Paulius Mikolaitis netikėtai prabilo apie gyvenimą be tėvo: „Jo nemačiau daug metų“

Lengvas Pauliaus Mikolaičio juokas iš tikrųjų slepia tikrą gyvenimo dramą.

„Augau be tėvo. Jis išėjo ir mus paliko, kai man buvo dveji. Gal dėl to su mama turime labai stiprų ryšį“, – retai atviraujantis apie savo vaikystę ir asmeninį gyvenimą drąsiai prisipažino socialinių tinklų žvaigždė.

Kas socialiniuose tinkluose bei „Youtube“ platformoje seka žinomą vyrą, puikiai žino, kad to, jog jį užaugino mama, jis niekada neslėpė. Atvirkščiai, viešoje erdvėje jis dažnai mėgsta pajuokauti šia tema. Taip yra dėl to, kad didelio skausmo ar atsakymų į klausimus, kodėl jų šeimą paliko tėtis, Paulius niekada neieškojo ir mamos meilės jam visada pakako. Maža to, namie vyriško pavyzdžio jam taip pat netrūko.

„Žinoma, šimtai psichologų pasakytų, kad žmonės augę nepilnose šeimose, kai nėra vieno iš tėvų, turi tam tikrų traumų ir dažnai ieško to autoriteto kituose. Bet aš turėjau tas figūras, nes gerai sutariau su seneliu ir mamos broliu, savo krikšto tėčiu, kurie mane labai daug išmokė. Be to, mes visi gyvenome viename rajone. Vyrų mūsų šeimoje buvo“, – pasakoja Paulius.

Savo vaikystę Paulius apibūdina kaip niekuo iš kitų neišsiskiriančią ir vidutinę: „Nei mano šeima turėjo daug pinigų, nei mes kažkur keliaudavome, nei aš išsidirbinėdavau ar po komisariatus duodavausi. Buvome vidutinė šeima. Todėl nesijaučiu aš kažkoks išskirtinis vien dėl to, jog užaugau be tėvo. Kažkada neseniai kalbėjau su draugu, kurio tėvas paliko šeimą, kai jam buvo šešeri. Jis užsiima imtynėmis, todėl tą vyrišką autoritetą rasdavo treneriuose. O aš turėjau senelį ir krikšto tėvą. Todėl nesakyčiau, kad mane augino vien mama.“

Paulius turi jaunesnį brolį, kuriam dabar yra penkiolika, deja, jam taip pat teko Pauliaus likimas: „Mano brolis taip pat auga be tėvo. Kadangi turiu super mamą, žinau, kad jinai puikiai susitvarko su auklėjimu ir stengiuosi nesikišti. Žinoma, jeigu reikia pagalbos su finansais arba kažkokių berniukiškų pakalbėjimų, visuomet mielai užpildau šią terpę. Be to, jo dabar toks amžius, kai nori daugiau asmeninės erdvės ir aš puikiai tai suprantu.“

Kadangi mama gyvena visai šalia sostinės, vyras neslepia, kad neretai nuvažiuoja aplankyti ir, nors neskambina vienas kitam kas dieną, bet svarbiais gyvenimo klausimais mėgsta pasitarti. „Nors sprendimus savo gyvenime priimu, bet mamą visada informuoju ir neįsivaizduoju, koks turėtų būti scenarijus, kad to nedaryčiau. Pavyzdžiui, dabar renkuosi batus, tai nusiunčiu ir jai, kad patartų, ką pirkti“, – šypsosi žinomas vyras.

Paklaustas, ar tapus matomu visuomenėje mama pajuto, kad jos sūnus yra žinomas, Paulius, kaip visuomet, atsakė šmaikščiai: „Apie tai, kad aš jos sūnus žino tik jos artimiausi draugai, bičiuliai ir bendradarbiai. Tai, aišku, pasako, kad matė arba skaitė apie mane. Bet kaip atrodo mano mama niekas nežino. Todėl tikrai ramiai eina ir gatve, ir į parduotuvę. Tiesa, gal dabar, kai pasidalinsiu nuotrauka, viskas pasikeis.“

Kuri kaukė Pauliui priminė seniai šeimą palikusį tėvą? Kuriai įžymybei teks atsisveikinti su kauke ir parodyti savo tikrąjį veidą? Žiūrėkite jau šį sekmadienį, šou „Kaukės“, 19.30 val., per LNK.