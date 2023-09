 „Lietuvos talentuose“ – neįtikėtino lankstumo šokėjas: teisėjai plojo atsistoję.

Kad TV3 televizijos projektuose iš tiesų laukiami visi, primena ir kitas populiarus projektas „X faktorius“ bei tikra sensacija čia tapęs reperis Aleksas Augaitis.

Projekto dalyvis nuo mažens mikčioja, tačiau užlipęs į didžiąją sceną netrukus įrodė, kad tai tikrai nėra kliūtis tiek siekiant svajonių, tiek ir norint suspindėti TV ekranuose. Dar daugiau – Aleksas tikina, kad dainuojant šis sutrikimas visuomet dingsta! Taip muzika Aleksui tapo tikru išsigelbėjimu ir geriausiu būdu atskleisti savo emocijas bei gabumus.

Dalyvis sužavėjo „X faktoriaus“ teisėjus, o tiesioginių finalų metu sulaukė ir itin didelio žiūrovų palaikymo. Nors prieš kameras Aleksas sunkiai rinkdavo žodžius, scenoje jis virsdavo tikra žvaigžde, o jo pasirodymus lydėdavo teisėjų pagyros.

Aleksas nukeliavo net iki projekto superfinalo, kur užėmė garbingą antrąją vietą! Jį aplenkė tik šiuo metu populiari mūsų šalies dainininkė Monika Pundziūtė-Monique. Kalbos defektą turintis vaikinas parodė, kad niekas negali sutrukdyti siekti svajonių!

Panašų pavyzdį jau šį sekmadienį išvys ir projekto „Lietuvos talentai“ žiūrovai. Vieną įspūdingiausių vakaro pasirodymų paruoš šokėjas Ignas Tamulis. 18-metis neslepia, kad būtų šaunu laimėti projektą, tačiau jam ypač svarbu nustebinti šokių studijos bendraminčius. Šokėjas surengs tokį pasirodymą, kokio nėra matę net jie!

Ignas yra išbandęs visus gatvės šokių stilius, tačiau „Lietuvos talentų“ scenoje demonstruos visai kitokį pasirodymą. Pasirodymo ašis – kaulų laužymą primenantys judesiai, kurie atrodys labai neįprastai. O vienas judesys žiūrovams sukels ypatingą nuostabą – kaip Ignui pavyksta tai padaryti?!

„Kai buvau paauglys, daktarai man pasakė, kad turiu hiperfleksiją. Dėl šio gerybinio hipermobilumo, mano sąnariai yra labai lankstūs ir judrūs, kas šokant yra pavojinga. Jeigu šiek tiek per staigiai ar per stipriai atliksiu tam tikrus judesius, gali būti problemų, todėl esu atsargesnis nei kiti šokėjai. Kai šį dalyką sužinojau, pradėjau raumenis stiprinti, jog taip galėčiau kompensuoti per didelį sąnarių ir raiščių lankstumą bei išvengčiau traumų“, – pasakoja projekto dalyvis.

Vilniuje gyvenantis Ignas šokti pradėjo dar lankydamas darželį. Tiesa, kadangi šou dalyvis jau vaikystėje pasižymėjo ypatingu judrumu ir smalsumu, šokiai nebuvo vienintelis tuo metu jį sudominęs būrelis. Ignas lankė ir gimnastiką, karatė, keramiką, teatrą, žurnalistiką, anglų kalbą, muzikos mokyklą, krepšinį bei šachmatus...

„Būdamas ketverių pradėjau lankyti pramoginius ir šiuolaikinius šokius, o mokykloje mano dėmesį patraukė gatvės šokiai. Atėjus į pirmą treniruotę studijoje „Be good“, mane sutiko labai šiltai. Kai po metų individualioje kategorijoje užlipau ant nugalėtojų pakylos, supratau, kad tai – mano dalykas. Metai iš metų dalyvavau konkursuose, varžybose, tobulėjau... Per 10 metų šokiai tapo didele gyvenimo dalimi. Jei buvo bloga diena, grįžus iš mokyklos einu šokti ir taip išlieju susikaupusias emocijas. Jei diena buvo gera – taip pat einu šokti. Šokiai man padėjo suprasti savo emocijas ir pamatyti pasaulį kitu kampu“, – pasakoja Ignas.

2016 metais šokėjui pirmą kartą pasisekė IDO pasaulio čempionate – jis iškovojo dvi pirmas ir vieną trečiąją vietą. Tačiau labiausiai Igną džiugina ne laimėjimai, o tai, kad visa Lietuvos šokių bendruomenė sueina į vieną komandą ir kovoja dėl savo šalies. Ignas neslepia – norint patekti į pasaulio čempionatą, reikia įdėti daug darbo, o turint hiperfleksiją, treniruotis reikia ir dar daugiau.

„Man sekasi šokti dėl kelių dalykų. Judėjimo ir technikos pagrindus įgijau karatė treniruočių metu, ir tai atsispindi mano šokiuose. Antras dalykas – kai pradėjau šokti, mano gyvenime atsirado ir muzikos mokykla. Iki dabar groju fortepijonu“, – pasakoja Ignas.

O tuo, kad Ignui nėra lygių, įsitikins ir „Lietuvos talentų“ teisėjai, kurie po šokėjo pasirodymo plojo atsistoję.

„Būtent tokias emocijas turi kelti šokis! Turi nematyti technikos, eiti paskui ir būti užhipnotizuotas, įkritęs į tą atmosferą, kurią kuria šokėjas. Bravo“, – kalbėjo teisėja Inga Jankauskaitė.