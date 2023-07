Leonardo Pobedonoscevo nuotykiai Kretoje: „Tikrai jaudinuosi“

Iš Kretos kilęs rašytojas, „Graiko Zorbos“ autorius Nikos Kazantzakis apie Kretą yra taikliai pasakęs – kiekvienas, čia padėjęs koją, nori nenori pradeda jausti mistišką salos galią. Išties, čia slypinti energija atgaivina net ir labiausiai nuvargusią sielą!

Praėjusiais metais sezono metu Kretoje apsilankė beveik penki milijonai turistų. Nenuostabu, juk ir patys kretiečiai sako, kad saloje spalvos yra intensyvesnės, kalnai aukštesni, saulė kaitresnė, net juokas – ir tas skambesnis, o kvapai stipresni negu bet kurioje kitoje pasaulio vietoje.

Savo kailiu visa tai patyrė ir laidos „Metam monetą“ herojai Leonardas ir Audrius. Vienam iš jų pasisekė Kretą pažinti keliaujant prabangiai, o kitam, nors ir teko susiveržti diržus, nuotykių taip pat netrūko.

Metus monetą paaiškėjo, kad Kretoje turtuolio role ir vėl džiaugėsi Leonardas. Jis visą savaitgalį gyveno kaip karalius ir mėgavosi viskuo, nesukdamas galvos dėl kainų. Nors A.Bružui pasisekė mažiau ir visam savaitgaliui jis turėjo tik 100 eurų, vietinių svetingumo dėka savaitgalį jis praleido išties įspūdingai!

Kol A.Bružas turėjo rimtai pamąstyti, kaip iš oro uosto nusigauti iki miestelio, Leonardas pasitiko prabangus S klasės 2023-ųjų metų „Mercedes-Benz“ automobilis, kuris jį nuvežė į penkių žvaigždučių viešbutį „Domes of Elounda Autograph collection“. Čia turtuolio laukė dideli ir ištaigingi apartamentai su tik jam vienam priklausančiu baseinu, kurių kaina parai – net 1800 eurų.

„Apsidairykime kartu po mano naujus prabangius namus. Du miegamieji, svetainė, terasa, ir, žinoma, privatus baseinas su nuostabiu vaizdu. Stilinga prabanga, maksimalus komfortas ir pasakiškas grožis, kur bepažvelgtum“, – savo savaitgalio namais džiaugėsi Leonardas.

Turėdamas belimitę MyTU kortelę, Leo Kretos saloje džiaugėsi ne tik penkių žvaigždučių viešbučiu, vandens pramogomis, privačiomis teniso pamokomis, SPA malonumais bei išskirtiniais graikiškais patiekalais, bet ir pažino autentiškąją salos pusę.

Jis apsilankė Dzeuso oloje, kur ne tik galima išvysti įspūdingus stalaktitus ir stalagmitus, bet ir pajausti paties graikų Dievo Dzeuso dvasią, nes būtent šioje oloje, sakoma, jis ir gimė. Taip pat Leonardas išsinuomavo katerį, kuriuo paplaukiojo jūroje ir aplankė garsiąją Spinalongos salą, dar vadinamą gyvų numirėlių sala.

„Čia nuo 20-ojo amžiaus pradžios gyvavo raupsuotųjų kolonija. Tai aplinkiniams kėlė tikrą siaubą. Sergančius atskirdavo nuo viso pasaulio, o jų gyvenimo sąlygos buvo išties baisios. Ligoniai dažnai neturėdavo pakankamai maisto, vandens, čia nebuvo ir normalių sanitarinių sąlygų“, – stovėdamas šioje saloje pasakojo Leonardas.

Šio sezono kelionių organizatorius „Novaturas“ Leonardą nustebino ir dar viena išskirtine pramoga – skrydžiu oro balionu! Leonardui šis skrydis buvo pirmasis gyvenime.

„Prisipažinsiu, iš tiesų, tikrai jaudinuosi ir adrenalinas užplūdo, nes skrisiu oro balionu pirmą kartą gyvenime“, – prieš pakildamas į dangų sakė L.Pobedonoscevas.

