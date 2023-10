Po Gulbės kauke slėpėsi garsi atlikėja: „Taip susinervinau“

Visiems puikiai žinoma moteris vos nulipusi nuo scenos dalinosi savo patirtimi: „Labai džiaugiuosi, kad esu sportiška, nes ši kaukė pagaminta iš gipso ir, patikėkit, yra labai sunki. Taip pat bandydama įvairias dainavimo technikas ir norėdama paslėpti savo tikrąjį balsą aš supratau, kad mano aparatas vis dar dirba puikiai.“

Taip pat Aistė pastebėjo, kad laidos prodiuseriai jai šią Gulbės kaukę parinko neatsitiktinai: „Kai man paskambino ir pasakė, kad būsiu Gulbė, aš pradėjau garsiai juoktis. Suprantat, mano dauguma slaptažodžių yra būtent su šiuo žodžiu. Be to, aš anksčiau kolekcionavau gulbes. Negalėjau patikėti tokiu sutapimu ir iš karto sutikau“, – pasakojo ji.

„Manau, kad labiausiai nustebs mano dukra Ugnė. Ir aš labai tikiuosi, kad tuo metu, kai pamatys, jog aš čia dalyvavau, ji nieko nevalgys ir negers. Nes aš esu visiškai įsitikinusi, kad ji manęs nepažins“, – šypsodamasi sakė moteris.

Anot Aistės, šis projektas yra unikalus ne vien įspūdingomis kaukėmis ar dideliu slaptumu. Šiame projekte kiekvieną besislepiantį po kauke pagauna beprotiškas azartas. Todėl ji savo kolegoms linki: „Į viską nežiūrėti atsainiai ir stengtis išsaugoti paslaptį kuo ilgiau!“

Tiesa, pačiai moteriai meluoti, kad dalyvaujame viename didžiausių šou Lietuvoje, nereikėjo: „Visi jau yra įpratę, kad man yra filmavimai ir koncertai, ir niekas nesigilina nei kokie, nei kur. Be to, aš nemėgstu to daryti. Aišku, jeigu reikėtų, tai prigiedoti pasakų galima bet kokių. Bet aš esu iš tų žmonių, kuriam geriau skaudi tiesa, negu saldus melas.“

