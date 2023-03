Aistė Pilvelytė atskleidė, kaip išlaiko gražias formas: „Nesu iš tų, kuri sakys, kad tai – genetika“

„Labai nemėgstu šio klausimo, bet tikrai nesu iš tų, kuri sakys, kad tai genetika. Mano šeimoje visi yra apkūnūs. Mes visi tokie burbuliukai, pupuliukai ir linkę pilnėti. Ir tikrai gera išvaizda reikalauja mano pastangų, bet tai yra gyvenimo būdas ir kitaip neįsivaizduoju. Todėl tikrai nesikankinu ir nealinu savęs jokiomis dietomis.

Aš nenoriu pasiduoti senėjimo procesams. Vienas mano pažįstamas neseniai įdėjo nuotrauką, su užrašu, kad žemės trauka su metais didėja. Jam yra šešiasdešimt metų ir jis puikus įrodymas, kad tai yra netiesa, nes sportuojantis, judantis ir save prisižiūrintis žmogus tikrai gali sustabdyti laiką“, – šypsosi žinoma moteris.

Anot Aistės, svarbiausia laikytis disciplinos, bet neįstatyti savęs į griežtus rėmus. Nes jeigu sau kažką labai drausi, visada paslysi. Svarbiausia – viską daryti su galva: „Pavyzdžiui, šiandien labai tingėjau sportuoti. Buvo ne ta diena, bet prisiverčiau ir nuėjau, tokią gerą treniruotę turėjau, kad po jos jaučiausi lyg naujai gimusi, pradėjau skraidyti. Todėl kartais tikrai reikia sau spirti į užpakalį!

Aišku, man lengva kalbėti, nes aš taip gyvenu jau daugybę metų. Bet mano svarbiausi principai yra sportas, mityba, kartais masažai, vaikščiojimas ir kontrastinis dušas. Tiesa, pastarąjį dabar esu šiek tiek apleidusi, bet vėl planuoju grįžti“, – atvirai savo grožio paslaptimis dalinasi ji.

Žinoma moteris paneigia kalbas, kad gražus kūnas reikalauja daug finansinių investicijų: „Žmonės dažnai daro didelę klaidą – prisiperka brangių metinių abonementų, trenerių, programų, bet patys neturi jokios motyvacijos. Iš tiesų šiais laikais internete pilna geriausių pasaulio trenerių programų, kurios yra visiškai nemokamos.

Aš karantino metu būtent taip ir sportavau, nes viskas buvo uždaryta. Be to, atėjo pavasaris, oras lauke nuostabus, o vaikščiojimas juk taip pat nieko nekainuoja. Svarbu susidėlioti savo galvoja ar jūs tikrai to norite. Dar vienas pasiteisinimas, kurį mėgsta žmonės – neturiu tam laiko! Žinote, jeigu yra noro, visada gali atsikelti anksčiau ir eiti pasivaikščioti.“

Nors daugelis mano, kad norint būti lieknam ir sveikai maitintis iš raciono reikia išbraukti daugybę patiekalų ir mėgautis tik salotomis Aistė sako naudojanti visai kitokias taisykles: „Aš valgau viską, absoliučiai viską. Esu smaližė nuo vaikystės.

Todėl be šokolado negaliu. Vis dėlto žinodama savo genetiką stengiuosi valgyti juodą šokoladą ir laikausi paprastų mitybos taisyklių – svarbiausia porcijų dydis ir tuomet gali mėgautis viskuo.

Tiesa, turiu prisipažinti, kad miltinius patiekalus stengiuosi labai riboti, nes nuo jų pučiuosi kaip balionas. Nesakau, kad visi turi vadovautis taisyklėmis, kurios tinka man. Svarbu, kad kiekvienas atrastų savo kelią ir tai taptų neatsiejama jų gyvenimo dalis.“

Kaip šį kartą Aistei Pilvelytės seksis įkūnyti Belgijos atlikėją Lara Fabian pamatysite jau šį šeštadienį, 19.30 val., „Muzikinėje kaukėje“, tik per BTV.