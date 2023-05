Neįtikėtinas legendinės T. Turner gyvenimas – tarsi įtemptas kino filmas: ką slėpė širdį užvaldantys hitai

Į muzikos pasaulio viršūnę įkopusi T.Turner per pastaruosius metus patyrė daugybę sveikatos problemų – susirgo vėžiu, patyrė insultą, inkstų nepakankamumą.

Bet iki paskutinės akimirkos ji buvo kovotoja, kokia buvo ir visą savo gyvenimą, per kurį likimas metė daugybę iššūkių.

Savo tikruoju vardu dar 1960-aisiais debiutavusi atlikėja įveikė begalę sunkumų: sunki vaikystė Tenesio valstijoje, smurto užgožta santuoka ir paslaptys, bet visi gyvenimo iššūkiai nė kiek nepažabojo sielos, kuri savo muzika privertė šokti, juoktis, verkti ir dainuoti visą pasaulį.

Vardas, kurio daugelis net ir nežinojo

Viena geriausių savo kartos atlikėjų gimė vardu Anna Mae Bullock, 1939 metų lapkričio 26 dieną, mažame Tenesio valstijos mieste Nutbuše. Jos tėvas dirbo vietinėje fermoje. Jos vaikystė buvo labai toli nuo ramios ir malonios: ji anksti buvo atskirta nuo savo vyresnėlės sesės Aillene, kai tėvai išvyko dirbti į amunicijos sandėlį.

T.Turner, tuomet vadina tiesiog Anna, turėjo persikelti gyventi su griežtai religingais seneliais. Gyvenimas nebuvo lengvas, o šeima vėl buvo kartu jau tik po Antrojo pasaulio karo. Netrukus Anna ėmė dainuoti vietinėje baptistų bažnyčioje, bet gyvenimas ir toliau nesiklostė gražiai – kai jai buvo 11 metų, jos mama išėjo iš namų.

Po dvejų metų jos tėvas vedė antrą kartą, o dukros buvo išsiųstos gyventi su močiute į kitą Tenesio miestą Braunsvilį.

Likimo vingių mėtoma Anna mokykloje tapo palaikymo šokėja, žaidė krepšinį ir mėgavosi chaotišku gyvenimu. Baigdama mokyklą 1958 metais ji įsidarbino Sent Luiso ligoninėje. Ji turėjo tapti slauge.

Bet kartą kartu su sese Aillene Anna nuėjo į naktinį klubą, kur pirmą kartą išvydo vieną rokenrolo pionierių Ike Turnerį kartu su savo grupe „Ritmo karaliai“ (The Kings of Rhythm).

Sužavėjo savo balsu

I.Turneris jau tada buvo žinomas, kaip atlikėjas, o jo grupė ritmenbliuzo klubuose garsėjo kaip viena didžiausių atrakcijų. Vieną vakarą per vieną iš pasirodymų Anna Mae buvo pasiūlytas mikrofonas – ji pademonstravo savo balsą, o Ike buvo taip sužavėtas, kad netgi pasiūlė jai dainuoti kartu su grupe.

Tuo metu ji jau turėjo santykius su grupės saksofonistu Raymondu Hillu, su kuriuo susilaukė ir sūnaus Raymondo.

Savo pirmąją dainą A.Mae įrašė 1958 metais, tačiau kaip pagalbinis vokalas.

Didįjį šansą ji gavo dar po dvejų metų – su I.Turnerio parašyta daina „Fool in Love“. Šią dainą turėjo atlikti pagrindinė I.Turnerio dainininkė Art Lassiter, bet ji nepasirodė įrašų studijoje.

Pasiūlymo sudainuoti sulaukė A.Mae, bet planas buvo toks – ji atliks dainą, bet vėliau vokalas bus panaikintas.

Tačiau demonstracinį įrašą išgirdęs didžėjus buvo taip sužavėtas, kad jį perdavė vietinei kompanijai.

