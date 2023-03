Mirė filmo „Gelbstint eilinį Rajaną“ žvaigždė Tomas Sizemore'as

Naujienų portalas Lrytas.lt primena, jog T.Sizemore'as į ligoninę buvo paguldytas po to, kai vasario 18 dieną jam plyšo smegenų aneurizma. Tuomet aktoriaus būklė buvo kritinė, jis buvo paguldytas į intensyvios terapijos skyrių. 61-erių Holivudo žvaigždė į Los Andželo ligoninę buvo išgabentas po to, kai artimieji aktorių rado gulintį be sąmonės jo namuose.

„Jo būklė šiuo metu yra kritinė. Kol kas aktorius yra stebimas, laukiama daugiau informacijos, tačiau apie pagerėjimą kalbėti kol kas per anksti“, – tuomet sakė jo vadybininkas Charlesas Lago.

Anot aktoriaus brolio Paulo Sizemore'o, šeima šiuo metu susilaukia didžiulio palaikymo tiek iš artimųjų, tiek iš T.Sizemore'o gerbėjų, tačiau šiuo metu prašo visų gerbti privatumą, praneša BBC.

„Esu labai nuliūdęs dėl vyresniojo brolio netekties. Jis labiau nei bet kas kitas pakeitė mano gyvenimą. Mano brolis buvo be galo talentingas, mylintis, galintis pralinksminti įvairiomis istorijomis“, – sakė P.Sizemore'as.

Aktorius išgarsėjo 1990-aisiais, vaidindamas įvairiuose filmuose, kuriuose jis dažniausiai atlikdavo policininko, karininko ar nusikaltėlio vaidmenis. Jis taip pat yra vaidinęs tokiose kino juostose kaip „Karštis“ (angl. „Heat“), „Gimę žudyti“ ( angl. „Natural Born Killers“), „Pearl Harboras“ (angl. „Pearl Harbor“).