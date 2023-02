Aktorė Gwyneth Paltrow prisiminė pašėlusią praeitį: „Žmonės galėjo vartoti kokainą ir nebūti prigauti“

Pokalbių laidoje „The Late Late Show“ G.Paltrow prasitarė anuomet itin dažnai dalyvavusi įvairiuose vakarėliuose, kurių metu susirinkusieji vartodavo tiek alkoholį, tiek įvairias narkotines medžiagas. Kaip teigė aktorė, tais laikais Holivudo įžymybės galėjo daryti ką tik panorėję ir nebijoti, kad kažkas juos pamatys ir paviešins socialiniuose tinkluose.

„Tai buvo nuostabu... Žmonės nieko nebijodavo! Galėdavau šėlti naktiniame klube, šokti užsilipus ant baro ir niekas to neįamžindavo savo telefonais. Ypatingai Niujorke – keista, bet anuomet ten nebuvo daug paparacų, todėl galėdavau grįžti į viešbučio kambarį su bare sutiktu vaikinu ir niekas apie tai net nesužinodavo“, – besijuokdama atviravo aktorė.

Šiandien ji gyvena visiškai kitokį gyvenimą – moteris itin rūpinasi savo sveikata, vidine ramybe ir išvaizda, todėl, nors ir smagu prisiminti jaunystę, moteris teigė į tuos laikus grįžti nenorinti.

„Šiuo metu esu ypatingai susifokusavusi į savo sveikatą ir psichologinę būseną, todėl užsiimu meditacijomis, sportuoju, stengiuosi maitintis kuo sveikiau, gerti daug vandens ir beveik nevartoti alkoholio, kurio, beje, per pandemiją suvartojau tikrai per daug“, – teigė moteris. – Nenorėčiau sugrįžti į tuos laikus, kai man buvo dvidešimt ar netgi trisdešimt metų... Aš labai džiaugiuosi visa išmintimi ir patirtimi, kurią sukaupiau per metus ir tuo, kaip šiandien jaučiuosi“.