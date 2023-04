Po skandalingai pagarsėjusio A. Tate'o sulaikymo – nukentėjusiųjų parodymai apie patirtą prievartą ir grasinimus susidoroti

Teigiama, jog kartu su broliu Tristanu Tate'u (34 m.) bei dar pora Rumunijos piliečių A.Tate‘as verbavo ir išnaudojo moteris, versdamas jas užsiimti internetine pornografija.

Kaip rašo naujienų portalas BBC, vieno teismo posėdžio metu duotuose parodymuose nuo šios grupuotės nukentėjusi mergina teigė, jog buvęs kikboksininkas kartu su savo bendražygiais vertė ją dirbti pagal labai griežtą grafiką – beveik be jokių pertraukų 12 valandų per dieną ji turėdavo filmuotis tiesioginėse „TikTok“ transliacijose.

Mergina taip pat pasakojo sulaukusi grasinimų susidoroti, jeigu per mėnesį ji uždirbs mažiau nei 10 tūkst. eurų, o paprašius leidimo pasitraukti iš šios veiklos – gąsdinimų paviešinti erotines jos nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Kita nukentėjusioji teigė, jog broliai Tate‘ai vertė ją kurti pornografinį turinį mokamoje platformoje „OnlyFans“, o jeigu nuotraukų ir vaizdo įrašų būdavo per mažai, jie skirdavo baudas – vienu metu minėtoji mergina buvo „skolinga“ 4000 eurų.

Praėjusią savaitė Bukarešto tribunolas nusprendė pratęsti internetinio veikėjo ir jo brolio Tristano suėmimą dar 30 dienų. Pagal Rumunijos teisinę sistemą, ikiteisminis sulaikymas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 180 dienų, kol bus pareikšti kaltinimai.

Dėl naujausio pratęsimo broliai liko be žodžių, teigė jų žiniasklaidos komanda.

„Didelė materialinė žala, kurią jie patyrė, yra niekis, palyginti su moraline. Jų įvaizdžiui padaryta nepataisoma žala“, – teigiama pranešime.

Broliai ir toliau neigia visus jiems pateiktus kaltinimus.

Naujienų portalas lrytas.lt primena, jog tyrimas prieš įtariamuosius buvo pradėtas dar 2021-ųjų balandžio mėnesį po to, kai buvo gautas skundas, jog A.Tate‘o namuose per prievartą laikoma Amerikos pilietybę turinti moteris. Po šio įvykio įtariamojo namuose buvo atlikta krata, tačiau jokių įrodymų nerasta. Minėta moteris tyrėjams pasakojo, jog su T.Tate‘u susipažino per socialinius tinklus, vėliau šis įtikino ją atskristi pas jį ir jo brolį Andrew į svečius Rumunijoje, kur ir buvo įkalinta amerikietė.

Kaip tuomet buvo rašoma dienraštyje „People.com“, šios grupuotės nariai kviesdavo moteris į pasimatymus, įtikinėdavo, jog nori su jomis kurti ilgalaikius santykius, o vėliau – įkalindavo ir per prievartą liepdavo atlikti pornografinio pobūdžio veiksmus, kuriuos filmuodavo ir talpindavo į tam tikras internetines platformas.