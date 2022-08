Willas Smithas nutraukė tylą po to, kai skėlė antausį „Oskaruose“

Po incidento praėjus keliems mėnesiams aktorius atvirai prabilo apie tai, kas įvyko. Mintimis jis pasidalijo socialiniuose tinkluose publikuotame vaizdo įraše.

„Bandžiau susisiekti su Chrisu ir sužinojau, jog jis dar nėra pasiruošęs kalbėtis. Tuomet, kai jis bus pasiruošęs, susisieks.

Taigi, pasakysiu tau, Chrisai – atsiprašau tavęs. Gali su manimi susisiekti, kada tik panorėsi. Taip pat noriu atsiprašyti Chriso mamos“, – sakė W.Smithas ir pridūrė, jog atsiprašo ir savo šeimos.

Anot W.Smitho, visą šį laiką jis daug mąstė apie savo veiksmus.

„Galiu pasakyti, jog nėra nė vienos mano dalies, kuri galvotų, jog tai buvo tinkamas būdas reaguoti tuo metu, – tęsė aktorius. – Nekenčiu nuvilti žmonių. Man skauda psichologiškai ir emociškai dėl to, jog neatitikau lūkesčių, kuriuos man kėlė žmonės. Be galo atgailauju, bandau atgailauti be sau jaučiamos gėdos.

Esu žmogus. Padariau klaidą. Žinau, jog tai, ką padariau, šokiravo. Tačiau pažadu – esu pasiryžęs šiame pasaulyje kurti meilę ir džiaugsmą.“

Tiesa, C.Rocko aktorius atsiprašo nebe pirmą kartą. Netrukus po įvykio savo instagrame W.Smithas paviešino laišką, tačiau – kur kas mažiau išsamų.

W.Smithas socialiniuose tinkluose tuo metu skelbė: „Juokeliai yra mano darbo dalis, bet juokas apie Jados sveikatos būklę man buvo per sunkus ir aš sureagavau emocingai.

Norėčiau viešai tavęs atsiprašyti, Chrisai. Aš buvau praradęs kantrybę ir klydau. Man gėda, o mano veiksmai neparodė vyro, kuriuo norėčiau būti“.

Tuometinį atsiprašymą sekė žinia apie W.Smitho sprendimą pasitraukti iš „Oskarų“ akademijos. Pastarosios atstovai nusprendė, kad aktorius net dešimtmetį negalės dalyvauti „Oskarų“ ceremonijose bei kituose akademijos organizuojamuose renginiuose.