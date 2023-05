82-ejų Al Pacino vėl taps tėvu – jo 29-erių mylimoji aštuntą mėnesį nėščia

Pora draugauja nuo 2022 metų balandžio.

„Oskarą“ pelnęs aktorius ir jo mergina N.Alfallah laukiasi pirmo bendro vaiko.

Al Pacino jau turi tris vaikus iš ankstesnių santykių su dviem mylimosiomis: 22-iejų metų dvynius Olivią Pacino ir Antoną Jamesą Pacino bei 33-ejų Julie Pacino.

„Al Pacino ir Noor pradėjo susitikinėti pandemijos metu. Ji dažniausiai susitikinėja su labai turtingais vyresniais vyrais, kurį laiką buvo su Micku Jaggeriu, o paskui susitikinėjo su Nicolu Berggruenu. Ji jau kurį laiką su juo ir abu puikiai sutaria.

Atrodo, kad amžiaus skirtumas nėra problema, nors jis yra vyresnis už jos tėvą“, – „Page Six“ sakė šaltinis.

N.Alfallah anksčiau susitikinėjo su Micku Jaggeriu (78 m.), milijardieriumi ir filantropu Nicolu Berggruenu (60 m.).

Taip pat Los Andžele buvo pastebėta su 91-erių Clintu Eastwoodu, kuris, kaip ji pati tvirtino, buvo šeimos draugas.

Mergina yra kilusi iš Beverli Hilso, baigė kino ir televizijos mokyklą, vėliau siekė prodiuserės karjeros.

Al Pacino 2014 m. apie tėvystę „The New Yorker“ kalbėjo: „Esu atsakingas už juos. Aš dalis jų gyvenimo. Kai nesu to dalimi, tai erzina ir mane, ir juos. Taigi, tai neatsiejama dalis. Aš iš to labai daug pasisemiu.“