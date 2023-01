 Ugnė Siparė palieka LRT.

„Nemeluosiu – tikrai jaudinuosi, bet kartu ir nekantrauju. LRT pradėjau dirbti, kai „Labas rytas, Lietuva“ vedė Eglė Daugėlaite, vėliau estafetę perėmė Ugnė, dabar ji tenka man. Iš abiejų per 7 metus LRT išmokau labai daug – tikiuosi, šią ir visas kitas įgytas patirtis sklandžiai galėsiu pritaikyti. Nors iš prigimties esu pelėda, keltis anksti nebus naujiena – tą dariau žvelgdama spaudą, darau ir dabar, ruošdamasi socialinių tinklų apžvalgoms. Tikiuosi ir toliau padėti žiūrovams rytą pradėti žvaliai ir sklandžiai“, – teigia naujoji „Labas rytas, Lietuva“ vedėja A. Avižiūtė.

U. Siparė LRT Naujienų tarnyboje dirbo 13 metų. Per šį laikotarpį ji išbandė ne vieną poziciją: rengė reportažus, vedė „Panoramą“, skaitė naujienas „Žiniose“. Nuo 2010-ųjų LRT besidarbuojanti Ugnė pastaraisiais metais kartu su kolega Ignu Krupavičiumi vedė laidą „Labas rytas, Lietuva“, kurioje pakeitė motinystės atostogų išėjusią kolegę Eglę Daugėlaitę.

„Sakoma, kad darbą reikia keisti kas 7 metus. Aš to nedariau 13 metų! Per šiuos metus save išbandžiau įvairiose pozicijose – išsinešu neįkainojamą patirtį. Visada sakiau, kad man nepatinka per ilgai užsibūti komforto zonoje, nereikia leisti sau jaustis patogiai, nes kitaip mes sustojame. Noriu išbandyti save, pritaikyti savo žinias ir kitose veiklose. Neplanuoju pabėgti toli nuo eterio, bet savo žinias pritaikysiu ir darbui už eterio, kas lieka nematoma žiūrovui“, – teigia U. Siparė.

„Labas rytas, Lietuva“ – jau daugiau nei 35 metus per LRT TELEVIZIJĄ transliuojama informacinė-pramoginė laida, kurios vedėjai kiekvieną pirmadienio–penktadienio rytą nuo 6 iki 9 val. ir šeštadienį nuo 9 iki 12 val. sveikinasi su Lietuvos žiūrovais.