Įkalbėjo pasikeisti vardą

Netrukus I.Turneris jau buvo skatinamas priešakyje grupės pastatyti A.Mae. Jis ir įkalbėjo ją pasikeisti savo vardą į Tina. Taip gimė tikros žvaigždės vardas, kurį dabar žino visas pasaulis. Vėliau I.Turneris kalbės, kad jis tai pasiūlė, nes norėjo sutrukdyti buvusiems jos partneriams ją rasti.

„Fool in Love“ geriausių dainų sąraše pasiekė 27 vietą, o netrukus pasirodęs kitas įrašas – „Gonna Work Out Fine“ – atsidūrė TOP20 ir laimėjo net du prestižinius „Grammy“ apdovanojimus.

Tuo metu ji jau buvo užmezgusi romantinius santykius su Ike. Pastarasis išsiskyrė su penktąja žmona. Pora susituokė 1962 metais.

Ike ir Tina Turneriai trejus metus rengė sėkmingą turą dar neturėdami galingo hito. Tina pasirodė ir itin populiariose JAV televizijos laidose, kaip „American Bandstand“ ar „Shindig“. Jos balso sužavėtas prodiuseris Philas Spectoras ją įkalbėjo atvykti į studiją ir įrašyti dainas „River Deep“ bei „Mountain High“.

Ph.Spectoras jau gerai žinojo, kad I.Turneris yra linkęs į perdėtą kontrolę, tad baimindamasis, jog jis bandys dominuoti, jam tiesiog sumokėjo, kad nesiartintų prie studijos.

Vyrą užvaldęs alkoholis ir narkotikai virto smurtu

Daina buvo įrašyta Ike ir Tina Turnerių vardu, nors joje skambėjo tik Tinos balsas. Įrašai JAV didelės sėkmės nesulaukė, bet tiesiog sprogo Jungtinėje Karalystėje. To ir pakako, kad legendinė „Rolling Stones“ grupė pasiūlytų Turnerių duetui prisidėti prie jų turo Junginėje Karalystėje, o vėliau – ir kituose Europos miestuose.

Kai „The Rolling Stones“ surengė turą JAV, Turneriai vėl sulaukė pasiūlymo prisidėti. Tokia sėkmė atnešė ir dar vieną pasiekimą – pasirodymą tuomet ypatingai populiariame Edo Sullivano šou.

Po dvejų metų jie jau turėjo savo didžiausią Amerikos hitą – atliko „Creedence Clearwater Revival“ grupės dainos „Proud Mary“ koverį.

1973 metais Tina išvyko į Londoną. Ir ne bet ko – čia ji atliko kritikų įvertintą pasirodymą roko operoje „Tommy“. Tais pačiais metais Ike ir Tina Turneriai įrašė dar vieną absoliutų hitą „Nutbush City Limits“. Tai buvo paskutinis judviejų hitas. Vyro ir žmonos santykiai atsidūrė ties riba.

Judviejų gyvenimas buvo ypatingai įtemptas – Ike jau buvo stipriai priklausomas nuo alkoholio ir kokaino. Žmonos gyvenimo ir karjeros kontrolė galiausiai virto fiziniu smurtu namuose. Jis mušė Tiną, kai ši buvo nėščia ir nudegino kava.

1976 metų liepą Tina tiesiog pabėgo. Piniginėje ji turėjo tik smulkiųjų. Ji kreipėsi dėl skyrybų ir gyveno slėpdamasi pas savo draugus.

Atidavė širdį visam pasauliui

Šį sunkų periodą ištverti padėjo ir vienas įrašų studijos vadovų, pagelbėjęs jai finansiškai. T.Turner netrukus ėmė rengti turus ir įsitvirtino, kaip solo atlikėja. Ji niekada neslėpė – iš pradžių buvo labai sunku.

