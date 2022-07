Mirė „Doctor Who“ aktorius Bernardas Cribbinsas

Anapilin iškeliavusio Bernardo Cribbinso karjera truko septynis dešimtmečius.

1970-aisiais jis filmavosi vaikų laidoje „The Wombles“.

1966 m. filme „Dalekų invazija į Žemę 2150“ Bernardas Cribbinsas vaidino daktaro Who bičiulį Tomą Kempbelą. Po 41-erių metų jis filmavosi naujame serialo sezone.

Nuo 2007-ųjų seriale „Doctor Who“ jis vaidino Vilfredą Mottą, Catherine Tate senelį. Šį vaidmenį jis atliko trejus metus.

2018-aisiais aktorius išleido autobiografiją „Bernard Who? 75 Years Of Doing Absolutely Everything“ (liet. „Kas yra Bernardas? 75 metai darant absoliučiai viską“).

Knygoje jis aprašė ilgus metus šou versle.