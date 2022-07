Jubiliejinis „X faktorius“ – jau šį rudenį: kaip šventinį sezoną pasitinka projekto teisėjai?

„Jau 18 metų galėdami vadintis žiūrimiausia televizija, jaučiame pareigą savo žiūrovus ne tik informuoti, bet ir į kiekvieno namus įnešti džiugesio, padovanoti šventę. Būtent tokią vietą žiūrovų širdyse jau 10 metų užima nuo TV3 neatsiejamas „X faktorius“ – gerbėjai ne tik su nekantrumu laukia naujo sezono, bet ir jam prasidėjus kiekvieną sekmadienį išgyvena taip, tarsi su visa šeima dalyvautų geriausiame koncerte.

Projektas jau 10 metų muša visus žiūrimumo rekordus, o mes, televizijoje, džiaugiamės galėdami padėti šiems talentams skleistis. Todėl dabar norisi prisiminti ne tik kiek daug muzikalių, skirtingai nuostabių žmonių su mumis jau užaugo, bet ir pasiruošti intrigai, kiek daug jų dar išvysime jubiliejiniame sezone!“ – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

„X faktorius“ padėjo iškilti daugybei šiuo metu puikiai žinomų dainininkų, su kuriais šiandien dainuoja visa Lietuva. Prie to stipriai prisidėjo ir nepakeičiama profesionalų komanda, kurią metai iš metų sudaro populiariausia šalies atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu, TV laidų vedėjas bei atlikėjas Marijus Mikutavičius, legendinės grupės BIX lyderis ir TV laidų prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas bei atlikėjas, mylimiausių publikos hitų kūrėjas Saulius Prūsaitis.

S. Urbonavičius-Samas su „X faktoriaus“ žvaigždėmis susimato didžiausių koncertų užkulisiuose

Projekto teisėjas ir prodiuseris S. Urbonavičius-Samas mintimis nukeliauja atgal ir prisimena patį pirmą šou sezoną. Pastarasis, anot Samo, sukėlė nemažai šoko ir pareikalavo daugybės iššūkių. „X faktorius“ į Lietuvą atėjo su didžiule pasauline šlove – jį ir mūsų šalyje reikėjo paversti galingu bei geru produktu. Jau dešimt metų šou karaliauja reitingų viršūnėse – žiūrovai pamilo šį projektą ir jo sėkmė neblėsta iki šiol.

„Į projektą ateina daug žmonių, aiškiai suprantančių, kas yra scena. Didelį indėlį įdeda kūrybinė komanda – dalyviai atsiveria prieš kameras, parodomos įdomiosios jų pusės. Kiekvieną sekmadienį sukuriami skirtingi pasirodymai, kurių tikslas – nustebinti. Su dalyviais dirba profesionalų komanda – tokios patirties neįgausi jokiame universitete“, – pasakojo S.Urbonavičius-Samas.

Grupės BIX lyderis džiaugiasi, kad dabar įvairių koncertų užkulisiuose neretai sutinka būtent „X faktoriuje“ išgarsėjusius atlikėjus. Muzikos scenos profesionalas itin džiaugiasi Monikos Pundziūtės-Monique sėkme – šiandien „X faktoriaus“ nugalėtoja yra viena populiariausių šalies atlikėjų.

„Kiekvieno dalyvio sėkmė muzikinėje padangėje džiugina. Jauti, kad darai darbą ne veltui. Tai yra džiaugsmas ne tik teisėjams, bet ir dalyvius palaikiusiems žiūrovams. Gerbėjai toliau seka savo dievuko kelią, klauso dainų, eina į koncertus“, – pastebi S.Urbonavičius-Samas.

Kodėl S. Prūsaitis nepasigailėjo prieš kitus teisėjus užstojęs vieną dalyvę?

Atlikėjas S. Prūsaitis „X faktoriaus“ teisėjo kėdę užima jau 10 metų. Žinomas dainininkas prisimena, kad karjeros pradžioje norėjosi visus stebinti – pasakyti netikėtą komentarą, prajuokinti TV žiūrovus.

„Dabar svarbiausia, ne kaip atrodau aš, o dalyviai. Visi teisėjai dirbame kaip komanda bei puikiai žinome projekto užkulisius. Per dešimt metų supratau, kad prasidėjus naujam sezonui lūkesčius reikia pasilaikyti sau, nes pradinėse atrankose dalyvis gali pasirodyti puikiai, tačiau rimtesniame etape rezultatai kartais būna ir atvirkštiniai“, – pasakoja S.Prūsaitis.

