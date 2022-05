 Gwyneth Paltrow parodė gražuolę dukrą ir 18-ojo gimtadienio proga skyrė jai jautrius žodžius.  

„18. Šį rytą man trūksta žodžių. Negaliu labiau didžiuotis nei dabar, matydama kokia moteris esi. Žodis didžiuotis net netalpina to, kokiais jausmais plaka mano širdis. To žodžiais nenusakysi. Tu nepaprasta visame kame. Su gimtadieniu, mano brangi mergaite. Tikiuosi, kad žinai kokia ypatinga esi ir kiek daug šviesos suteiki visiems, kam pasisekė tave pažinti. Ypač man. Sakau tą visada ir niekada nenustosiu kartoti...Kaip sako teta Drew, aš gimiau tą dieną, kai gimei tu. Myliu tave. Mama“, – jautrius žodžius dukrai per gimtadienį skyrė G.Paltrow.

Aktorė paviešino ir dukros nuotrauką.

Kiek anksčiau ji pasidalino savo nuotrauką su dukra sveikindama su Moters diena.

„Su tarptautine Moters diena. Visą rytą galvojau apie nuostabias moteris, kurias myliu ir kurios mane myli. Galvojau apie moteris, kurias pažįstu nuo darželio laikų, kurios mano gyvenime dabar yra kur kas arčiau nei bet kada. Bet šiandien ypatingą dėmesį noriu skirti moteriai, kuri suteikia man vilties apie seserišką ateitį ir apie mūsų planetos ateitį. Ir ši moteris mane padarė tokia moterimi, kokia esu šiandien labiau nei bet kas kitas“, – po nuotrauka su dukra rašė G.Paltrow.

Apple Martin aktorė susilaukė su „Coldplay“ vokalistu Chrisu Martinu. Jų romanas užsimezgė 2002-aisiais – aktorei tai buvo sunkus metas, kai ji sielojosi dėl tėvo netekties. Po britų roko grupės „Coldplay“ koncerto aktorė atėjo į užkulisius paprašyti pagrindinio vokalisto Chriso autografo. Po trumpo susitikimo G.Paltrow ir Ch.Martinas pajuto vienas kitam simpatiją. Jis skyrė mylimajai Gwyneth dainas, ji lydėdavo jį per gastroles, prabangius viešbučius iškeitusi į gyvenimą ant ratų.

Iš vienuolika metų trukusios santuokos gimė duktė Apple ir sūnus Mosesas (15 m.).

2014-aisiais pora pareiškė, kad suka skirtingai keliais.

Viename interviu G.Paltrow atvirai prisipažino, kad su vyru niekada tikrai kartu nebuvo ir vienas kito laikėsi tik dėl vaikų.

2018-aisiais aktorė ištekėjo antrą kartą. Jos išrinktuoju tapo amerikiečių režisierius, prodiuseris Bradas Falchukas (51 m.). Ilgametė G.Paltrow draugystė su juo virto romantiškais santykiais. Antrasis kino žvaigždės vyras taip pat turi du vaikus. Susilaukti bendros atžalos sutuoktiniai neplanuoja.

Nepaisant sunkių skyrybų, aktorė su buvusiuoju vyru Ch.Martinu išsaugojo draugiškus santykius. Ji išmoko išsiskyrimo pamokas, o jų bendravimas tapo net nuoširdesnis. Dabar G.Paltrow į savo „Instagram“ paskyrą įkelia abiejų sutuoktinių, – nuotraukas.