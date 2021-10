Aktorius A. Baldwinas netyčia nušovė kino studijos darbuotoją ir sužalojo režisierių

Incidentas įvyko šioje pietvakarinėje valstijoje filmuojant scenas vesternui „Rastas“ (Rust), kuriame A. Baldwinas atlieka pagrindinį vaidmenį. Dėl šios nelaimės jokie kaltinimai nebuvo pateikti, aplinkybės tiriamos.

Kino studijos darbuotoja Halyna Hutchins ir režisierius Joelis Souza „buvo pašauti, Alecui Baldwinui iššovus iš rekvizito šaunamojo ginklo“, sakoma Santa Fė šerifo biuro pranešime.

Sužeista 42 metų moteris vėliau mirė, nurodė teisėsauga.

„Detektyvai tiria, kaip ir iš kokio tipo įtaiso buvo iššauta“, – pridūrė šerifo biuras.

Holivudo naujienų tinklalapis „Deadline“ anksčiau citavo neįvardytą šaltinį, sakiusį, kad „vienas iš pagrindinių aktorių kolektyvo narių“ iššovė iš ginklo per repeticiją, nežinodamas, kad jis užtaisytas koviniais šoviniais.

Pašauta moteris, kuri vėliau mirė, buvo nuskraidinta sraigtasparniu į Naujosios Meksikos universiteto ligoninę.

48 metų režisierius buvo greitosios pagalbos automobiliu išvežtas į kitą ligoninę; jam teikiama skubioji pagalba.

Filmavimo grupės atstovė savaitraščiui „The Hollywood Reporter“ sakė, kad nelaimingas atsitikimas įvyko iššovus iš tuščiais šoviniais užtaisyto ginklo.

Šerifo atstovas sakė leidiniui, kad sužeisto režisieriaus „būklė kritinė“.

Incidentas įvyko Bonanza Kriko rančoje netoli Santa Fė, kur neretai sukami Holivudo filmai.

Filmavimo aikštelėse paprastai laikomasi griežtų taisyklių dėl rekvizito ginklų naudojimo, bet per daugelį metų yra įvykęs ne vienas su jais susijęs incidentas.

Bene žinomiausias iš jų įvyko 1993 metais, kai Brandonas Lee, legendinio Rytų kovų menų filmų žvaigždės Bruce'o Lee sūnus, žuvo kuriant filmą „Varnas“ (The Crow). Tąsyk irgi buvo iššauta iš ginklo, turėjusio šaudyti tuščiais šoviniais.

A. Baldwinas yra naujosios juostos vienas iš prodiuserių. Jis vaidina XIX amžiaus banditą Harlandą Rastą, sprunkantį nuo persekiotojų su savo vaikaičiu, kuris buvo nuteistas myriop už žmogžudystę.

63 metų aktorius anksčiau ketvirtadienį paskelbė per „Instagram“ nuotrauką, kurioje jis matomas veikiausiai filmavimo aikštelėje, vilkintis senovinį kostiumą, įskaitant netikru krauju išteptus marškinius.

„Atgal asmeniškai į darbą. Po galais... tai varginama“, – A. Baldwinas parašė prie nuotraukos, paskelbtos likus kelioms valandoms iki incidento.

A. Baldwinas televizijos ir kino projektuose dirba nuo 9-ojo dešimtmečio.

Jis yra suvaidinęs virtinėje didelio populiarumo sulaukusių filmų, pavyzdžiui, „Raudonojo Spalio medžioklė“ (The Hunt for Red October) ir dviejose „Neįmanomos misijos“ (Mission: Impossible) dalyse. Be to, A. Baldwinas yra įgarsinęs animacinių personažų.

Jis pritraukė naujų gerbėjų ilgai vaidindamas prezidentą Donaldą Trumpą televizijos laidoje „Saturday Night Live“. Šis jo darbas erzino buvusį lyderį, bet atnešė A. Baldwinui „Primetime Emmy“ apdovanojimą.