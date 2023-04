Paaiškėjo, kas tapo „Muzikinės kaukės“ nugalėtoju

Po nuožmios kovos 11-ojo sezono „Muzikinės kaukės“ nugalėtoju tapo Norbertas, surinkęs 6883 balus. Antroje vietoje liko Marija Grabštaitė, surinkusi 5268 žiūrovų balsus.

Išskirtinis vakaras prasidėjo netikėtu laidos vedėjo, aktoriaus Simono Storpirščio ir Donato Blankos duetu. Jie įkūnijo garsiuosius „Simon & Garfunkel“.

Visi keturi finalininkai paruošė po naują ir dar niekur nematytą įkūnijimą. Žygimantas Gečas tapo legendiniais „Aerosmith“, o Milda Maimo – Aiste Smilgevičiūte, Norbertas šventinį vakarą dovanojo Marijono Mikutavičiaus pasirodymą, o Marija Grabštaitė nepabijojo operinio dainavimo ir tapo Montserrat Caballe.

Aistė Pilvelytė ir Gabrielė Vasha įkūnijo šeimyninį Amerikos kantri muzikos duetą „The Judds“. Mažai kas tikėjosi scenoje išvysti ir Simonos Nainės bei Josifo Baliukevič tandemą, kurie tapo Natalija Bunke ir Remiu Retro.

Dar viena staigmena žiūrovams ir komisijai tapo Algirdo Radzevičiaus pasirodymas su savo scenos partneriu, grupės „Patruliai“ nariu ir trečiojo „Muzikinės kaukės“ sezono dalyviu Juozu Butnoriumi. Jie įkūnijo netikėtą duetą Al Bano ir Romina Power.

Lipdami savo antrajam pasirodymui kiekvienas iš dalyvių neslėpė nostalgijos ir apmaudo, kad šis muzikinis iššūkis jau baigėsi.

„Aš labai noriu jums padėkot iš anksto. Žinot, niekada nesistengiu kažkam įtikt ir noriu tiesiog visą laiką būti savimi, ir kaifuoti. Kartais būdavo per daug streso, bet šiandien kažkaip ta finišo tiesioji taip atpalaidavo, taip buvo gera, taip buvo paprasta, kur išeini į sceną atsipalaidavęs“, – po savo antro pasirodymo ir dar kartą įkūnyto Donato Montvydo kalbėjo Žygimantas Gečas.

„Man iš tikrųjų trūksta šiek tiek žodžių, nes aš tik dabar pradedu suprast, kad viskas baigėsi ir taip, buvo sunku, bet kai yra sunku reiškia tobulėji, tai tas yra labai smagu. Aš esu dėkinga savo vyrui, savo šeimai, močiutei, babai – visiems artimiesiems, kurie iš tikrųjų man pakeldavo ūpą po kiekvieno pasirodymo gražiais žodžiais. Ir esu dėkinga ir visiems žmonėm, kurie žiūrėjo ir rašė gražius komentarus, ir gražias žinutes“, – sunkiai rinko žodžius Milda MAIMO.

„Aš turbūt galiu padėkoti vieninteliam likimui, kuris laiku ir vietoj suvedė su tinkamais žmonėmis, kurie mane vedė prie šito kelio, kurie augino mane, kurie sakė galbūt, kad va ten tau reikėtų susiimti ir panašiai. Man atrodo reikia svajot drąsiai ir svajonės pildosi!“ – po įkūnyto Andrea Bocelli kalbėjo Norbertas.

Tuo metu paskutinioji scenoje pasirodė Marija Grabštaitė, ji dar kartą tapo Rosite Čivilyte: „Man kalbėti sunkiau, nei dainuoti, nes mano geriausia išraiška emocijų yra per muziką, per dainavimą, per balsą ir linkiu visiems nenustoti tikėti ir tai yra pagrindinis dalykas ko man pritrūko turbūt ir kaip tyčia papuoliau į „Muzikinę kaukę“, kuri atnešė vėl tikėjimą, ėjimą ir, tiesiog tikėkit ką darot ir pavyks“, – po komisijos pagyrų kalbėjo ji.

„Muzikinės kaukės“ laimėtojui Norbertui atiteko specialiai šiam finalui pagaminta įmonės „Saulės dukros“ statulėlė ir pagrindinio laidos rėmėjo „Eglės sanatorija“ dovana – savaitė dviems Druskininkuose arba Birštone.

Dar nespėjus atslūgti emocijoms visi projekto dalyviai, komisija, vedėjai ir kūrybinė grupė patraukė linksmai atšvęsti į sostinės centre esantį kokteilių barą „10 Reasons lounge“.