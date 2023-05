Paaiškėjo, kad „Eurovizijoje“ visų dėmesį prikausčiusi britų komikė – lietuvių kilmės: čia palaidotas ir jos tėtis

Turbūt labiausiai žiūrovams M.Giedroyc pažįstama iš visame pasaulyje garsaus kulinarinio realybės šou „The Great British Bake Off“. Visgi šią pavardę turėtų atpažinti ir lietuviai – pavardė Giedroyc siekia net XVI amžių, o geriau mums atpažįstama ji būtų kaip Giedraičiai.

Būtent tokia yra ir „Eurovizijoje“ sužibėjusios Mel Giedroyc tėvo pavardė – Mykolas Jonas Henrikas Giedraitis. Jis kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės, tačiau po to, kai 1940 m. buvo ištremtas į Sibirą, su lenkų V. Anderso armija evakavosi į Iraną ir iš ten persikėlė gyventi į Didžiąją Britaniją.

Tačiau savo šaknų ir tėvynės M.Giedraitis neužmiršo – tyrinėjo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, kunigaikščių Giedraičių giminės istoriją. Be to, nuo 1989 m. jis gavo ir Oksfordo universiteto humanitarinių mokslų garbės magistrą.

Vyras taip pat finansavo ir koordinavo bažnyčių Lietuvoje restauravimą, rinko lėšas Baltadvario piliavietės ir dvarvietės archeologiniams tyrimams, o 1999 m. finansiškai parėmė Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo Varniuose statybą.

Lietuvoje jis ir atgulė amžinojo poilsio – Mykolo Jono Henriko Giedraičio pelenai su urna, jo paskutine valia, 2018 m. birželį buvo palaidoti Videniškių bažnyčioje, Palaimintojo Mykolo Giedraičio koplyčioje, kunigaikščių Giedraičių giminės kriptoje.

Tačiau tai – dar ne viskas. Ryšių su Lietuva turi ir aktorė, komikė Sue Perkins, su kuria Mel Giedroyc yra kone neišskiriamas duetas. Komikės kartu vedė ir laidą „Mel and Sue“, o BBC laidoje „Who Do You Think You Are?“ (liet. Kas manai, kad esi), nagrinėjančioje genealoginius medžius, paaiškėjo, kad abi aktorės turi ryšių su Lietuva.

Mel Giedroyc laidoje pasakojo, kad jos tėvas save apibūdino kaip lietuvių kilmės lenką, o vėliau paaiškėjo, kad Sue Perkins taip pat turi ryšių su Lietuva, nors jie ir kiek tolimesni. Siekdama daugiau sužinoti apie savo šeimos medį bei prosenelę Aną, S.Perkins net išvyko į Vokietiją.

Ten būdama ji sužinojo, kad jos prosenelė gimė tuometinės Rusijos dalyje, kuri dabar yra Lietuvoje, netoli Marijampolės.

„Net negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi, kad ji gimė Lietuvoje, nes Mel, su kuria dirbu ir kuri man lyg šeimos narė, yra lietuvė. Tai mane labai džiugina“, – laidoje emocijų ir džiugesio neslėpė S.Perkins.

Laidos pradžioje Sue taip pat šiek tiek pasišaipė iš Mel, kad jos pavarde pavadinta vietovė – Giedraičiai, tačiau epizodo pabaigoje sužinojo, kad jos prosenelės pavardė taip pat kilusi iš vietovardžio.

Primename, kad Mel Giedroyc vaizdo įrašas bei komentarai apskriejo socialinius tinklus. Internautai rašė, kad plačiai mėgstama komikė bei aktorė, taip pat komentavusi dainų konkursą, pavogė Hannah Waddingham „Eurovizijos“ karalienės karūną, kai pasirodė su akimirksniu įsimenamu siužetu.

Kol „Eurovizijos“ vedėja H.Waddingham bandė pristatyti sekančius finalo dalyvius, fone žiūrovų dėmesį prikaustė lenkiškais tautiniais drabužiais pasipuošusi, sviesto gaminimą imituojanti M.Giedroyc. „Ar jau grįžtame prie varžybų?“, – klausė viena iš konkurso vedėjų H.Waddingham.

„Ne, dar šiek tiek noriu pažiūrėti, kaip Mel gamina sviestą“, – juokdamasis atsakė kitas „Euroviziją“ vedęs bei komentavęs aktorius bei komikas Grahamas Nortonas.

Dauguma spėja, kad toks aktorės bei laidų vedėjos pasirodymas susijęs su 2014-ųjų Lenkijos atstovų pasirodymu. Tą kartą dainą „My Słowianie – We Are Slavic“ atliko Donatan ir Cleo.

Atlikėjos bei šokėjos buvo pasipuošusios tautiniais drabužiais, o scenoje pasirodė senoviniai, mediniai, sviesto mušimo bei skalbimo įrankiai. Lenkija su šiuo pasirodymu tąkart užėmė 14-ąją vietą.