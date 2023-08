Toma Vaškevičiūtė: „Įdomiausia buvo apgaudinėti draugus“

„Pirmajame „Kaukių“ sezone slėpiausi po Pelėdos kauke, todėl puikiai žinau, kad tai nėra lengva. Žmonės, slepiantys savo tikruosius veidus, turi turėti labai gerą humoro jausmą, nes tikrai yra juokinga stovėti, pavyzdžiui, po Pilimi. Žinoma, dabar pagalvoju, kad gal būčiau žaidusi kitaip, nes tuo metu tai buvo visiška naujiena ir atrodė, kad reikia kuo geriau padainuoti. O iš tiesų svarbiausia sukurti gerą personažą, kurį pamiltų žmonės“, – teigė ji.

Apie avantiūrą tapti vieno žiūrimiausių LNK televizijos šou „Kaukės“ komisijos nare sako aktorė Toma Vaškevičiūtė sako net nesvajojusi.

„Kai man paskambino projekto režisierė Gintarė Nemanytė-Lungienė, labai nustebau. Nemeluosiu, nesitikėjau, bet tuo pat ir apsidžiaugiau. Su ja dirbame ne pirmą kartą ir mums labai gerai sekasi, sutampa požiūriai, ir vertybės, todėl ilgai tikrai negalvojau“, – pasakojo Toma.

Aktorė neslepia, kad prasidėjus pirmiems filmavimams sunkiausia užduotis – išnarplioti, kas slepiasi po įspūdingomis kaukėmis.

Anot Tomos, sėdėti prie komisijos stalo kartu su gerais draugais yra didžiulė dovana: „Robertas ir Monika labai artimi mano draugai. Man bet kokiose gyvenimo aplinkybėse būti drauge su jais yra džiaugsmas. Aš juos be galo myliu, jais tikiu ir pasitikiu. Be to, jie yra geriausi savo srities profesionalai ir kartu dirbti yra vienas malonumas.“

Dviejų Auksinių scenos kryžių laureatė priduria, kad šiame šou svarbiausia atsipalaiduoti ir pasiduoti smagiam žaidimui: „Tai yra kaip ruletė! Todėl reikia pasimėgauti pačiu procesu. Labai džiaugiuosi, kad šiais metais paskutinis žodis priklauso arenoje sėdintiems žiūrovams. Aš manau, kad ir kaip tu bebūtum uždengtas, po kokiomis kaukėm besislėptum, to žmogaus vidus nugriauna visas sienas ir žiūrovas pajaučia jo energetiką.“

Paklausta, ko palinkėtų žinomiems žmonėms po kaukėmis, Toma tik nusišypso: „Linkiu vieno – nepritrūkti oro, nes puikiai žinau, kaip ten yra sunku kvėpuoti, net sugaudyti kryptį, kur eiti. O mums, komisijos nariams, palinkėsiu tiesiog pasilinksminti ir atnešti kuo daugiau džiaugsmo žiūrovams.“

Į televizijos eterį „Kaukės“ grįžta jau rugsėjį. Ketvirtąjį sezoną televizijos šou „Kaukės“ žiūrovų laukia dar daugiau po kaukėmis besislepiančių įžymybių ir smagių naujienų. Dar daugiau, laidos gerbėjus pasitiks ir atsinaujinusi komisija: aktorė Toma Vaškevičiūtė, dainininkė Monika Liu, prekinio ženklo „Nunu“ įkūrėja Simona Nainė, trečiojo šou „Kaukės“ sezono nugalėtojas, rašytojas, muzikos prodiuseris ir atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano ir dizaineris Robertas Kalinkinas.