Realybės šou „Baras“ nugalėtoja tapytoja S. Semenikė: „Kuo mažiau klausykite mamų“

Sekmadienio rytais „Lietuvos ryto“ televizijos eteryje rodomoje laidoje „Gyvenimas versle“ kaskart uždangas į nematomą savo veiklų pasaulį praskleidžia šalyje puikiai žinomi prekiniai ženklai. Nors žodyne žodis „verslas“ apibūdinamas kaip veikla, suteikianti pirkėjams prekes ir paslaugas, tačiau iš tikrųjų už to slypi kur kas daugiau. Už kiekvienos sėkmingos verslo istorijos yra žmonės, nuolatiniai sprendimai ir iššūkiai, su kuriais tenka susidurti vystant savo mylimą veiklą.

Viena iš šios savaitės laidos herojų – produktyvi ir populiari menininkė Skaistė Semenikė, kurios darbus graibsto meno mylėtoja. Tačiau tapytojos kelias į sėkmę nebuvo nei tiesus, nei lengvas. Nors moteris visad savo gyvenimą norėjo sieti su menu, jos šeimai tokios studijos buvo per brangios, tad baigusi mokyklą Skaistė dirbo indų plovėja bei padavėja Ispanijoje, vėliau Airijoje studijavo marketingą, o grįžusi į Lietuvą plušo banke. Tačiau galiausiai būdama 35-erių metų Skaistė nutarė įgyvendinti savo svajonę ir vėl pradėti kurti.

„Tapyti aš pradėjau nuo dvylikos metų, bet svajojau tapti grafike. Nemėgau spalvų, mėgau minimalizmą, lankiau dailės mokyklą ir nekenčiau tapybos, tačiau tik todėl, kad mokykloje reikėjo daryti taip, kaip reikia daryti, o aš norėjau kitaip. Jau tais laikais, dar būdama paauglė, piešiau undinėlę nuoga krūtine. Mokytojai skambino tėvams, aiškino, jog toks nuogumas negalimas ir liepė užpiešti kriauklytėmis. Man nuo mažens patiko laisvė, norėjau savo gyvenimą susieti su menu, tačiau šeima negalėjo to leisti“, – savo istorija laidoje dalinosi menininkė.

Skaistė atvirauja, kad iš pirmo žvilgsnio laisve alsuojantis meno pasaulis iš tiesų yra kupinas gausybės taisyklių, kurių paistyti ji nenori. Visgi, kaip ir bet kuri sėkminga veikla, taip ir meno kūrimas reikalauja nemažų investicijų. Pradedant brangioms priemonėmis ir baigiant sklaida, kuri yra privaloma, norint pritraukti užsienio kuratorių dėmesį.

„Viską ką gaunu, tą investuoju. Parduodu paveikslą – už tuos pinigus perku reklamą socialiniuose tinkluose. Kuratorius iš Niujorko neatvažiuos ir nepabels man į duris. Daug kas sako „oi pasisekė“. Nepasisekė. Tai yra didelio darbo vaisius“, – tvirtino Skaistė.

Šiandien menininkė gali džiaugtis ne tik sėkmingais darbų pardavimais ar parodomis Lietuvoje, bet ir Madrido, Paryžiaus, Niujorko bei Berlyno galerijose kabančiais savo paveikslais. Skaistė ne tik kūryba, bet ir asmeniniu stiliumi neprimena kenčiančio menininko, amžinai paskendusio varge. Moteris drąsiai laužo įsisenėjusius stereotipus ir ragina kiekvieną, norintį kurti ar pradėti savo veiklą, klausyti tik širdies balso.

„Nebūkite srauni upė, plaukite prieš ją, pabandykite. Ir kuo mažiau klausykite mamų, tėčių, vyrų, brolių, sesių... Jeigu tu tikėsi savimi ir neklausysi kitų, jeigu tau tai patiks, patiks ir visiems. Jeigu tu dvejoji, tai ir publika dvejos“, – patarimu dalinosi Skaistė.

Kita laidos tema: Verslas, drąsiai keičiantis lietuvių požiūrį į erotinį gyvenimą

2009-aisiais įkurtos „Fantazijos.lt“ lietuvius kviečia nenustoti žaisti, mat jų tikslas – supažindinti žmones su kitokiu erotiniu gyvenimu, kuriame malonumas trunka ilgiau, o rutinai nėra vietos. Visgi, ši veiklos sritis – itin nišinė ir paliečianti daugybę tabu, apie kuriuos šnekėti drąsiai imama tik dabar.

