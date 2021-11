Po tragedija pasibaigusio įvykio ABBA stabdo savo naujo šou reklamą

Visame pasaulyje žinomas kvartetas penktadienį ruošiasi išleisti naują albumą „Voyage“, praėjus 40 metų po grupės išsiskyrimo,

Tačiau antradienio naktį Upsalos koncertų rūmuose, kaip manoma, įvyko nelaimingas atsitikimas, per kurį žuvo 80-metis vyras, nukritęs iš vestibiulio septinto aukšto. Kartu juo žuvo dar vienas koncerto dalyvis.

Į šiaurę nuo Švedijos sostinės Stokholmo esančioje salėje turėjo vykti koncertas „Thank you for the music“, skirtas pagerbti grupės ABBA narių Bjorno Ulvaeuso (Bjorno Ulveuso) ir Benny Anderssono (Benio Andersono) darbus. Į jį susirinko maždaug tūkstantis žmonių.

„Dėl tragiškų žinių iš praėjusio vakaro pagarbos koncerto Švedijoje mes nusprendėme iki rytojaus sustabdyti mūsų koncertų reklamą“, – sakoma „ABBA Voyage“ paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

Be naujojo albumo, apie kurį buvo paskelbta rugsėjo pradžioje, švedų kultinė grupė šiuo metu ruošia vietą Londone savo kitų metų gegužės mėnesio pasirodymui, per kurį bus galima išvysti suskaitmenintus keturių grupės narių „avatarus“.

Kaip tiksliai atrodys šie avatarai, kuriuos kuria specialiųjų efektų kompanija, dirbusi su filmais „Žvaigždžių karai“, lieka paslaptis, nors grupė tikina, kad tai nebus paprasčiausios hologramos.

Vadinamieji „ABBAtarai“ vaizduos Agnethą Faltskog, B. Ulvaeusą, Anni-Frid Lyngstad ir B. Anderssoną, kaip jie atrodė 1979 metais.