Emilis Vėlyvis – neįprastame amplua: įkūnijo policijos komisarą

Jaunosios kartos režisierius Vytautas Adomaitis, kurdamas serialą turėjo įveikti nemažai iššūkių, bet noriai dalinasi istorija, kaip Emilis Vėlyvis suvaidino policijos komisarą.

„Aukščiausio kalibro aktorių pasirodymai filmavimo metu mane patį su kiekviena pamaina vis labiau įkvėpdavo kilstelti kartelę. Svarbius vaidmenis atliko ne tik savo srities žvaigždės. Vienas organiškiausių ir nustebinusių personažų buvo būtent režisieriaus Emilio Vėlyvio. Turėti tokio lygio režisierių kaip aktorių aikštelėj man atrodė didelis iššūkis, bet stebėtinai E.Vėlyvis buvo išskirtinai gerai pasiruošęs, galvoj jau „susidėjęs“ veikėją ir vos pradėjus filmuoti jo scenas, visi aikštelėj liko tiesiog apšalę.

Tikrai svarstyčiau dažnesnį E.Vėlyvio išstojimą kaip aktoriaus. Einu dar kartą peržiūrėti jo sceną, nes niekaip nepabosta“, – pasakojo apie savo patirtį su E.Vėlyviu, kaip aktoriumi, serialo „Detektyvai: 209“ režisierius Vytautas Adomaitis.

Pasak E.Vėlyvio, jam ši patirtis prieš kameras nebuvo itin lengva, bet tikrai nebus paskutinė net ir šiemet.

„Mano filmuose bei serialuose daug policijos, o čia teko pirmą kartą man pačiam suvaidinti pareigūną. Už režisūrą dar negavau „Sidabrinės gervės“, gal už vaidybą gausiu (šmaikštavo režisierius/aktorius). Nenoriu daug ko atskleisti, bet šiais metais tai dar nepaskutinis mano vaidmuo.

Rudenį išvysite ir kino ekranuose. Galiu tik konstatuoti, kad man režisuoti yra lengviau nei vaidinti. Dar kartą įsitikinau bei supratau, ką jaučia aktoriai. O serialo „Detektyvai:209“ premjeros ir pats laukiu, mačiau anonsą, kietai padarytas, suintrigavo“, – atviravo režisieriumi, o ne aktoriumi ir toliau būti norintis E.Vėlyvis.

Serialo „Detektyvai: 209“ siužeto centre – du policijos partneriai Julius ir Robkė. Jie skirtingai priima savo darbą, Julius – vyresnis, labiau patyręs, jau visko matęs ir supranta, kad buvimas pareigūnu reikalauja per daug laiko ir duoda per mažai pinigų. Tuo tarpu Robkei sunku pritapti struktūrinėje hierarchijoje – čia jam per daug taisyklių ir per mažai teisingumo. Kasmet jis gauna du papeikimus, nes po trečio būtų išmestas.

Po eilinio sėkmingo nusikaltėlių sulaikymo Julius gauna penkiasdešimties eurų paskatinimą ir tai tampa paskutiniu lašu jo kantrybės taurėje. Robkė tą pačią dieną gauna trečią papeikimą ir yra atleidžiamas. Bičiuliams gimsta verslo idėja – už atlygį spręsti žmonių problemas. Taip prasideda jų kelionė į detektyvų verslą. Kiekviena byla vis kitaip absurdiška, bet finalas vis tas pats, kad geriau šie herojai būtų nesiėmę jos spręsti...

Seriale pagrindinius vaidmenis atliko: Leonardas Pobedonoscevas, Deividas Breivė ir Milda Noreikaitė.