„Verslą pradėjo prieš 13 metų, nes pastebėjome, jog tuomet erotinių prekių Lietuvoje buvo gerokai mažiau, lyginant su Vakarų šalimis. Visgi, lietuviai ir erotinės prekės yra vienas kitą stumiantys magnetai, tačiau sugalvojome, jog jeigu šias prekes pardavinėsime internetu, žmogus jas galės nusipirkti slaptai. Kai pradėjome, daugelis mūsų veiklos net neskaitė verslu, laikė toje pačioje zonoje šalia striptizų klubų, narkotikų, prostitucijos. Žmonėms tai kėlė nerimą, tačiau per visą tą dešimtmetį padarėme įdirbį ir įrodėme, kad erotinių prekių pardavime nėra nieko nelegalaus“, – pasakojo „Fantazijos.lt“ vadovas Povilas Klusaitis.

Laužydami stereotipus ir žingsnis po žingsnio keisdami lietuvių požiūrį šiandien kolektyvas gali džiaugtis ir fizinėmis parduotuvėmis didžiuosiuose šalies miestuose. Tačiau ir jose nėra jokių tamsių užuolaidų, raudono apšvietimo ar prigesintų šviesų, mat įmonės tikslas – pabėgti nuo bet kokių įmanomų klišių.

„Mes daug dirbame, kad lietuviai pasikeistų ir būtų drąsesni. Prieš pandemiją būčiau sakęs, kad jie keičiasi labai lėtai, tačiau per šiuos keletą metų ta drąsa išaugo. Vis dar nesame pasiekę vakarų šalių lygio, bet artėjame prie jo. Mūsų visas verslo planas yra pabėgti nuo klišių, visa komunikacija yra, kad šios prekės skirtos visiems žmonėms, todėl reklamą statome per žaismingumą, per paprastumą ir atsipalaidavimą“, – teigė vadovas.

Kita laidos tema: Paltai, kuriuos pamilo Lietuvos įžymybės

Jei norėtumėte įsigyti paltą, pasiūtą Victorios Beckham mados namų profesionalų ar meistrų, gaminančių Hugo Boss prekiniam vardui, vykti svetur visai nereikia. Pasirodo, dalį savo produkcijos didžiausi mados pasaulio gigantai gamina būtent Lietuvoje, kur gimsta ir lietuviško prekės ženklo „Pur‘pose“ drabužiai. Tai šeimos verslas, už kurio vairo stovi dvi darbščios ir kūrybingos moterys – Helena ir jos dukterėčia Mariana.

„Šį verslą puoselėjame beveik 18 metų. Viskas prasidėjo gan paprastai: su vyru dirbome siuvimo įmonėje ir visada svajojome apie savo verslą. Pradžioje įdarbinome vieną darbuotoją, po to antrą ir taip šiandien turime 30-ies žmonių kolektyvą“, – laidoje pasakojo Helena Aleksandrovič.

Nors po šiuo prekės ženklu šiandien slepiasi visas spintos asortimentas, pagrindinis dėmesys vis tiek išlieka paltams, nes, anot įkūrėjos, jei gali pasiūti paltą arba švarką, tai tu jau galėsi pagaminti bet ką. Helenos ir Marianos kurtais paltais vilkinčias moteris galima išvysti ne tik gatvėse, bet ir socialiniuose tinkluose, mat šį prekės ženklą jau spėjo pamėgti stilingiausios Lietuvos moterys, kurių gretose – aktorė Ineta Stasiulytė, televizijos laidų vedėja Ilona Juciūtė, stilistės Irina Sinė bei Santa Misenytė, komunikacijos specialistė Beatričė Paškevičiūtė ir daugelis kitų žinomų veidų.

„Kaip siūti paltus mes tikrai žinome, tačiau kaip juos perteikti, kaip pristatyti žmogui buvo vienas iš didžiausių iššūkių. Socialiniai tinklai ar elektroninė parduotuvė mums buvo naujiena, teko pasimokyti, lankėme kursus, konsultavomės“, – apie patirtus verslo iššūkius pasakojo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Mariana Kovger.

„Gyvenimas versle“ – tai laida, kurioje laidos vedėja Dovilė Urbanaitė pristatys ir atskleis šalyje veikiančių įdomiausių, populiariausių bei netikėčiausių verslų istorijas. Lietuva koja kojon žengia su pasauliniais inovacijų pokyčiais ir savo šalyje turi būrį kūrybingų, sumanių ir savo sritį išmanančių verslininkų, kurie suburdami profesionalias komandas gali didžiuotis atradę raktą į verslo sėkmę. Apie visą tai – kiekvieną sekmadienį, 10:30 val., tik per „Lietuvos ryto“ televiziją.