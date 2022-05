Mirė legendinės britų grupės „Depeche Mode“ narys Andy Fletcheris

Širdį veriančia žinia socialinio tinklo paskyroje pasidalijo grupės nariai.

„Esame sukrėsti ir kupini didžiulio liūdesio mirus mūsų brangiam draugui, šeimos ir grupės nariui Andy (Fletchui) Fletcheriui.

Fletchas turėjo auksinę širdį ir buvo visada buvo šalia, kai reikėjo palaikymo, gyvo pokalbio, gero juoko ar bokalo šalto alaus.

Mūsų širdys – su jo šeima, todėl prašome palaikyti juos mintimis ir gerbti jų privatumą“, – rašoma grupės oficialiame feisbuko puslapyje.

A.Fletcheris gimė 1961-ųjų liepos 8 dieną, Notingeme. Po kurio laiko persikėlė į Basildoną.

Ten septinto dešimtmečio pabaigoje drauge su Martinu Gore'u ir Vince'u Clarke'u įkūrė grupę „Composition Of Sound“.

Vėliau, prisijungus dainininkui Dave'ui Gahanui, jie pakeitė pavadinimą į „Depeche Mode“.

Iš pradžių A.Fletcheris grupėje grojo gitara, vėliau – klavišiniu instrumentu.

Prieš dvejus metus žinomas vyras buvo įtrauktas į Rokenrolo šlovės muziejų kaip grupės „Depeche Mode“ narys.

Drauge su garsia britų grupe jie išleido tokius hitus, kaip: „Just Can't Get Enough“, „Enjoy the Silence“.