Kol šis keliautojas mėgavosi brangiomis pramogomis, kitas vedėjas – A.Bružas, taip pat neliūdėjo, nors savo myTU sąskaitoje teturėjo 100 eurų.

Už šiuos pinigus Audrius ne tik sugebėjo išsinuomoti automobilį, paragauti skanių, tradicinių graikiškų patiekalų, susipažinti su vietiniais, bet ir daug pamatė bei patyrė.

Jis aplankė Plakos, Agios Nikolaeos ir Arolithos miestelius, o pastarajame jis net rado vietą nakvynei – tiesa, visiškai nemokamai!

„Svetingoji Marika man nemokamai leido apsistoti tokiame kambaryje, kokiame tolimoje praeityje gyvendavo turtingiausi kaimelio gyventojai. Nors nakvynė ir paprasta, tačiau visiškai nemokama ir tikrai unikali. Jaučiuosi lyg vietinis“, – džiaugsmo neslėpė varguolis.

Audrius taip pat nusprendė išbandyti ir salos vandens pramogas. Čia jis ir paplaukiojo žvejų laiveliu, ir užsiiminėjo irklenčių sportu.

„Gražiosios ir galingosios Kretos deivės, atkreipkite dėmesį – jūsų vandenyse plaukioja puikusis Poseidonas iš egzotiškosios Lietuvos“, – plaukiodamas irklente juokavo A.Bružas.

Aplankę tiek daug unikalių salos vietų, laidos vedėjai dalinasi rekomendacijomis, ką Kretoje nuveikti tiems, kurie turi neribotą atostogų biudžetą bei ką patirti tiems, kurie nori sutaupyti:

1. Arolithos miestelis – unikalus Kretos kaimas, kuris yra vos 11 kilometrų nuo Heraklėjo. Ar galite patikėti, kad Arolithos miestelis dar prieš 30 metų buvo paprasčiausia ganykla? Tik vieno išmintingo graiko Giorgio Salustros vizijos dėka jis virto nuostabaus grožio kaimu, kuriame galima patirti vietinių gyvenimą. Dabar šiame miestelyje lankytojai trumpam pabėga iš nuobodaus kasdienio gyvenimo rutinos ir atsiduria praeityje, kur viskas buvo tyra ir tikra.

2. „Domes of Elounda“ viešbutis – viena iš prestižiškiausių poilsio vietų Kretos saloje, žavinti savo prabanga, gamta ir paslaugų kokybe. 5 žvaigždučių viešbutis yra įsikūręs ramioje vietoje, iš kurios atsiveria vaizdas į Spinalongos salą. Viešbutis yra įrengtas Viduržemio jūros stiliumi, čia vyrauja lengvi tonai, rankų darbo baldai. Šioje vietoje save atrasti gali kiekvienas – jei mėgstate laiką leisti aktyviai, galite užsiiminėti vandens pramogomis, tenisu, joga atvirame lauke, krepšiniu ar nardymu. Be to, į šį viešbutį galima atvykti net sraigtasparniu. Norite tiesiog atsipalaiduoti? Jūsų paslaugoms – trys baseinai, privatus paplūdimys, net keturi skirtingas virtuves atstovaujantys, aukščiausios klasės maistą tiekiantys restoranai ir inovatyvios SPA procedūros.

3. Pasiplaukiojimas kateriu aplink Spinalongos salą. Kaip ir pridera turtuoliui, Leo Kretoje mėgavosi brangiomis pramogomis, o viena iš jų – pasiplaukiojimas po plačiuosius salos vandenis ir Spinalongos salą. Ši sala kadaise buvo valdoma venecijiečių, kurie paliko ryškius pėdsakus salos architektūroje ir kultūroje. Tačiau ši sala yra žymi dėl kitokių aplinkybių – čia anksčiau buvo atstumtųjų raupsuotųjų kolonija. Iš Plaka kaimelio 1903-aisiais metais atplaukusio laivelio Spinalongoje išsilaipino pirmieji raupsais sergantys atstumtieji. Tuomet ligoniai dažnai neturėdavo pakankamai maisto, vandens, čia nebuvo ir normalių sanitarinių sąlygų. Paskutiniai pacientai iš čia išvyko 1957-aisiais, o dabar tai – viena populiariausių turistų atrakcijų visoje Kretoje.

