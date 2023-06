Mirė serialo „Draugai“ aktorius Paxtonas Whiteheadas

Šią lūdną žinią apie aktoriaus netektį patvirtino sūnus Charlesas Whiteheadas.

P.Whiteheadas daugeliui buvo žinomas iš serialo „Draugai“ serialo, ketvirtajame sezone jis vaidino poną Walthamą, Rachel Green (vaid. Jennifer Aniston) bosą.

Aktorius taip pat vaidino populiariose komiškuose serialuose „Frasier“, „Caroline in the City“ („Karolina mieste“ ), „Ellen“, „3rd Rock from the Sun“ („Trečias luitas už Saulės“), „The Drew Carey Show“ ir „Mad About You“ („Pametęs galvą dėl tavęs“).

Jis yra pelnęs ir „Tony“ nominaciją 1980 m.

Taip pat aktorius išgarsėjo su Šerloko Holmso vaidmeniu spektaklyje „The Crucifer of Blood“.

Šis spektaklis buvo parodytas net 236 kartus „Helen Hayes“ teatre.

P.Whiteheadas kaip aktorius debiutavo tik 1986 m., kai pasirodė filme „Back to school“ („Atgal į mokyklą“), kuriame suvaidino daktarą Philipą Barbay'ų.

Viename interviu 2017 m. aktorius sakė, kad labiausiai jam patinka komiški vaidmenys.

„Visi sako, kad juos sunku padaryti, bet tai priklauso nuo gabumų. Tu arba turi juos, arba ne.“