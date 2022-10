„She is Glowing“ įkūrėja D. Urbanaitė – apie naują amplua: „Tarsi būčiau savo rogėse“

Verslai – maži ar dideli – yra bet kokios ekonomikos variklis. Lietuva koja kojon žengia su pasauliniais inovacijų pokyčiais ir savo šalyje turi būrį kūrybingų, sumanių ir savo sritį išmanančių verslininkų, kurie suburdami profesionalias komandas gali didžiuotis atradę raktą į verslo sėkmę. Tačiau už kiekvieno šiai dienai žinomo prekės ženklo slepiasi gili istorija, pilna pakylimų bei nuosmukių, iššūkių ir problemų, kurios eiliniam pirkėjui dažnai taip ir lieka nežinomos.

Kiekvieną sekmadienio rytą „Lietuvos ryto“ televizijoje rodomos laidos „Gyvenimas versle“ vedėja, moterų bendruomenės „She is Glowing“ įkūrėja Dovilė Urbanaitė pasakoja, jog būtent čia atidengiamos visos uždangos į nematomus verslo užkulisius ir žiūrovams pristatomos unikalios istorijos, apie tai, kokį vingiuotą ir duobėtą kelią šalies verslininkams tenka praeiti, kol jų veikla sulaukia savo tikslinio vartotojo pripažinimo.

„Ši laida skirta ne tik tiems, kurie vysto arba nori vystyti verslą, bet ir tiems, kuriems yra tiesiog smalsu susipažinti su kitais verslais bei suprasti, kas už jų slypi. Žmonės dažnai perka prekes, naudojasi paslaugomis, bet net nesusimąsto, kaip tas verslas prasidėjo, kokia jo istorija, su kokiais iššūkiais teko susidurti. Laida „Gyvenimas versle“ padeda pradengti tą šydą ir papasakoti istorijas, kurios neretai taip ir lieka nepapasakotos. Čia netrūksta pažinties ir su skirtingomis verslo industrijomis bei jų įdomybėmis, susipažįstame tiek su verslo pusę, tiek su pačią industriją, kurioje tas verslas veikia“, – intriguoja laidos vedėja.

Dovilė jau ne vienerius metus konsultuoja verslo vystymo klausimais. Anot jos, daugelis verslininkų pabrėžia, kaip yra svarbu turėti palaikančią aplinką, ypač pirmuosiuose žingsniuose. Vėliau, verslo augimo procese, iškyla ir kitos problemos, kaip pasimetimas tarp baimių, tolimesnio kelio nematymas ar nežinojimas, kuria kryptimi eiti. Neretai, puikūs savo srities specialistai nemoka savęs tinkamai pateikti ir parduoti, todėl kreipiasi konsultacijos, kurios metu sudėliojamas žemėlapis, kaip ir ką daryti eilės tvarka.

„Patys lietuviai iš esmės yra kuklūs žmonės, galbūt sunkiau priimantys komplimentus, linkę savikritiškai žvelgti į savus pasiekimus. Tačiau be viso to, Lietuvos verslininkai yra labai siekiantys kokybės. Jiems labai svarbu, kad jų produktas ar paslauga būtų kokybiška, yra linkę edukuoti savo klientus. Visi verslininkai, su kuriais bendrauju, pabrėžia, kad sėkmės paslaptis yra, jog produktas gerai atrinktas, apgalvotas, paslauga kalba pati už save, labai daug jų prisitraukia savo klientus būtent per rekomendacijas“, – pasakoja moteris.

Vestuves Tenerifės saloje organizuojanti Dovilė pati praėjo nelengvą kelią, kol visiems įrodė, ką sugebanti. Skaudžių nukritimų netrūko ir asmeniniame moters gyvenime, tačiau nepalūžusi ir tvirtai savomis kojomis žengusi pirmyn, šiandien Dovilė savo veiklumu įkvepia kitas, suburdama verslias moteris į didžiulę bendruomenę „She is Glowing“, po kurios stogu glaudžiasi ne tik organizuojami renginiai ar nuotoliniai mokymai, bet ir tinklalaidė bei klubas, kuriame moterys gali rasti reikiamo palaikymo, norint siekti savų užsibrėžtų tikslų.

„Tai didžiausia Lietuvoje grupė, vienijanti veiklias ir aktyvias moteris, diskutuojančias karjeros, verslo ir asmeninio tobulėjimo temomis. Klubas apjungia viską, ko gali reikėti moteriai, norinčiai vystyti verslą, jau vystančiai verslą ar siekiančiai tobulėti. „She is Glowing“ mintis gimė, kai pradėjusi dirbti su moterimis, sulaukdavau vis daugiau tų pačių pasikartojančių klausimų, joms trūkdavo nepasitikėjimas savimi, palaikymo iš aplinkos. Į šią platformą verslininkės ateina dėl skirtingų tikslų: vienos dėl bendrystę suteikiančios aplinkos, kitos dėl plataus kontaktų rato, trečios – norinčios užpildyti spragas tose srityse, kuriose kartais pritrūksta žinių plėtojant verslą“, – teigia iniciatyvos įkūrėja.

Be galo veikliai ir iškalba apdovanotai Dovilei naujasis laidos vedėjos amplua netapo dideliu neįveikiamu ar nerimą keliančiu iššūkiu. Priešingai, moteris be galo džiaugiasi galėsianti plačiai visuomenei parodyti savo darbo užkulisius bei kartu pakviesti pažinti Lietuvoje vykdomų sėkmingų verslų istorijas.

„Baimės kalbėti prieš kameras tikrai nelikę ir aš jaučiuosi puikiai, tarsi būčiau savo rogėse. Galbūt iššūkis kilo norint nenuvilti kūrybinės komandos, nenuvilti ir žiūrovų, bet balsas tikrai nedreba, delnai neprakaituoja ir burna nedžiūsta. Smagu ir tai, kad mane artimiau pažįstantys žmonės, sužinoję apie šią naują veiklos sritį, net stebėjosi, kodėl tik dabar, mat jų akimis, jau seniai tą turėjau daryti“, – atvirauja Dovilė.

Laidos prodiuserė Gintarė Kreipavičiūtė pasakoja jau kurį laiką turėjusi norą sukurti tokią laidą, tik užtruko, kol mintis nuo popieriaus pasiekė televizoriaus ekraną. Tačiau šiandien prodiuserė džiaugiasi realizuota idėja ir tvirtina, kad kiekvienas žiūrovas atras sau įdomią bei intriguojančią laidos temą.

„Kuriant televizinius projektus, kasdien tenka susidurti su įvairiausiais verslais: nuo mažų iki didelių, nuo kepyklų iki arenų. Bet ne kiekvienas to verslo galutinis vartotojas turi galimybę pažinti, kas dedasi už tų durų, už kurių ir gimsta jo pamėgtos prekės ar paslaugos. Būtent todėl ir kilo mintis sukurti tokią laidą, kurioje būtų atidengiami verslo užkulisiai, dalinamasi unikaliomis istorijomis ar papasakojamos subtilybės, dėl kurių tas gyvenimas ir verda versle“, – sako laidos prodiuserė G. Kreipavičiūtė.

