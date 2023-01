Antroje vietoje su devyniomis nominacijomis atsidūrė airiška juodoji komedija „Salos vaiduokliai“ (The Banshees of Inisherin) ir filmas apie Pirmąjį pasaulinį karą „Vakarų fronte nieko nauja“ (All Quiet on the Western Front).

Toliau rikiuojasi biografinis filmas „Elvis“ su aštuoniomis nominacijomis ir Steveno Spielbergo (Stiveno Spilbergo) pusiau autobiografinis filmas „Fabelmanai“ (The Fabelmans), sulaukęs septynių nominacijų.

„Oskarai“ šiemet bus įteikti kovo 12 dieną.