Gogeno ir Tatjanos santuoka truko neilgai – trejus metus. Per tą laiką pora ne kartą skyrėsi ir vėl taikėsi – vyras yra viešai kalbėjęs, jog negali pakęsti Jekaterinos elgesio, mat moteris dažnai išgerdavo, be to, buvo neištikima savo vyrui.

Dėl savo jauno vyro Jekaterina gulėsi po plastikos chirurgo peiliu ir kardinaliai pakeitė savo išvazdą. Tačiau tai vis tiek neišgelbėjo santuokos.

Dabar G.Solncevas vedė jos dukrą Poliną, kuri, beje, jam seniai simpatizuoja. Vestuvės įvyko Maskvos santuokų rūmuose.

Polina neslėpė jaudulio: vos tik atvykusi, greitai persiavė batelius ir stovėjo nuošalyje iki tol, kol prie jos priėjo būsimas vyras.

Poros vestuvėse dalyvavo apie penkiolika žmonių, tarp jų – ir žinoma švenčių organizatorė Diana Bicharova.

Vienas svarbiausių gyvenimo švenčių nuotaka pasirinko švenlniai rožinę suknelę atvirais pečiais. Jaunikis puošėsi baltu švarku, prie kurio priderino juodas kelnes.

Tačiau šventė neapsiėjo be skandalo. Jekaterinos bičiulė Lidija Alifirenko į vestuves atvyko be kvietimo. Moteris ėmė kumščiuoti jaunikį, norėjo sugadinti šventę, tačiau, laimei, aukų buvo išvengta.

„Kokia čia meilė? Kaip tu gali vesti buvusios žmonos dukrą? Jie yra ne žmonės. Jekaterina ligoninėje, o jie tuokiasi“, – piktinosi Lidija.