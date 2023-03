Kaip buvęs verslininkas tapo atlikėju, kurio kūriniai skamba radijo stotyse: vieną dieną tarsi atsibudau iš sapno

Daugelis jau yra pamėgę jo muziką, o internete jo kūriniai renka tūkstančius perklausų. Donatas buvo sau suplanavęs visai kitokį kelią.

„Muzika buvo tarsi mano hobis, bet kadangi nesu baigęs jokios muzikos mokyklos, niekada neįsivaizdavau, kad galėčiau eiti šiuo keliu. Todėl kai po mokyklos reikėjo rinktis, kur stoti ir ką veikti, mano mama lengvai mane palenkė ekonomikos studijų link. Tiesa, ši specialybė neatsirado kažkaip netikėtai. Man gerai sekėsi su skaičiais ir analitiniu mąstymu.“

Vėliau viskas dėliojosi pagal planą – darbas įvairiose įmonėse vadybininku: „Vienu metu dirbau su dantų priemonėmis. Eidavau pas įvairius stomatologus ir bandydavau juos įtikinti pirkti priemones iš manęs. Deja, nei vienoje kompanijoje nepavykdavo dirbti ilgai ir vis neramino mintis, kad esu ne savo vietoje. Laisvalaikiu su draugais turėjome grupę ir vis kur nors padainuodavome.

Tai buvo kaip atgaiva mano sielai. Ir vieną dieną pamačiau skelbimą socialinėje erdvėje, kad Kastytis Kerbedis ieško pritariančio vokalisto. Taip netikėtai ir prasidėjo mano muzikinis kelias, kuris atimdavo vis daugiau laiko“, – pasakoja Donatas.

Vis dėlto išeiti iš komforto zonos vis dar nebuvo drąsos. Juo labiau mintis, kad muzikanto pajamos nėra stabilios, taip pat neramino. Jaunas vyras nusprendė kurti savo verslą – įkūrė internetinę parduotuvę.

„Aš vis galvojau, kad kai mano verslas atsistos ant kojų, galėsiu daugiau laiko skirti muzikai. Deja, realybė visai kitokia. Kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau darbo atsiranda ir pasirodo, kad niekas kitas, tik tu pats gali viską atlikti. Taip ir bėgo laikas. Verslo susitikimai, rimti žmonės – tokia buvo mano kasdienybė.

Kol vieną dieną tarsi atsibudau iš sapno – visi tie rimti verslininkai buvo nelaimingi, jie tik dirbo ir sirgo sunkiomis ligomis. Supratau, kad taip gyventi nenoriu. Be to, tuo metu jau išleisdavau per metus vieną arba du kūrinius, kuriuos grojo radijo stotys. Todėl supratau, kad turiu pilna koja atsiduoti tam, ko nori širdis. Pardaviau savo verslą ir tada viskas pradėjo keistis nežmonišku greičiu“, – atvirauja jis.

Anot Donato, reikėjo tik žengti vieną žingsnį ir viskas pradėjo klostytis lyg pagal kruopščiai apgalvotą planą. Sulaukęs vieno garsaus muzikos prodiuserio skambučio jis visa galva pasinėrė į muzikanto gyvenimą – naujos dainos, vaizdo klipai, privatūs renginiai sekė vienas kitą.

Nenuostabu, kad sulaukęs BTV šou „Muzikinė kaukė“ režisierės skambučio jaunas atlikėjas ilgai nesvarstė ir nusprendė pasinerti į šį linksmą nuotykį. Tiesa, Donatas, prisipažįsta, kad pradžioje jautė didelį jaudulį ir į liftą lipdavo su drebančiomis kojomis.

Tik įpusėjus projektui pradėjo mėgautis procesu ir galimybe atrasti naujų savo spalvų: „Man nesvarbu, būsiu pirmas ar paskutinis. Dabar man svarbiausia tai, ką gaunu dalyvaudamas čia. Įkūnydamas vis kitą atlikėją ieškai, repetuoji, bandai atrasti vis kitų savo pusių. Ir aš manau, kad aš visada buvau įvairiapusis, tik visos tos savybės miegojo ir reikėjo jas pažadinti.“

Jau šį šeštadienį Donatą Blanką laidos žiūrovai išvys visai kitokiame amplua, jis taps „Antikvariniais Kašpirovskio dantimis“. Kaip jam seksis, pamatysite įsijungę BTV, 19.30 val.