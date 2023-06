Šalia „Titaniko“ tragiškai žuvusiam H. Hardingui – jautrūs šeimos žodžiai: „Mes jį dievinome“

Praėjusią savaitę pasklidus žiniai apie tragišką povandeninio laivo bei jame plaukusių asmenų likimą, H. Hardingo žmona ir du sūnūs širdį pasidalijo veriančiais žodžiais.

„Vienijamės su kitomis šeimomis, kurios taip pat prarado savo artimuosius povandeniniame laive. Savo komandai, lėktuvų įmonės „Action Aviation“ darbuotojams, jis buvo vadovas, siekiamybė, atrama ir gyva legenda.

Jis buvo nepakartojamas ir mes jį dievinome. Jis buvo aistringas tyrinėtojas – kad ir kokios būtų aplinkybės – kuris gyveno dėl savo šeimos, savo verslo ir dėl nuotykių.

Tai, ką jis pasiekė per savo gyvenimą, buvo išties nepaprasta, ir, jei galime nors šiek tiek pasiguosti dėl šios tragedijos, tai tik tuo, kad netekome jo, darančio tai, ką jis mylėjo“, – sielvarto neslėpė žuvusio vyro artimieji.

58 metų verslininkui priklausė keli pasaulio Gineso rekordai, įskaitant, praėjusių metų kelionę, kurios metu H.Hardingas leidosi į Ramiojo vandenyno gelmę, kuri, kaip manoma, yra giliausia vieta pasaulyje.

Anksčiau jis Jeffo Bezoso raketų bendrovės „Blue Origin“ lėktuvu skrido į kosmosą. H.Hardingas taip pat yra pasiekęs pasaulio rekordą, kai lėktuvu greičiausiai apskrido Žemę per du jos polius. Be visa to, jis dalyvavo bandymuose atkurti gepardų populiaciją Indijoje.