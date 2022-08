Aiškėja daugiau detalių apie į namą automobiliu įsirėžusios aktorės Anne Heche būklę

„Anne būklė šiuo metu stabili. Jos šeima ir draugai prašo jūsų mintimis ir maldomis būti su ja ir gerbti jos privatumą šiuo sunkiu metu“, – pareiškime sakė aktorės draugė ir tinklalaidės partnerė Heather Duffy Boylston.

A. Heche automobilis penktadienį apie 11 val. dideliu greičiu įvažiavo į T formos sankryžą, nulėkė nuo kelio ir įsirėžė į dviejų aukštų namą Los Andželo Mar Vistos rajone ir sukėlė smarkų gaisrą, pranešė Los Andželo pareigūnai.

Atvykę 59 ugniagesiai darbavosi 65 minutes, kad užgesintų gaisrą, nurodė Los Andželo priešgaisrinis departamentas (LAFD).

Televizijos reportažuose matėsi iš namo tempiamas smarkiai apgadintas ir apdegęs mėlynas „Mini Cooper“ ir moteris ant neštuvų, ugniagesių keliama į greitosios pagalbos automobilį.

Apie kitus sužeistus žmones nepranešama, niekas neareštuotas. Policijos detektyvai tiria incidentą.

Automobilyje rasta suaugusi moteris buvo „LAFD paramedikų išvežta į vietos ligoninę kritinės būklės“, anksčiau paskelbė LAFD.

JAV žiniasklaida patvirtino garsenybių pasaulio naujienų portalo TMZ pirminius pranešimus, kad minima moteris yra 53 metų A. Heche.

Aktorė nuo 10-o dešimtmečio yra sukūrusi vaidmenų virtinėje filmų, įskaitant juostas „Šešios dienos, septynios naktys“ (Six Days, Seven Nights), „Donis Braskas“ (Donnie Brasco) ir „Žinau, ką padarei praeitą vasarą“ (I Know What You Did Last Summer).

A. Heche taip pat žinoma dėl savo vaidmens daugiaserijinėje televizijos melodramoje „Kitas pasaulis“ (Another World), už kurį 1991 metais pelnė „Daytime Emmy“ apdovanojimą.

Dešimtajame dešimtmetyje daug dėmesio sulaukdavo jos ryšys su televizijos laidų vedėja Ellen DeGeneres .

2000-ųjų rudenį, netrukus po išsiskyrimo su E. DeGeneres, A. Heche buvo hospitalizuota po to, kai pasibeldė į nepažįstamų žmonių duris kaimiškojoje vietovėje netoli Fresno Kalifornijoje. Tuomet pareigūnai sakė, kad aktorė atrodė sukrėsta ir nesiorientuojanti, nerišliai kalbėjo su gyventojais.

2001-aisiais išleistoje atsiminimų knygoje „Call Me Crazy“ A. Heche papasakojo apie viso gyvenimo kovą su psichikos sveikatos bėdomis ir vaikystėje patirtą lytinę prievartą.

2001–2009 metais A. Heche buvo ištekėjusi už operatoriaus Colemano Laffoono (Koulmano Lafuno), pora turi sūnų. Kito sūnaus aktorė susilaukė nuo aktoriaus Jameso Tupperio (Džeimso Taperio), su kuriuo vaidino televizijos seriale „Men In Trees“.