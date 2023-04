Patikima žiniasklaida. Kas slypi už gražaus fasado?

Kas tuo užsiima, surasti nesunku. Tiesa, informacijos šykštoka. Šaltinių, išskyrus šį pažymėjimą teikiančios „Patikimos žurnalistikos iniciatyvos“ („Journalism Trust Iniciative“; toliau – JTI) arba pirminės organizacijos „Reporteriai be sienų“ („Reporters Without Borders“) skelbiamą informaciją, lyg ir nėra.

Kliautis tenka gausiu palaikytojų ir rėmėjų sąrašu, kuris, įskaitant Junginių Tautų Organizaciją ir Europos Komisiją, išties įspūdingas.

JTI skelbia, kad jos tikslas – sugrąžinti pasitikėjimą žiniasklaida. To siekiama teikiant gana neįprastą paslaugą – patvirtinimą, kad ta ar kita žiniasklaidos priemonė yra patikima. Kaip tai vyksta?

JTI teigia, kad parengė internetinį įrankį, kaip žiniasklaidos priemonei įsivertinti save ir gauti pripažinimą, kad esi patikimas.

Procesas nėra sudėtingas. Įeini į JTI interneto svetainę, užsiregistruoji, pateiki savęs įvertinimą („self assessment“), tada pasirenki išorinius auditorius (yra sąrašas, iš kurio gali pasirinkti tinkamą; bet galima nurodyti, kad nori būti audituojamas į sąrašą neįtrauktos bendrovės), susimoki už paslaugą ir gauni patikimos žiniasklaidos etiketę.

Svarbiausia – teisingai užpildyti savęs vertinimo klausimyną. Pageidaujama daugybės duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti ne tik žiniasklaidos įmonę, bet ir vadovaujančius asmenis, finansavimo šaltinius ir kt.

Frazės apie atskaitomybę, skaidrumą ir geriausios žurnalistinės praktikos laikymąsi vartojamos gausiai – tokį įspūdį susidaryti galima skaitant JTI pateiktas gaires.

Projektų rašymo specialistams, įvaldžiusiems paraiškų pildymo meną, tai įkandama.

Be to, panašu, kad auditoriai nesidomi, ar savęs vertinimas atitinka realybę, svarbu, kad misija, vizija, redakcinė politika, darbuotojų apmokymai ir jų gerovė („welfare“) atitiktų reikalavimus.

Pagal JTI gaires panašu, kad savęs įsivertinimo klausimai subalansuoti žiniasklaidos korporacijoms, galinčioms sukurti ir išlaikyti daugybę biurokratinių vidinių struktūrų bei mechanizmų, esą užtikrinančių skleidžiamos informacijos tikslumą ir patikimumą.

Galutinė proceso patikimumo ženkliukui gauti pakopa – mokama auditorių paslauga.

Kaina nenurodoma. Kaip teigiama gairėse (niekur kitur apie pinigus net neužsimenama), mokestis už paslaugą kiekvienam individualus atsižvelgiant į rinkos aplinką („market environment“), pateiktos medžiagos apimtį ir užduoties sudėtingumą („the size and complexity of the specific task“). Kokia iš to nauda, nelabai aišku. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2021 m. ir kol kas panašu į nedidelį bizniuką, kai renkami pinigai ir duomenys.

Vis dėlto kai kurie šio projekto tikslai paminėti JTI dokumentuose.

Viena jų – rekomendacijos verslui reklamuotis tik patikimos žiniasklaidos etiketę (angl. „label“, sertifikatu ar pažymėjimu jie patys nevadina) gavusiose žiniasklaidos priemonėse.

Antroji – apsaugoti žiniasklaidos vartotojus nuo dezinformacijos. Konkrečios priemonės kol kas neįvardintos, bet intencija aiški – suskirstyti žiniasklaidos priemones į patikimųjų lipdukais pasidabinusius ir to daryti nepanorusius ir todėl priskirtinus dezinformacijos skleidėjams.