Sergejus mano, kad Sofijai jau pats laikas būtų išeiti į pensiją, nes metai daro savo.

„Iš šalies pažiūrėjus, atrodo, kad Sofija laikosi gerai, tačiau matau, kad jai sunku. Ji stengiasi iš pasutinių jėgų. Ir tai, žinoma, puiku.

Jei išvystumėte Sofiją iš arti, kaipmat suprasite, kiek jai metų ir kokia yra jos sveikatos būklė. Viską suprasite iškart. Ekranas sukuria iliuziją, be to, Sofija gražiai dainuoja“, – interviu Elenai hangai per „Youtube“ platformą sakė muzikos ekspertas.

S.Rotaru sūnus Ruslanas Jevdokimenko aštriai sureagavo į tokią Sergejaus repliką.

„Kas yra Sosedovas? Juokinga. Sosedovas yra molis. Labai džiaugiamės, kad žmonės nerimauja, tačiau mamai viskas gerai. Dėkoju“, – rėžė Sofijos sūnus.

Kiek anksčiau apie suprastėjusią sveikatos būklę kalbas neigė S.Rotaru sesuo Aurika, tačiau gerbėjai, panašu, neskuba tikėti artimųjų žodžiais.