Natalija Bunkė pristato naują savo hito „Širdis ant balto sniego“ versiją ir gundantį vaizdo klipą

Savo gerbėjams N. Bunkė nori padovanoti kuo daugiau emocijų. Viena iš staigmenų – naujoji, vienos populiariausių jos dainų „Širdis ant balto sniego“ elektroninė versija ir specialiai kūriniui sukurtas vaizdo klipas.

„Šiuo metu mano gyvenimo tempas sukasi maksimaliu greičiu. Filmavimai, fotosesijos, naujų dainų įrašai ir pasiruošimas koncertui „Žalgirio“ arenoje. Visa tai atima daug jėgų ir reikalauja nemažai ištvermės. Bet dėl savo gerbėjų ir klausytojų aš pasiruošusi atiduoti visą savo energiją ir dar daugiau. Šiandien pristatau vienos populiariausių savo dainų „Širdis ant balto sniego“ naują versiją.

Ši daina visuomet koncertuose išjudina kiekvieną. Tad su komanda pasistengėme suteikti šiam hitui naujų spalvų – šiek tiek elektronikos elementų, kad šokių būtų dar daugiau. Manau, kad šiai dainai labai tiko naujas skambesys, visi elektronikos elementai suteikia dainai dar daugiau šiuolaikiškumo ir modernumo. Mano socialinių tinklų sekėjai jau spėjo išgirsti naujos dainos versiją ir, neslėpsiu, sulaukiau daugybės žinučių su didžiausiais komplimentais“, – nauju kūriniu džiaugiasi N. Bunkė.

Garsi dainininkė specialiai savo naujai dainos versijai nufilmavo ir išskirtinį vaizdo klipą, kuriuo žada nustebinti savo gerbėjus:

„Aš ne kartą įsitikinau, kad mano klausytojai, gerbėjai, socialinių tinklų sekėjai – patys ištikimiausi. Aš dažnai vos radusi laisvo laiko stengiuosi su kiekvienu pabendrauti asmeniškai. Jei sunku jiems – dalinuosi savo patirtimi, jei man gyvenimas iškrečia išdaigų – visuomet sulaukiu palaikymo iš savo armijos gerbėjų. Šis vaizdo klipas, kaip ir aš pati, atviras, vietomis griežtas ir be jokio veidmainiškumo.

Daina turi savo charakterį – ji apie laikotarpį, kurį, manau, esame išgyvenęs kiekvienas, kai išorėje vaizduojame abejingus ir nieko nejaučiančius, o viduje išgyvename visą emocijų viesulą. Prisimenu, kai gimė ši daina, ji palietė ne vieną širdį. Sulaukiau daugybės prašymų jai sukurti vaizdo klipą, bet vis delsiau. Manau, šiandien – puikus metas pagaliau įgyvendinti visų prašymą.“

Vaizdo klipas gimė vos per vieną parą ir nors reikalavo ne vieno iššūkio – per itin trumpą laiką suorganizuoti visos komandos darbus, šokėjoms parengti choreografiją ir pasiūti specialius kostiumus, N. Bunkei pavyko viską įgyvendinti taip, kaip norėjo: „Esu maksimalistė. Žinoma, priekaištų galime rasti visuomet ir iki idealumo nuolat ko nors trūksta. Tačiau rezultatu esu labai patenkinta, esu dėkinga savo komandai, kuri taip puikiai geba per trumpą laiką perprasti mano išsikeltus tikslus ir juos paversti realybe.“

Išgirsti N. Bunkės naujos dainos versiją jau galimą visose muzikinėse platformose. O jau sausio 25 – ąją kiekvienas norintis galės išvysti gyvą pasirodymą M.A.M.A apdovanojimų scenoje, kur garsi dainininkė žada surengti tokį pasirodymą, apie kurį visi kalbės dar ilgai ir tai taps įžanga į jos rengiamą metų koncertą daugiatūkstantinei miniai „Žalgirio arenoje“. Jau vasario 11–ą įvyksiančiame N. Bunkės koncerte pasirodys ne tik žinomi scenos kolegos, bet ir gundančius pasirodymus ruošiantys šokėjai iš Madrido: „Šiam koncertui negailiu nieko. Bus daug staigmenų, sceninių kostiumų, kurie, galbūt, net priblokš, įvairių scenografinių sprendimų ir pasirodymai, kurie, pažadu, tikrai nustebins.“