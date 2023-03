Ž. Pinskuvienė apie vyro pažadą iškelti žmonos kandidatūrą į prezidento postą: „Pinskui dažnai būna jūra iki kelių“

Rinkiminės kovos ne mažiau įdomios nei rezultatai, todėl LNK laida „KK2 penktadienis“ kviečia pažvelgti į rinkimų užkulisius.

Kalbama, kad trečiai kadencijai Širvintų rajono mere perrinktos Živilės Pinskuvienės vienas iš kozirių rinkimuose – grožis.

„Širvintų rajono žmonių nei mano išvaizda, nei plaukų spalva, nei nagų spalva, nei kostiumėlių spalvos nebestebina ir to jie jau nevertina. Buvo debatai prieš rinkimus, ir rimtų debatų vedėjas, žinomas žurnalistas klausia, kur dažausi plaukus. Širvintose, sakau, pas Laimutę. Kiek kainuoja? Jei tik šaknis, 45 eurai, jei per visą plauką – 60. Galite įsivaizduoti, tokie klausimai per politinius debatus“, – laidoje juokėsi Pinskuvienė.

Pasigirdo kalbų, kad Ž.Pinskuvienė bus kandidatė būsimuosiuose prezidento rinkimuose, apie tai prakalbo jos vyras Jonas Pinskus.

„Pinskui dažnai būna jūra iki kelių. Su manim tai nebuvo derinta. Bet vyras savo pozicijos nekeičia sako, kad suvažiavime mano kandidatūrą teiks. Suvažiavime ir išsiaiškinsime. Jei kas jau matuojasi Širvintų rajono mero kėdę, tai ramiai, aš toliau sėkmingai dirbsiu“, – kalbėjo Širvintų rajono merė.

Komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas sako, kad išvaizda politikams labai svarbi.

„Išvaizda duoda vieną iš signalų, ar verta žmogumi pasitikėti. Jeigu ateina pasitempęs, tvarkingas, rodo, kad toks žmogus nori kažkokios struktūros. Jei ateina kažkoks retrogradas, nušliurpęs, rodo, kad arba negerbia žmonių, arba yra praeities madose. Reikia būti pusę centimetro aukščiau negu auditorija – bet ne per daug, nes kitaip moterys pavydės ir liežuviu užkapos“, – aiškino M. Lapinskas.

Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas puoselėja savo išvaizdą sporto salėje.

„Plaukų nedažau, bet gal jau greit reikės. Kerpuosi kartą per mėnesį, 20 eurų. O sportas atima nemažai laiko, apie 2 procentus metinio laiko, daug prakaito ir pinigų kainuoja. Išeitų turbūt iki 5 tūkstančių eurų per metus. Esu nubėgęs 16 ar 17 maratonų, triatlonų, toks gyvenimo būdas“, – pasakos perrinktas meras D. Kaminskas.

Rinkimų šukuosenos, bateliai, grožio procedūros, tobulas kūnas ir geidžiamiausiųjų titulai – jau šį vakarą, 19.30 val., „KK2 penktadienyje“ per LNK.