4. „Arolithos Traditional Village hotel“ – unikalus viešbutis randasi Herakliono pakraštyje stūksančiuose kalnuose. Jo statyba prasidėjo 9-tojo dešimtmečio pabaigoje, siekiant atkurti autentišką Kretos kaimo atmosferą. Viešbutyje rengiami kretietiški vakarai, kurių metu lankytojai gali mėgautis gardžiais graikiškais patiekalais bei pasimokyti liaudies šokių.

5. Plaka yra žvejybinis miestelis, įsikūręs vos 5 km į šiaurę nuo Eloundos kaimo. Šis mažas miestelis yra garsus savo žaviais, smėlėtais paplūdimiais, o jūros vanduo čia yra skaidrus ir maloniai šiltas. Tai puiki vieta atsipalaidavimui ir ramiam poilsiui.

6. Agios Nikolaeos miestelis – pakrantės miestas Kretos saloje, esantis į rytus nuo salos sostinės Herakliono. Be abejonės, tai – vienas gražiausių pakrantės miestelių. Be to, jis laikomas pačiu madingiausiu salos kurortu, kurį dažnai vadina Kretos Saint-Tropez. Nedidelėse, romantiškose gatvelėse gausu graikiškų tavernų, siūlančių nacionalinių Kretos patiekalų. Agios Nikolaos taip pat stūkso unikalus Vandenyno ežeras (Voulismeni ežeras), esantis pačiame miesto centre. Pasak legendos, šiame ežere maudėsi tokios deivės, kaip Atėnė ir Artemidė.

7. Lasyčio slėnis ir skrydis oro balionu. Kai esi turtuolis, gali sau leisti išties viską! Tuo vadovavosi šioje kelionėje monetos numylėtiniu vėl tapęs Leo, kuris Kretoje skrido oro balionu virš derlingiausio Lasyčio slėnio. Šiame slėnyje auga migdolai, kriaušės, bulvės, salotos ir daugelis kitų vaisių ir daržovių. Lasyčio simbolis – vėjo malūnai, gaminantys elektros energiją, kuri anksčiau buvo naudojama ne tik buitinėms reikmėms, bet ir laukų drėkinimo sistemai. Tiesa, kadaise tūkstančio malūnų kraštu vadintas plokščiakalnis šiandien gali pasigirti vos vienu kitu nedideliu vėjo malūnu.

8. Sarakino tarpeklis yra kanjonas pietrytinėje Kretos dalyje. Pagal Graikijos mitologiją, gigantas Sarantapichas, kuris buvo Dzeuso sūnus, kartą sustojo gerti vandenį iš Kryos arba Myrtos upės netoli Ierapetros. Jo ilga barzda perskyrė kalną į dvi dalis ir sukūrė Sarakinos kanjoną. Tačiau iš tikrųjų Sarakino tarpeklis susiformavo žemės drebėjimų metu. Nors jo ilgis siekia tik 1,5 km, eidami šiuo maršrutu lankytojai spėja susipažinti su nuostabiu Kretos gamtos stebuklu. Sarakino tarpeklis – labai populiari aktyvias pramogas mėgstančių turistų atrakcija.

9. Dzeuso ola, kurioje, sakoma, gimė pats Dzeusas, privilioja gausybę turistų. Pasak legendos, Dzeuso tėvas – Kronas – bijodamas netekti valdžios, prarydavo visus savo tik gimusius vaikus. Krono žmona Rėja, slapta pagimdžiusi savo šeštąjį vaiką Dzeusą, jį čia ir paslėpė, kad jo neištiktų liūdnas brolių ir seserų likimas. Planas pavyko, o užaugęs Dzeusas tapo aukščiausiu ir galingiausiu iš Olimpo dievų. Beje, čia archeologai yra radę ir nemažai relikvijų, kurios įrodo, kad šiame urve religinės apeigos vyko jau prieš tūkstančius metų, dar Mino civilizacijos metu.