„Daug žmonių galvojo, kad Tina Turner – jau istorija. Jie žinojo tik Ike ir Tina Turner bei nesuprato, kas vyksta. Turėjau sau mesti iššūkį“, – tokius žodžius ji yra sakiusi vokiškajam „Vogue“ žurnalui.

Du jos albumai net nepateko klausomiausių sąrašus, bet T.Turner nenusileido – ji save atrado iš naujo, pristatė šiurkštesnį skambesį. Tai buvo sėkmės formulė – netrukus atlikėja pasirodė su britų legenda Rodu Stewartu, surengė dar vieną turą su „Rolling Stones“.

Jos 1983-ųjų hitas „Let's Stay Together“ virto karjeros atgimimo ženklu. Londone įrašytas albumas „Private Dancer“ turėjo net 7 hitus. Ypatinga sėkmė virto į milžinišką pasaulinį turnė.

Vos po dvejų metų T.Turner vėl pasirodė kine – šįkart veiksmo kino klasika tapusiame „Mad Max“ Beyond Thunderstome“ filme. Ji prisidėjo prie filmo garso takelių, tarp kurių – ir pagrindinis juostos takelis „We Don't Need Another Hero“.

T.Turner kūrė vieną hitą po kito, visi jos turai buvo žaibiškai išparduodami.

Pagarbą atidavė visas pasaulis

Sėkmė T.Turner lydėjo ir 10-ajame dešimtmetyje. Pasaulį ji nudžiugino ir daina „GoldenEye“, kurią visi geriau žinome kaip pagrindinį Jameso Bondo, kuriame pirmą kartą suvaidino legendinis Pierce'as Brosnanas, filmo garso takelį.

Būdama 61-erių T.Turner paskelbė, kad dalinai baigia karjerą. Bet jos žvaigždė dar negeso. 2003 metais ji buvo šlovinama kaip feminizmo ikona, pasirodė prestižiniuose Kenedžio centro apdovanojimuose, kur žengė ir tokios žvaigždės kaip Oprah Winfrey, Alas Greenas ar Beyonce. Jai pagarbą išreikšti atvyko ir prezidentas George'as Bushas.

2008 metais T.Turner sugrįžo. Ji vėl skambėjo „Grammy“ apdovanojimuose, o savo 50 metų kaip atlikėjos jubiliejų pažymėjo nauju turu. Amžius T.Turner tikrai nebuvo kliūtis – jos energija atrodė nė kiek nesumenkusi, o balsas – stiprus kaip visada.

2013 metais ji ant scenos pasirodė jau būdama 73-ejų. Tais pačiais metais ji tapo vyriausiu žmogumi ant „Vogue“ žurnalo viršelio.

„Aš niekada nepasiduosiu amžiui, kol nebūsiu sena. Ir aš dar nesu sena“, – kalbėjo T.Turner.

Po 27 metų draugystės ji ištekėjo už muzikos prodiuserio Erwino Bacho ir gavo Šveicarijos pilietybę. 2020-aisiais T.Turner išleido atnaujintą „What's Love Got to Do with It?“ singlo versiją, kuri iškart pateko į Jungtinės Karalystės TOP40 lentelę.

Taip T.Turner tapo pirmąja atlikėja, kuriai pavyko užfiksuoti tokį pasiekimą net septyniuose skirtinguose dešimtmečiuose.

Po metu T.Turner pardavė savo darbų teises „BMG Rights management“ už daugiau nei 50 milijonų JAV dolerių (apie 47 mln. eurų).

Ji buvo įrašyta ir į rokenrolo šlovės muziejų.

Prieš mirtį T.Turner įkvėpė sukurti miuziklą, kuriame buvo pasakojama neįtikėtina jos gyvenimo istorija.

Kartą jos buvo paklausta, kas padėjo per visus metus judėti į priekį, patiriant sunkumus ir smurtą.

„Nes aš tikėjau kažkuo savyje, kas man sakė, kad gali pagerėti“, – atsakė T.Turner.

Parengta pagal BBC informaciją.