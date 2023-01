Grįžta serialas „Be namų negerai“: faktai, kurių nežinojote

Visame pasaulyje žiūrovų pamiltas australiškas serialas pradėtas rodyti dar 1988 metais, per ilgą savo istoriją jis buvo transliuojamas net 50-yje pasaulio šalių.

„Be namų negerai“ veiksmas vyksta mažame išgalvotame Australijos pakrantės miestelyje Samerbėjuje (Summer Bay), į šiaurę nuo miesto, tikėtina, Sidnėjaus, nors niekada taip ir nebuvo atskleistas jo pavadinimas. Daugiau nei tris dešimtmečius šis klasikinis serialas pasakoja apie Samerbėjaus žmonių išbandymus, rūpesčius, romanus, ginčus, sėkmes ir nesėkmes. Istorija prasidėjo nuo Pipos ir Tomo Flečerių, kai jie į savo šeimą priėmė globojamus vaikus.

Nors „Be namų negerai“ eteryje gyvuoja jau 35 metus, tačiau vis dar yra keletas paslapčių, kurias serialo kūrėjai saugo, kad magija liktų gyva.

1. Serialas turėjo vadintis „Refuge“ (Prieglauda). Jo kūrėjas Alanas Batemanas „Be namų negerai“ koncepciją sugalvojo per atostogas Kangaroo Point, Brisbeno priemiestyje. Jis stebėjo, kaip vietiniai gyventojai skundžiasi globos namų, į kuriuos buvo perkelti miesto vaikai, statyba – taip ir kilo Samerbėjaus idėja.

2. Ray'us Meagheris (Alfas Stewartas) šiuo metu yra vienintelis aktorius, vaidinantis nuo serialo pradžios, jam skirtas Gineso rekordas už „ilgiausiai nepertraukiamą serialo personažą Australijos televizijoje“.

3. Tai antras pagal trukmę draminis serialas Australijoje po garsiųjų „Kaimynų“.

4. Aktoriai filmuojasi Palm Biče Sidnėjuje ir „Channel Seven“ studijose. Serialas taip pat buvo filmuojamas užsienyje – Havajuose ir Londone.

5. Seriale yra pasirodę dainininkai Edas Sheeranas, Sia, Australijos plaukimo legenda Ianas Thorpe'as. Čia vaidino dabartinės Holivudo įžymybės Naomi Watts, „Kuproto kalno“ žvaigždė Heathas Ledgeris, „Mentalistas“ Simonas Bakeris, Isla Fisher.

6. Ne visada vasara Samerbėjuje. Nors šou paplūdimio scenos atrodo idiliškai, atidūs žiūrovai gali pastebėti nuo šalčio pašiurpusią aktorių odą. Kai kurie kadrai filmuojami žiemą, aktoriams tenka kęsti šaltus vandenyno vėjus, nors jie ir vaidina taip, lyg mėgautųsi vasaros įlankos šiluma.

7. Per daugelį metų buvo naudojamos septynios skirtingos vinjetės dainos „Home and Away“ versijos, bet dainų tekstai išliko tie patys. 2010 m. vokalo buvo atsisakyta serialo vinjetės muzikinio takelyje, jį pakeitė trumpa instrumentinė versija. Lietuvoje įžanginę serialo dainą yra dainavusi Vilija Matačiūnaitė ir Arvydas Martinėnas-Vudis.

8. Dėl audringos žiūrovų reakcijos prodiuseriai apgailestavo, kad nusprendė nužudyti Alaną Fišerį.

9. Kai Bec Cartwright sužinojo, kad ji nėščia, rašytojai nusprendė, kad galėtų pastoti ir jos personažas Heilė.

10. 2017 m. pasirodė specialus serialo epizodas „tik suaugusiems“, mat serija buvo pripažinta per daug smurtine.

11. Seriale paprastai nufilmuojama apie 230 serijų per metus, kanalas „Channel Seven“ filmuoja mažiausiai penkias dienas per savaitę 46 savaites per metus, tai gana intensyvus darbo grafikas. Aktoriai gauna ilgesnę pertrauką per Kalėdas.

12. Kodėl „Be namų negerai“ aktoriai taip dažnai keičiasi? Daugumai jų iš pradžių pasiūloma trejų metų sutartis. Tada nuo rašytojų, aktorių, prodiuserių ir publikos meilės priklauso, kiek personažas liks seriale. Jaunesnės žvaigždės dažniausiai neužsibūna ilgesniam laikui, nes daugelis ieško kitų vaidmenų arba nori prasimušti į Holivudą. Tiesa, čia dažnai atviros durys norintiems grįžti, net jei jie iš serialo dingo.

Žiūrovų pasiilgtas serialas „Be namų negerai“ (Angl. „Home and Away“) – darbo dienomis, 14 val., per TV1 nuo sausio 25-osios.