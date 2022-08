Atskleista visa nauja LNK „Kaukių“ detektyvų komanda: joje – ir Rūta Ščiogolevaitė, ir Vidas Bareikis

„Esu trečiojo LNK televizijos šou „Kaukės“ naujas komisijos narys ir jaučiuosi fantastiškai! Šitas projektas yra kitoks, dėl to ir sutikau. Čia aš labai smagiai leidžiu laiką. Nes tu ateini ir stebi visas tas kaukes ir gali išsakyti savo išprotėjusias mintis. Be to, šiais metais komisijoje labai smagi kompanija ir tiesiog gerai leidžiam laiką. Kartais nusišnekam, kartais durniuojam, kartais esame įveliami į tų kaukių trilerį. Man šiurpas po tris kartus per laidą kyla. Čia turiu labai gerą laiką“, – sako Vidas.

Jau greitai į LNK televizijos eterį sugrįš vienas žiūrimiausių Lietuvoje šou „Kaukės“. Trečiąjį sezoną žiūrovų laukia dar daugiau naujų ir dar niekur nematytų kaukių bei po jomis besislepiančių įžymybių. Maža to, laidos gerbėjus pasitiks ir atsinaujinusi komisija. Antrus metus iš eilės sukčiausias mįsles bandys įminti visą Europą savo balsu sužavėjusi atlikėja Monika Liu, socialinių tinklų žvaigždė Paulius Mikolaitis – Paul de Miko, mados guru, dizaineris Robertas Kalinkinas, pirmojo „Kaukių“ sezono nugalėtoja, įstabaus balso savininkė Rūta Ščiogolevaitė ir aktorius, režisierius bei atlikėjas Vidas Bareikis.

„Man atrodo, kad aš vėl esu naujam projekte. Kadangi esu vienintelė senbuvė ir aplink kiti kolegos, man viskas lyg iš naujo. Praėjusiais metais buvo labai gražios kaukės, bet ką prasidėjus filmavimams matome ant scenos šiais metais, tai yra neįtikėtina“, – įspūdžiais dalinasi Monika Liu.

Dizaineris Robertas Kalinkinas prisipažįsta, kad žiūrėdamas buvusius projekto sezonus ir būdamas ne naujokas televizijoje abejojo jo slaptumu. Tačiau atsidūręs komisijos nario kėdėje buvo netikėtai nustebintas: „Kai atvažiavau į pirmą filmavimą, pamačiau, kad tas slaptumas neišgalvotas. Mes, komisija, esame visiškai kitoje pastato pusėje. Niekas nieko niekam nesako. Mes esame vieni nuo kitų kaip šachmatų figūrėlės stumdomi ir slankiojami, kad tik nieko nematytume. O būti čia man patinka. Aš esu analitikas ir man smagu pasijusti Šerloku Holmsu.“

Tuo metu ne vienerius metus įvairių projektų komisijos nare buvusi atlikėja Rūta Ščiogolevaitė prisipažįsta, kad su nė vienu kolega, išskyrus Vidą Bareikį, nebuvo anksčiau pažįstama ir artėjant pirmiems filmavimams jautėsi neramiai: „Galvojau, kaip čia bus? Kokia bus tarp mūsų atmosfera? Bet tik susirinkę tapome tarsi viena komanda ir viskas vyko labai sklandžiai, labai draugiškai. Man labai patinka būti komisijoje su šiais žmonėmis. Tikiuosi ir žiūrovai per televizijos ekranus pajus tą gerą nuotaiką.“

Nenuostabu, kad garsi moteris dalindamasi įspūdžiais prisiminė ir pirmąjį „Kaukių“ sezoną: „Kas pirmiausia šauna į galvą, tai – labai gerai praleistas laikas. Taip, buvo labai sunku būti po kauke ir tikrai atsimenu kaip eidavau ir galvodavau, kad apalpsiu, nes oro trūksta, karšta, nieko nematai. Bet tas žaidimo jausmas, tas smagumas tikrai viską atpirko. Tuo labiau, kad aš, atlikėja, galėjau labai daug atrasti ir daug daryti dalykų, kurių šiaip nedaryčiau. Aš galėjau paišdykauti, paslėpti balsą, atrasti kitų jo spalvų, padainuoti ko, galbūt, aš visiškai nedainuoju. Buvo didžiulis azartas, ypač klausytis komisijos kai jie spėlioja ir tavęs neatspėja. Dabar sėdint kitoje barikadų pusėje tas azartas niekur nedingo. Jis gal net didesnis!“

„Labai smagiai leidžiu laiką. Kai pirmą kartą pamačiau kaukes, įspūdis buvo neapsakomas. Šiais metais dailininkai labai pasistengė! Mes, visa komisija, tarpusavyje labai daug diskutuojame, mus apėmęs begalinis smalsumas, nes norisi atspėti kas slepiasi po kiekviena iš kaukių. Dar labai patinka stebėti kaip transformuojasi kaukės, pradeda daugiau judėti scenoje, šokti. Tai stebėti nuostabu“, – emocijomis dalinasi socialinių tinklų žvaigždė Paulius Mikolaitis – Paul de Miko.