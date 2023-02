Stano be užuolankų rėžė apie koncertų kainas Lietuvoje: „Atlikėjai yra skirtomi į A, B ir C grupes“

Kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šį „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus žadins laida „Gyvenimas versle“, kurioje kaskart uždangas į nematomą savo veiklų pasaulį praskleidžia šalyje puikiai žinomi prekiniai ženklai. Nors žodyne žodis „verslas“ apibūdinamas kaip veikla, suteikianti pirkėjams prekes ir paslaugas, tačiau iš tikrųjų už to slypi kur kas daugiau. Už kiekvienos sėkmingos verslo istorijos yra žmonės, nuolatiniai sprendimai ir iššūkiai, su kuriais tenka susidurti vystant savo mylimą veiklą.

Šio sekmadienio laidos herojų pažįsta visa Lietuva, mat prieš du dešimtmečius kaip grupės „Delfinai“ vokalistas išgarsėjęs Stanislavas Stavickis-Stano šiandien yra vienas žinomiausių muzikos prodiuserių bei kompozitorių Lietuvoje. Tačiau pats vyras sau laurų vainiko ant kaklo tikrai nesikabina. Jo kasdienybė – tokia pati, kaip ir žmonių, neturinčių nieko bendro su pramogų industrija, mat darbo valandas itin pakoregavo šeimyninis gyvenimas.

„Esu trijų vaikų tėvas, dviejų šunų šeimininkas ir dvidešimties žuvyčių augintojas, todėl mano kasdienybė atrodo taip, kaip reikia jiems. Ir ačiū Dievui, nes tik dėl jų į mano gyvenimą atėjo rutina, jog žinau, kad nuo 9 val. iki 17 val. aš esu studijoje“, – laidoje atviravo žinomas vyras.

Stano neslepia, jog iš šou verslo galima pragyventi ir netgi gyventi labai gerai, tačiau vis dėlto tai pavyksta retam, o visos krizės skaudžiai paliečia pramogų sektorių, todėl jauniems žmonėms kompozitorius pataria geria pagalvoti prieš žengiant tokiu keliu.

„Būna, kad ateina graži mergina ir sako „noriu tapti žinoma, ką daryti?“. Kuomet žmogui taip reikia to žinomumo, jog dėl jo padarys viską, tai yra patologija. Tačiau jeigu žmogaus pats tikslas yra dainavimas ir tapimas dainininku, buvimas scenoje, tuomet visai kitas reikalas“, – be užuolankų laidoje kalbėjo Stano.

Per savo karjerą Stano yra sukūręs apie 400 dainų bei muzikinių kūrinių, todėl jis puikiai žino, ko reikia šių dienų klausytojui. Visgi, greitai sužibančios žvaigždutės pramogų pasaulio industrijoje neretai taip pat greitai ir užgęsta, o ištikimais gerbėjais pilnomis arenomis džiaugiasi tik vienetai.

„Kai Vaidas Baumila per M.A.M.A apdovanojimus laimėjo daugybę nominacijų, aš buvau apšalęs nuo komentarų, kad neva pasidarė žandikaulio operaciją ir išpopuliarėjo. Man pikta, mat šį žmogų pažįstų labai seniai ir jis arenas renkančia žvaigžde tapo tik dėl savo talento bei begalinio darbo. Nei žandikaulio operacijos, nei padidintos krūtinės, nei priauginti plaukai, blakstienos ar dar kas nors nepadės. Sėkmė yra talentas, o tada begalinis darbas“, – drąsiai tikino prodiuseris.

Laidoje Stano be užuolankų prabilo ir apie sumas. Pasirodo, Lietuvos muzikantai yra skirstomi į tris kategorijas, pagal kurias atitinkamai kainuoja ir jų koncertai, o štai dainos užsakymas garso įrašų studijoje šiai dienai turi gal stabilią kainą.

