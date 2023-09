Darjušas Lavrinovičius: „Pirmą kartą gyvenime dingo mano brolis, gal slepiasi po Gulbės kauke?“

„Kai mane pakvietė ateiti į „Kaukes“ ir prisijungti vienoje laidoje prie komisijos, net nesvarsčiau. Tik nutiko vienas dalykas. Tą dieną, pirmą kartą gyvenime dingo mano brolis ir man nepranešė, kur jis yra. Todėl atėjau į laidą jo ieškoti“, – juokėsi jis.

Garsus vyras niekada neslėpė su broliu turintis ypatingą ryšį, todėl nenuostabu, kad toks keistas Kšištofo elgesys jam sukėlė įtarimų: „Mes vienas kitam raportuojame apie kiekvieną žingsnį. Dėl to ši situacija man ir sukėlė įtarimų. Be to, kai bandžiau jo klausti, jis tiesiog juokėsi ir nieko man nesakė.

Tai natūralu, kad aš pagalvojau, jog jis gali slėptis po viena iš kaukių. Kai sėdi komisijoje, labai sunku nuspėti kaukės ūgį. Dėl to labiausiai tikėčiausi, kad brolis galėtų slėptis po Pieštuko arba Gulbės, mano manymu, Gulbino kauke.“

Paklaustas, kaip jautėsi gavęs progą vėl įsitraukti į šį žaidimą, Darjušas neslėpė: „Po dviejų metų pertraukos vėl atsisėdus komisijoje galiu pasakyti, kad projektas labai patobulėjo. Kaukių kūrėjai įdeda dar daugiau darbo. Todėl pačios kaukės yra dar įspūdingesnės, dar gražesnės. Tiesa pasakius, aš sėdėjau visada išsižiojęs. Dar noriu tarti keletą gražių žodžių apie naują komisiją. Jie mane iš karto priėmė, kaip savą. Nuostabūs žmonės!“

O žmonėms, kurie slepiasi po kaukėmis, norėjo palinkėti tik vieno: „Kantrybės ir, kad kuo ilgiau pavyktų nuslėpti savo asmenybes. O komisijai linkiu dar labiau lavinti savo seklių uoslę!“