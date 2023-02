Atskleista, už kokią sumą buvo parduota garsioji Pamelos Anderson ir Tommy Lee sekso vaizdajuostė

Susipažinę 1994-aisiais, P.Anderson ir T.Lee susituokė vos po metų. Amžiną meilę vienas kitam jie prisiekė spontaniškai, atostogų Meksikoje metu, o netrukus išvyko į medaus mėnesį Arizonoje, kur ir buvo nufilmuota garsioji poros sekso vaizdajuostė.

Jaunavedžiams apsigyvenus kartu, jie pradėjo renovuoti didžiulį namą, esantį Kalifornijoje, Malibu mieste. Kaip teigiama people.com, vėliau pora nusprendė atleisti renovaciją atlikusius darbuotojus bei atsisakė jiems sumokėti dėl „prastos darbų kokybės“. Tačiau tokia neteisybė nepatiko už elektros instaliaciją atsakingam darbuotojui Randui Gauthierui, kuris sugalvojo atkeršyti porai ir iš jų namų pavogti seifą su pinigais bei kitomis brangenybėmis.

Kaip vėliau išaiškėjo, šiai vagystei jis ruošėsi visą 1995-ųjų vasarą – planavo, kada ir kokiu būdu iš namų bus išneštas seifas, naktimis atvažiuodavo prie poros namų ir stebėdavo juos iš savo automobilio. Galiausiai, jis savo planą įgyvendino ir likus kelioms dienoms iki Helovino naktį įsibrovė į poros namus.

Prapjovęs seifą pjūklu R.Gauthieras rado kur kas daugiau nei tikėjosi – be pinigų, brangenybių, šeimos nuotraukų bei balto bikinio, kurį P.Anderson vilkėjo per vestuves, jis seife aptiko ir poros slaptą sekso vaizdajuostę, kurią netrukus nunešė į pornografinių filmų studiją Holivude. Vėliau ši vaizdajuostė buvo išplatinta bei už tai atsakingiems asmenims atnešė milijonines sumas pinigų.

Žurnalo „Rolling Stone“ žurnalistė Amanda Chicago Lewis 2014 metais kalbino už vaizdajuostės pavogimą ir išplatinimą atsakingą R.Gauthierą, kuris pasakojo, jog pirmiausia vaizdajuostės kopijas už 175 dolerius jis pardavinėjo iš savo automobilio. Vėliau ji buvo išplatinta internetu ir per mažiau nei vienerius metus ji atnešė 77 milijonus dolerių pelno.

P.Anderson ir T.Lee dėl vagystės pateikė 10 mln. dolerių civilinį ieškinį, tačiau galiausiai nusprendė jo atsisakyti vien dėl to, kad šis skandalas būtų kuo greičiau užmirštas. Kaip pasakojo pati aktorė, nors įrašas jau buvo išplatintas, ji susilaukė daugybės pelningų pasiūlymų už tai, kad ji oficialiai parduotų minėtą vaizdajuostę.

„Bobas Guccione, „Penthouse“ žurnalo vyrams įkūrėjas, mums siūlė milijonus dolerių, tačiau mes atsisakėme. Šis įrašas jau buvo paviešintas ir padaryta didžiulė žala, todėl mes to tęsti nebenorėjome“, – „Watch What Happens Live“ laidoje sake P.Anderson ir teigė, kad už šią vaizdajuostę ji neuždirbo nei vieno dolerio.

Tačiau tuomet, kai pora dėl paviešinimo kreipėsi į teismą, Los Angelo teisėjas abiems priteisė po 740 tūkst. dolerių, kuriuos turėjo sumokėti pornografijos verslu užsiimanti bendrovė. Anot aktorės, ši suma neatpirko to, ką porai teko per visus šiuos metus išgyventi.