Princas Harry prisipažino vartojęs narkotikus: tai gali pakenkti ramiam jų su Meghan gyvenimui JAV

Apie tai jis prabilo daktaro G. Mate'o interviu „The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culturen“ (liet. „Mitai apie normalumą: traumos,ligos ir išgijimas toksiškoje kultūroje“), kuriame jis teigė:

„Aš pradėjau tai vartoti, kad būtų smagu, o tada pradėjau suvokti, kaip man tai padeda“.

Tokiu būdu princas Harry bandė įveikti savo praeities traumas. Tačiau, pasak žiniasklaidos, JAV imigracijos pareigūnai laikosi griežtos pozicijos, kai yra kalbama apie ne amerikiečius, vartojančius narkotikus jų šalyje. Už tai jis gali netekti vizos.

Taip mano ir žurnalistas Piersas Morganas, kuris teigia, kad princo Harry prisipažinimas gali pakenkti jųdviejų su Meghan Markle gyvenimui anapus Atlanto.

„Harry vos pabaigęs pasaulinį šeimos apšiukšlinimo turą, palaikydamas savo klastingą šeimą apšiuškšlinantį memuarą, neišvengiamai jis nusprendė, kad pasaulis dar nepakankamai iš jo išgirdo.

Taigi naujausias Hario išstojimas yra gyvos terapijos seansas su daktaru Gaboru Mate'u – garsiu traumų ekspertu – kuriame jis mums dar kartą priminė, kad jis, Harry, yra didžiausia pasaulyje auka“, – ironiškai kalbėjo žurnalistas