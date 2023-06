Leo ir Audriaus Bružo atradimai Antalijoje: hipių viešbutis, olimpinis miestelis ir kitokia Turkija

Kaip ir praeitame „Metam monetą“ sezone, kiekvieną kartą atvykę į naują šalį, laidos herojai meta monetą, kuri nulemia, kas gaus galimybę visą savaitgalį mėgautis prabanga, o kas turės išsisukti su itin ribotu biudžetu – 100 eurų.

Antalijos regione apsilankę vedėjai vienbalsiai tikina – jiems pavyko patirti ir pamatyti visiškai kitokią Turkiją, nei daugelis įsivaizduoja.

Turkijos Rivjeroje vadinamame Antalijos regione – visi atostogų malonumai, Viduržemio jūros bangos, auksiniai paplūdimiai ir poilsis. Dažniausiai turistai iš Lietuvos į Turkiją vyksta septynioms ar dešimčiai dienų, kurių metu ramiai ilsisi viešbučio teritorijoje, nes geram poilsiui kartais juk daugiau nieko ir nereikia!

Vis dėlto, šis regionas gali pasiūlyti ir daugybę ekskursijų į istorinius miestus, aktyvias pramogas ir pasivaikščiojimus romantiškomis Antalijos miesto gatvelėmis.

Kokias galimybes Turkija suteikia tiems, kurie svajoja apie išskirtinę prabangą, ir ką veikti žmonėms, kurie keliauja taupiai?

Pirmoje naujojo sezono laidoje monetos metimas nulėmė, kad improvizacijų meistrui A. Bružui atiteko varguolio dalia. Aktorius Turkijoje turėjo ne tik miegoti namelyje medyje, bet ir sugalvoti strategiją, kaip su tokiu mažu biudžetu atrasti kitokią Turkiją, pasimėgauti skaniais jos patiekalais ir patirti įsimintinus nuotykius, išleidžiant kuo mažiau pinigų.

Tuo tarpu L. Pobedonoscevas, turėdamas belimitę MyTU kortelę, visą savaitgalį mėgavosi ne tik gurmaniškais Turkijos patiekalais geriausiai vertinamuose restoranuose, poilsiu vienoje iš prabangiausių Antalijos pakrantės vilų, veido bei viso kūno masažais bet ir įspūdingomis pramogomis, tokiomis kaip skrydis beveik 9 milijonų eurų vertės sraigtasparniu!

Taigi, kas sužavėjo Bružą ir Leo Turkijoje, Antalijos regione, bei ką verta čia pamatyti?

„Susesi Luxury Resort“ viešbutis ir privačios vilos. Kaip ir pridera turtuoliui, Leo pasirinko vieną prabangiausių ir gražiausių Antalijos vilų, esančią viešbutyje „Susesi Luxury Resort“ Beleko mieste. Nors viešbutyje gausu įvairaus tipo kambarių – ir paprastesnių, ir prabangių, viešbutis taip pat turi dvi privačias neregėtos prabangos vilas. Vienos vilas dydis – apie 750 kv. m., joje yra du baseinai – lauko ir vidaus, kelios saunos, sporto salė ir kiti privalumai. Viloje yra 4 miegamieji, juose – didelės vonios, balkonai ir terasos su vaizdu į jūrą. Į vilos nuomos kainą įeina ir liokajaus paslaugos 24/7 bei galimybė naudotis geriausiais viešbučio atributais – geriausiais a la carte restoranais, didžiausiu SPA centru visam Beleko mieste ir panašiai. „Esi turtuolis, kaip ir aš? Važiuok į šią vilą – geresnės nerasi visoje Antalijos pakrantėje. Kaip man pasisekė!“, – džiaugėsi Leo.

Antalijos senamiestis. Turėdamas tik 100 eurų MyTU kortelėje, A. Bružas nusprendė pirmiausia aplankyti Antalijos senamiestį, kuris jam padarė didelę įspūdį. Dar prieš dešimtmetį šis senamiestis buvo apleistas, čia laiką leisdavo nusikalstamo pasaulio žmonės, bet galiausiai vietos valdžia nusprendė jį sutvarkyti ir plačiai atverti turistams bei vietiniams. Dabar čia verda intensyvus gyvenimas: gražiausiose gatvelėse išsidriekusios kavinaitės, suvenyrų, kilimų ir saldumynų parduotuvėlės.

Antalijos centras. Antalijos centre taip pat gausu lankytinų objektų. Čia galima išvysti didingą miesto aikštę, užsukti į tikro aukso parduotuves, kurių čia tikrai yra daug, aplankyti įvairius muziejus ir pasimėgauti tradiciniais turkiškais patiekalais, pavyzdžiui, sočiais, skaniais ir itin nebrangiais autentiškais turkiškais kebabais. „Tikras, autentiškas, vietinių pagamintas kebabas yra labai skanus patiekalas“, – sakė A. Bružas.

Antikinis Olimpo miestelis. Senovinio Olimpo miesto griuvėsiai yra 70 kilometrų nuo Antalijos nacionalinio parko, netoli Cirali kaimo. Jis buvo įkurtas maždaug III amžiuje prieš Kristų. Dabar senoviniame Olimpo mieste galima apžiūrėti seną upės vagą, kolonadą, tvirtovės sienų liekanas, žaluma apaugusius pastatų likučius, nekropolį ir teatro griuvėsius. Šalia Olimpo miesto griuvėsių yra įsikūręs Olimpos kaimelis, kuriame pasijunti lyg kitame pasaulyje. Čia galima rasti hipsteriškas kavinaites, kempingus, viešbutėlius ir sutikti daug nuotykių ištroškusių keliautojų iš viso pasaulio.