„Atlikėjai yra skirtomi į A, B ir C grupes. Tų, kurie yra A segmente koncertas kainuoja 8000–15000 EUR, B segmente – 3000–5000 EUR, o C grupėje apie 1000 Eur. Užsakyti dainą garso įrašų studijoje kainuoja nuo 1000–2500 EUR. Štai tokios kainos maždaug yra šiai dienai Lietuvoje“, – tikslius muzikos industrijos įkainius pateikė Stano.

Kita laidos tema: ką svarbu žinoti perkant kvepalus?

Verslo pasaulyje Vaida Dzimidavičiūtė jau 15 metų ir šiuo metu vysto net tris verslus: gėlių, nekilnojamojo turto bei parfumerijos. Pati moteris tvirtina gimusi būti verslininkė, mat tokias savybes perėmė iš tėvų, nuo vaikystės dirbdama ir užsidirbdama.

Jau ne vienerius metus moteris prekiauja originaliais kvepalais, po 5, 10 ar 20 ml supilstytus į patogius atomaizerius. Ši idėja tikrai pasiteisino, tad prieš metus moteris nutarė įkurti tiek fizinę, tiek elektroninę parduotuvę „Prabangi Dz“.

Kvepalai ne tik Vaidos verslas, bet ir didžiulė aistra, mat jos namuose lentynas puošia net 200 buteliukų, o per dešimtmetį ji puikiai pažino ne tik kvapų natas, bet ir iš visos Lietuvos plūstančius klientus, jog kvepalus gali parinkti vos pamačiusi žmogų.

„Kvepalus reikėtų purkštis pulsuojančiose vietose: riešai, kaklas ir net per rankos sulenkimą. Taip pat rekomenduojama po dušo išsitepti aliejumi ir pasipurkšti kvepalais, nes riebalai padeda kvepalams atsiskleisti. Tačiau patariama vengti ir klaidų: pasipurškus riešų negalima trinti, nes pranyksta tam tikros natos, o purškiant ant plaukų, galima jiems pakenkti“, – laidoje pasakojo V.Dzimidavičiūtė.

Kita tema: sėkmė, nušvitusi per vieną naktį

„Kelionių panorama“ – viena sėkmingiausių kelionių agentūrų Lietuvoje, tačiau tokia ji tapo prieš aštuonerius metus Kristinai Graužinienei perpirkus merdintį verslą. Užmatyta galimybė apie parduodamą verslą moterį tarsi apsėdo, jog, nepaisydama laukiančių iššūkių, šios minties atsisakyti ji paprasčiausiai negalėjo.

„Verslą nusipirkau, kai mintis apie tokią galimybę pavirto į obsesiją, tačiau jau po to, pačiame versle radau viską gerokai blogiau nei tikėjausi. Visu pirma buvo pusės milijono litų skolos, pamačiau nekompetentingus darbuotojus, kurie nebuvo suinteresuoti į verslo klestėjimą, į veikimą kliento naudai. Šituos dalykus teko greitai keisti, norint pakelti įmonę iš pamatų“, – laidoje pasakojo Kristina.

Negana to, jog kelionių industrija yra rizikinga sritis, ką ypač prieš kelerius metus parodė ištikusi Covid-19 viruso pandemija, siekiant pakelti verslą it feniksą iš pelenų teko praeiti ne vieną sudėtingą iššūkį. Pusę metų Kristina plušo iki išnaktų, bandydama įvairius metodus, kol, kaip pati sako, per vieną naktį viskas apsivertė aukštyn kojomis.

„Niekas sėkme netikėjo, siūlė mesti, net vyras manęs nepalaikė ir sakė, kad aš išprotėjau, bet per vieną naktį įvyko kažkoks stebuklas ir mus pamatė daugybė žmonių. Paleidom reklaminę kampaniją, kuri nebuvo niekuo ypatinga, tačiau nutiko sėkmė, kuri pasirodo, buvo baisesnė, nei nesėkmė, nes teko spręsti kitą klausimą – ką dabar daryti su tuo“, – atviravo Kristina.

