Filipinuose pradėjusi dainuoti Noimi savo talentu patikėjo tik Lietuvoje

Taip savo dainavimo istoriją pradėjo ir projekto „Lietuvos balsas“ dalyvė Noimie Liza Steikunas, kurios namų sąlygomis užgimęs talentas buvo pastebėtas ir įvertintas tik tolimojoje Lietuvoje. Jau šį sekmadienį antrojoje dvikovų laidoje Noimie susirungs su dar vienu panašaus likimo dalyviu – Stanley Cheedy Ogburie iš Nigerijos.

Būsimas vyras pavadino angelu

Noimi – meilės imigrantė. Su lietuviu vyru Povilu ji jau kurį laiką gyvena Lietuvoje ir augina du vaikučius. Pora susipažino Filipinų sostinėje Maniluose, naktiniame klube.

„Atėjau su drauge, ji buvo liūdna po nepasisekusios romantinės istorijos, tad išėjome, kad ji prasiblaškytų, užsimirštų. Pati taip pat neturėjau didelio ūpo linksmintis, tiesiog klausiausi muzikos, kai Povilas į mane atsisuko ir rėžė „Oh, my god, you look like an angel! (liet. O, dieve, tu atrodai kaip angelas!), – apie garsiąją serialo „How I met your mother“ frazę atvedusią ir iki vestuvių pasakoja Noimie.

„Iš pradžių pagalvojau: koks gi čia keistuolis gali sau leisti mėtytis tokia juokinga fraze, bet netrukus supratau, kad Povilas šmaikštus ir tikrai mielas“, – prisimena Noimie.

Bet kaip ir kodėl ji ėmė dainuoti?

„Kai pirmą kartą lankėme Noimie šeimą, kuri gyvena provincijoje, supratau, kaip ji išmoko taip dainuoti – muzika, karaokė jiems yra pagrindinė pramoga, jie dainuoja visur ir nuolatos. Atvykus į Lietuvą Noimi to truputį trūko, ji toliau niūniavo, dainavo, kad ir sau ar šeimai, draugams: supratome, kad ją reikia padrąsinti plačiau parodyt savo talentą“ , – apie niekada iki projekto scenoje nestovėjusią žmoną pasakoja Noimie vyras.

Palaiminimas iš tėvų Nigerijoje

Su Noimie dvikovoje kausis Stanley Cheedy Ogburie iš Nigerijos. Kaip ir Noimie, jis niekada nestovėjo ant didžiosios scenos tik skirtumas tas, kad Noimie šeimai muzika buvo viskas, o Cheedy artimieji į šį užsiėmimą žiūrėjo skeptiškai.

„Jie norėjo, kad turėčiau rimtą profesiją, na žinot: teisininko, inžinieriaus ar panašiai. O tėvai visgi yra autoritetas, todėl, kad ir kaip norėjau, dainavimą gyvenant Nigerijoj turėjau visiškai pamiršti, neturėjau jokio palaikymo, taigi ir sąlygų tobulėti, siekti daugiau“ – prisimena vyras, kuris savo svajonės vėl nusprendė siekti Lietuvoje.

„Tiesiog metams bėgant imi galvoti, ką nuveikei gyvenime, ar pasiekei, ko norėjai, apie ką svajojai... Sužinojęs apie projektą, pagalvojau, kad visgi jau esu nepriklausoma asmenybė ir metas pagaliau siekti savo tikslų, nepaisant kitų nuomonės. Tiesa, jau sužinoję, kad patekau į projektą tėvai visgi apsidžiaugė, išreiškė palaikymą“, – atvirauja Stanley Cheedy.

Kaip seksis niekada scenoje šiaip nestovėjusiems talentams atlaikyti jaudulį užlipus ant įspūdingos Klaipėdos „Švyturio“ arenos pakylos? Visi atsakymai – jau šį sekmadienio vakarą, 19.30, per LNK.