Pasak kelionių organizatoriaus „Novaturas“ produkto vadybininkės Simonos Stulgytės, Kretoje galima ne tik pasimėgauti jūra ar paplūdimiais, bet ir pažinti antikos laikus siekiančią istoriją bei kultūrą.

„Kreta yra lietuvių keliautojų itin mėgstama ir visame pasaulyje populiari atostogų kryptis, kurią aplankius neretai norisi grįžti dar ir dar. Saulė salos lankytojus lepina visus metus, o aktyviausias sezonas trunka nuo balandžio iki spalio mėnesio. Kreta vilioja krištoliniu jūros vandeniu, pėdas glostančiu smėliu ir vaizdingos gamtos peizažais. Taip pat čia galima prisiliesti prie istorijos paveldo, kultūros ir antika alsuojančios architektūros. Net mažiausias miestelis dažnai mena turtingą praeitį. Be to, keliautojus dažnai nustebina vietinių draugiškumas ir noras dalintis istorijomis apie salos gyvenimą“, – pasakojo S.Stulgytė.

Specialistė pabrėžia, kad Kretoje kiekvienas atranda sau priimtiniausią poilsio oazę, nes viešbučių pasirinkimas čia yra išties itin platus.

„Kretoje veiklos randa tiek pasiilgę vandens pramogų ar adrenalino, tiek norintys ramybės, tylesnės aplinkos bei meditacijai nuteikiančios gamtos apsupties. Tai yra didžiausia Graikijos sala su daugybe skirtingų viešbučių, tad tikrai pavyks išsirinkti geriausią variantą pagal konkrečius lūkesčius. Pavyzdžiui, vieni viešbučiai garsėja įspūdingomis vandens pramogomis, o tuo tarpu atokiau įsikūrę viešbučiai patinka pageidaujantiems privatumo ir ramybės. Apgyvendinimo vietas vienija aukšta paslaugų kokybė ir šviežias maistas. Patys kiekvieną sezoną atnaujiname viešbučių pasiūlą, įtraukiame naujų patrauklių apgyvendinimo vietų, skirtų tiek šeimų poilsiui, tiek jaunimui, ar norintiems prabangesnių atostogų“, – sako S.Stulgytė.

Dauguma Kretos lankytojų, norinčių dar geriau pažinti salą, nuomojasi automobilius, naudojasi viešuoju transportu ar taksi paslaugomis, kurios Kretoje yra gana nebrangios, o infrastruktūra – puikiai išvystyta. Be to, kelionių organizatoriai rengia įdomias ir išskirtines ekskursijas, kurių metų galvos nereikia sukti dėl nieko.

S.Stulgytė pataria – siekiant gauti geriausius pasiūlymus, vertėtų nedelsti su kelionės planavimu ir pradėti organizuoti viską kuo anksčiau.

„Planuoti kelionę į Kretą vienareikšmiškai geriausia išankstinių pardavimų metu, kai keliautojams siūlome itin plačią viešbučių, skrydžių pasiūlą, geriausias apmokėjimo sąlygas, patrauklias kainas ir kitas vertes. Kreta, kaip ir visa Graikija, itin populiari, tad neretai paklausių viešbučių kambariai labai greitai rezervuojami. Jei norite keliauti kitą pavasarį ar vasarą, pats laikas pradėti savo kelionę planuoti jau rudenį“, – pataria S.Stulgytė.

Kelionių šou „Metam monetą“ žiūrovus kviečia pasinerti į neįtikėtiną nuotykį, kuriame Leonardas ir Audrius įrodo, jog kelionės yra nuostabi patirtis esant bet kokioms galimybėms. Visai nesvarbu, ar gali keliauti visai savęs nevaržydamas, ar, priešingai, turi labai ribotą biudžetą – patirti ir atrasti gali kiekvienas.

Kuris kelionėje bus savęs nevaržantis turtuolis, o kuris turės keliauti smarkiai susiveržęs diržus – paaiškėja kiekvienoje kelionėje, kai vedėjai atvykę į naują šalį meta monetą.