Dainininkas atvirauja kad būtent jis prieš kolegas užstojo vieną iš „X faktoriaus“ nugalėtojų, Iglę Bernotaitytę, kai šie nenorėjo praleisti dalyvės į tiesioginius finalus. Teisėjai tikino, kad Iglė dar per jauna projektui, mat tuo metu jai tebuvo 15 metų. Tačiau S.Prūsaitis įžvelgė joje potencialą – Iglė laimėjo projektą ir šiandien yra puikiai žinoma atlikėja.

Ir vis dėlto teisėjas įsitikinęs, jog laimėjimas – dar ne viskas. Sužibėti muzikos padangėje galima ir netapus nugalėtoju. „Gali laimėti vieną mūšį, bet pralošti karą. Buvo dalyvių, kurie nugalėjo ar pasiekė aukštus rezultatus, tačiau jų karjera nesusiklostė. Buvo, kas liko treti ar septinti, tačiau šiandien sėkmingai koncertuoja. Dalyviai, kurie supranta, ko reikia scenai, labiausiai prisideda prie savo sėkmės“, – įsitikinęs S.Prūsaitis.

M. Mikutavičius: „Nepapirkinėjau radijo didžėjų, kad grotų „X faktoriaus“ dalyvių dainas“

Atlikėjas bei dainų autorius M.Mikutavičius pasakoja, kad dabar prieš kiekvieną naują projekto sezoną jaučia mažiau baimės. Tačiau pirmus sezonus kildavo panika dėl būsimų dalyvių – ar tikrai atsiras ryškesnių nei buvo prieš metus?

„Kiekvieną sezoną priauga naujų daigų ir vis kažkas nustebina. Tokioje mažoje šalyje „X faktorius“ bus rodomas jau dešimtą kartą! Nėra tiek daug ilgalaikių televizinių laidų, todėl norisi, kad ir naujasis sezonas būtų žiūrimas, o atėję žmonės prisimintų tai ne kaip kančią ar gyvenimo klaidą, o kaip šaunų nuotykį, kuris, galbūt, turės įtakos jų karjerai“, – pasakoja M.Mikutavičius.

Projekto teisėjas mano, kad išpopuliarėję dalyviai viską pasiekė savo ir bičiulių pagalba – sau jis nuopelnų neprisiima.

„Nemanau, kad vienas ar kitas mano patarimas galėjo kažką ypatingai pakeisti. Tie, kurie koncertuoja ir turi jėgų, šį užtaisą savyje turėjo ir iki projekto. „X faktorius“ padėjo eiti toliau bei sustiprino, tačiau mano indėlis nėra didelis. Aš nepramušinėjau kelių ir nepapirkinėjau radijo didžėjų, kad grotų jų dainas“, – pokštauja projekto teisėjas.

J. Arlauskaitė-Jazzu: „10-asis sezonas skamba išdidžiai“

Populiariausia šalies atlikėja J.Arlauskaitė-Jazzu džiaugiasi, jog per 10 metų projektas labai užaugo. Dainininkė negaili komplimentų savo kolegoms, kūrybinei komandai. Pasak teisėjos, projektą lydi sėkmė dėl to, jog visi dirba su didžiuliu užsidegimu. Vertinant kitų pasirodymus, J.Arlauskaitei-Jazzu svarbiausia būti sąžiningai sau ir kitiems. Teisėjos darbas prasideda per atrankas – jau tada tenka dalyviams ištarti „taip“ arba „ne“. Nulemti dainuojančių tolimesnį kelią nelengva, tačiau pasakyti tiesą – būtina.

„Talentingam žmogui nereikia daug pagalbos, jis puikiai tvarkosi. Aš tiesiog visada esu šalia – galiu patarti, nes turiu kompetencijos, esu sukaupusi nemažai patirties. 10-asis sezonas skamba išdidžiai – gera būti geriausios komandos dalimi ir kurti kartu. Tikiuosi, kad šiais metais pavyks atrasti didžiausių visų sezonų talentų“, – kalba projekto teisėja.

10-asis, jubiliejinis „X faktoriaus“ sezonas – jau šį rudenį, tik per TV3!