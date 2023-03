Rusai keršija Valerijui Meladzei: masiškai atšaukiami atlikėjo koncertai

Nors bilietai į dainininko koncertus buvo išparduoti Barnaule ir Novosibirske, vėliau paaiškėjo, kad pasirodymai neįvyks.

Kaip rašoma minėtame užsienio naujienų portale, organizatoriai pradėjo atšaukinėti V.Meladzės koncertus dėl to, kad pasirodyme Dubajuje jis išreiškė palaikymą Ukrainai ištardamas populiarią frazę „Šlovė herojams“.

Titovo arenoje, kurioje turėjo vykti atlikėjo koncertas, buvo pranešama, kad tokio V.Meladzės pasirodymo organizatorių planuose esą nebuvo, o bilietus neva pardavinėjo pašaliniai asmenys.

Kaip informuoja organizatoriai, pinigai, už neįvykusius V.Meladzės koncertus, gerbėjams bus grąžinti.

Primename, kad 2022 metų vasario 24 dieną V.Meladzė pasmerkė karą Ukrainoje ir paragino laikytis taikos.

Vėliau jis pasirinko būti neutralus ir toliau rengė koncertus Rusijoje. Tačiau jau po pirmojo pareiškimo jis tėvynėje tapo nepageidaujamu menininku.

Tuomet jis ėmė rengti koncertus užsienyje. Pasirodydamas Dubajuje dainininkas išreiškė palaikymą Ukrainai pasakydamas frazę „Šlovė didvyriams“. Tai rusams nepatiko, daugelis gerbėjų sukilo ir ragino atimti iš jo pilietybę.

Be to, prieš kurį laiką Rusijos žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad V.Meladzė gali būti pripažintas „užsienio agentu“ . Tačiau po to buvo teigiama, kad neva Rusijos Federacijoje jam buvo atleista.