Kadiro namelių medžiuose viešbutis – išties išskirtinė ir viena įsimintiausių vietų, kurias šioje kelionė atrado A. Bružas. Viešbučio savininkas Kadir Kaya atvyko į šią vietovę prieš daugiau nei trisdešimt metų. Čia nebuvo net elektros, tačiau tai jam nesutrukdė sukurti tikrą pasaką. Kaip koks Robinzonas Kruzas jis pradėjo gyventi gamtos apsuptyje, ręsti namelius, kurių vis daugėjo. Taip ir gimė šis viešbutis, o dabar čia daugiau nei šimtas įstabių namelių medžiuose. 2000-aisiais ši vieta buvo pripažinta kaip geriausias hostelis visoje planetoje, apie Kadirą rašė Washington Post, Los Angeles Times, rodė net BBC ir Discovery Channel. Ir iki šiol ši vieta daugybės keliautojų yra tituluojama kaip gražiausia, geriausia ir nuostabiausia visame pasaulyje. Be to, ši neeilinė vieta yra puikus pasirinkimas keliaujantiems taupiai – už naktį šiame viešbutyje Bružas sumokėjo tik 35 eurus. „Žinokit, pritariu. WOW! Šitas hipių viešbutis yra nerealus“, – nuostaba dalinosi Bružas.

AURA naktinis klubas. Norėdamas pamatyti ir patirti Turkijos naktinį gyvenimą, Leo nusprendė apsilankyti naktiniame klube AURA, kuris yra įsikūręs Kemere. Šis klubas yra vienas didžiausių ir populiariausių visame Antalijos regione. Didžiuliame angare esančiame klube veikia daug skirtingų barų, groja žinomi pasaulyje didžėjai ir linksminasi žmonės iš visų planetos kampelių. „Aš nesu matęs tokio dydžio naktinio klubo: skirtingos sekcijos, skirtingi barai ir skirtingi savininkai“, – linksmindamasis laidoje pasakojo turtuolis.

Tiunektepės kalnas ir keltuvas. Lynų keltuvas, jungiantis Tiunektepės kalną ir Antalijos Sarysu regioną, buvo atidarytas 2017 metais. Kelio ilgis – 1706 metrai, o kelionės laikas yra apie 10 minučių. Tai yra puiki pramoga tiems, kurie nori pamatyti gražiausius kalnų ir Viduržemio jūros vaizdus bei išvysti nuostabiąją Antalijos panoramą. Be to, keltuvu užsikėlus į viršūnę galima ir užkąsti ten esančiose kavinėse ar išbandyti ekstremalias pramogas.

The Land of Legends. Vandens ir pramogų parko „The Land of Legends“ teritorijos mastas yra tiesiog įspūdingas. Čia yra daugybė teminių baseinų, vandens kalnelių suaugusiems ir vaikams, atrakcionų ir kavinių. Visos detalės apgalvotos iki mažiausių smulkmenų, todėl pramogauti čia yra visiškai saugu. Tam, kad spėtumėte pasidžiaugti kiekvienu atrakcionu, rekomenduojama laikui parke skirti visą dieną. „The Land of Legends“ vandens parkas įsikūręs didžiulio viešbučio teritorijoje Beleko gyvenvietėje. „Tai yra tiesiog miestas mieste! Tai visa pasakų šalis su parduotuvėmis, restoranais, viešbučiu, o svarbiausia – įspūdingais vandens atrakcionais ir amerikietiškais kalneliais! Važiuojam!“, – atvykęs į parką džiaugėsi Leo.

Skrydis sraigtasparniu. Vienas prabangiausių Turkijos viešbučių „Regnum“ siūlo išskirtinę patirtį – skrydį virš Antalijos itin prabangiu, beveik 9 milijonų eurų vertės sraigtasparniu. Be to, šią pramogą galima užsisakyti ne tik viešbučio svečiams. Per maždaug 15 minučių trunkantį skrydį vaizdai tiesiog užgniaužia kvapą – tuo įsitikino ir Leo. „Aš dar niekada nesu skridęs sraigtasparniu, tai buvo mano slapta svajonė. Aš esu euforijoj, tai yra neapsakoma žodžiais patirtis!“, – pilnas emocijų laidoje pasakojo L. Pobedonoscevas.

Nekeista, kodėl tiek daug lietuvių renkasi vykti atostogauti būtent į saulėtąją Turkiją. Skaičiuojama, kad net apie 60 procentų visų lietuvių kelionių yra būtent į čia.

Kaip teigia kelionių organizatorius „Novaturas“, Turkija yra visada puikus pasirinkimas atostogoms ir tiems, kurie kelionių biudžetą planuoja itin atsakingai, ir tiems, kurie nori išskirtinės prabangos ir patirčių – Turkijoje galima rasto visko.

Tai puikiai iliustruoja ir abiejų vedėjų savaitgalio biudžetai – turtuolio rolėje buvęs Leo savaitgaliui išleido 7080 eurų, o štai Bružas susisuko su viso labo 77 eurais.

Gili ir įdomi istorija bei kultūra, nuostabaus grožio gamta, puikus klimatas, itin išvystytas turizmo sektorius – Turkija apjungia svarbiausius gerų atostogų elementus.