nuomonės formuotojai uždirba tikrai solidžias pinigų sumas, tačiau Inga pripažįsta, kad kartais svarbu žvelgti ne tik į siūlomą atlygį, bet ir kuriamo turinio kokybę.

„Vieno pokšto, apie kurį tuomet dar nežinojau, metu man siūlė už 7 tūkst. eurų pareklamuoti prezervatyvus ir aš to atsisakiau. Visgi, turiu pripažinti, kad vis tiek egzistuoja kažkokios sumos, kurios mane papirktų. Ne veltui, matyt, yra sakoma, ko nenuperka maži pinigai, nuperka dideli pinigai. Aš nežinau, kokia yra ta suma, už kurią sutikčiau reklamuoti tokį dalyką, bet tai turbūt būtų paskutiniai dalykai, kuriuos sutikčiau reklamuoti“, – laidoje pasakojo Inga.

Vis tik, populiarumas ir asmeninio gyvenimo dalinimasis viešumoje turi ir tamsiąją savo pusę. Nuomonės formuotojai neišvengiamai susiduria su neigiamais komentarais, nepagrįsta kritika, pavydo bangomis ar konkurencija, tačiau Inga atvirauja, kad ašarų dėl to nelieja.

„Duok Dieve mums visiems gyvenime tik tokių problemų, kaip žeidžiantys komentarai ir kad kitų problemų nematytume. Ta pati pradžia, kai buvau paauglė, faktas, kad mane tai žeisdavo, bet dabar visiškai iš to išaugau ir tai priimu kaip savo veiklos dalį“, – sakė moteris.

Kokia ribas šeimoje brėžia žinoma nuomonės formuotoja, kaip į Ingos Žuolytės veiklą reaguoja jos vaikai ir vyras bei kokiu būdu socialinius tinklus paversti darbo pagrindu – visi atsakymai jau šį šeštadienį, 8:30 val. per Lietuvos ryto TV!

„Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – tai gyvenimo būdo laida, pulsuojanti žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu. Prodiuserės Gintarės Kreipavičiūtės kuriamoje laidoje – vis naujas pašnekovas su dar negirdėtomis atostogų ir gyvenimo istorijomis, atgimstančiomis vaikštant prie jūros, mėgaujantis saulės spinduliais paplūdimyje, ragaujant gardžiausius pajūrio restoranų patiekalus, važinėjant dviračiais, uoste skaičiuojant bures, plaukiojant jachtoje ar kur kitur, kur nuves pats pokalbis!

